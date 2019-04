SWR für Rheinland-Pfalz: multimediales Programm zur Europa- und Kommunalwahl (FOTO)

Mainz (ots) -An die Redaktionen Landespolitik, Fernsehen, HörfunkRheinland-PfalzSWR - Die Wahlen Europa- und Kommunalwahlen 2019 im SWR Fernsehen,SWR Hörfunk, bei den SWR Onlineangeboten und im ErstenDer Südwestrundfunk (SWR) berichtet ab Ende April 2019 ausführlichüber die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019: inSondersendungen, aktuellen Beiträgen, Reportagen, mitExperten-Interviews und Hintergrundinformationen sowie Analysen undKorrespondentenberichten.Zu den Programmschwerpunkten gehören:Die Wahlen online unter www.SWR.de/wahlAb Anfang Mai bietet der SWR ein umfangreiches Online-Angebotunter www.SWR.de/wahl: Wie funktionieren die Kommunal- und dieEuropawahl? Wer darf wählen und wer nicht? Was ist kumulieren undpanaschieren? Diese und weitere Fragen werden ausführlichbeantwortet.SWR-EuropawahlcheckDer SWR lädt alle in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zurEuropawahl zugelassenen Parteien zum SWR-Europawahlcheck ein. DieKandidatinnen und Kandidaten beantworten sieben wichtige Fragen zurEuropapolitik in jeweils einer Minute. Bürgerinnen und Bürger habendamit die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Positionen allerParteien zu verschaffen. Außerdem werden die für Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz relevanten Aspekte erklärt und eingeordnet.WahlergebnisportalAb dem Wahlabend am 26. Mai können Nutzerinnen und Nutzer in einemErgebnisportal unter www.SWR.de/wahl durch Eingabe ihrer Postleitzahldie Ergebnisse ihrer Gemeinde- bzw. Stadtratswahl abrufen. Auch dieErgebnisse der Europawahl sind hier bis auf Ortsebene zu finden. Einausführlicher Analyseblock für beide Wahlen ergänzt das Angebot.Landkreis-CheckSpeziell zur Kommunalwahl werden im "Landkreis-Check" allerheinland-pfälzischen Kreise und kreisfreien Städte porträtiert. Wassind die Besonderheiten der Region? Wie ist die wirtschaftliche Lage?Wie lautete das Wahlergebnis der Kommunalwahlen 2014? Alle relevantenInformationen und Zahlen sind hier zusammengefasst.Die Wahlen im SWR Fernsehen und im ErstenZur Sache Rheinland-PfalzAb 25. April 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz Daslandespolitische Magazin beschäftigt sich in den Reihen "Totalkommunal" und "Zur Sache - Europawahl" mit den Wahlen. Zudem gibt eseine Serie in multimedialer Kooperation mit "Das Ding" zum Thema"Jugend und Europa". Im Format "Zur-Sache-Pin" werden Begriffe rundum die Kommunal- und Europawahl grafisch erklärt.Zur Sache Rheinland-Pfalz Sondersendung zur Wahl 23. Mai 2019,20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-PfalzDas Europa-Drama: Hinter den Kulissen der Macht 1. Mai 2019, 22:45Uhr, Das Erste Was passiert, wenn sich die Türen hinter den MächtigenEuropas beim Gipfeltreffen schließen, wenn die Kameras draußenbleiben müssen, wenn Angela Merkel sich in der nächtlichen Pause mitdem französischen Präsidenten oder dem britischen Premierministerzurückzieht? Der Dokumentarfilm (SWR/RBB) der preisgekröntenRegisseurin Norma Percy enthüllt den erbitterten Machtpoker, diediplomatischen Abgründe, die Getriebenheit und die persönlichenKämpfe und Niederlagen, die hinter den großen Umbrüchen des heutigenEuropas stehen. Der Film blickt auf die dramatische Zeit der großenKrisenjahre. Er spannt den Bogen von der Euro- und derFlüchtlingskrise, dem Erstarken populistischer und nationalistischerBewegungen bis zum verhängnisvollen Brexit, der Europa noch langebeschäftigen wird.24 h Europe - The Next Generation4. Mai 2019, ab 6 Uhr, 24 Stunden lang, SWR Fernsehen Eine24-Stunden-Expedition durch den europäischen Kontinent, betrachtetdurch die Augen junger Europäer, in Echtzeit, 24 Stunden lang.Jugendliche und junge Erwachsene zeigen ihren Alltag, ihre Welt, ihreTräume und Realitäten. Heute sind sie in der Minderheit und sollendie Zukunft tragen, können aber von der Vergangenheit, den Alten, beijeder Entscheidung überstimmt werden. Ins Zentrum rückenZukunftsthemen und Megatrends wie Mobilität, Vernetzung, Gender Shiftoder Globalismus.Europa wählt: Feindbild Brüssel - Was wollen EuropasRechtspopulisten? 13. Mai 2019, 20:15 Uhr, Das Erste Bei den Wahlenzum Europaparlament werden Europas Rechtspopulisten wohl deutlichzulegen. Ihr gemeinsames Feindbild ist Brüssel. In Frankreich,Italien, Ungarn oder Deutschland sind sie damit im Wahlkampf aufStimmenfang. Ziel ist es, das Europaparlament und die EUaufzumischen. Wer wählt die EU-Gegner - und warum? Die SWR AutorenMarie-Kristin Boese und Simon Riesche treffen daneben auf vieleMenschen, die sich gegen die Rechtspopulisten und deren Politik zurWehr setzen.Europa und wir - Wie die EU unseren Alltag prägt 23. Mai 2019, 21Uhr, SWR Fernsehen Es geht um viel bei dieser Europawahl. Die Gegnerdes europäischen Gedankens machen mobil. Die Befürworter sehen Europaals Friedens- und Wohlstandsprojekt. Welche Rolle spielt Europatatsächlich im Alltag der Menschen im Südwesten? Welche Antworten hatdie Politik auf deren Fragen und Forderungen zu Europa? In dem45-minütigen Feature kommen Bürgerinnen und Bürger ausBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Wort und beschreiben, inwelchem Ausmaß die EU ihr tägliches Leben prägt.SWR - Die Wahl: Sondersendungen am Tag der Wahl 26. Mai 2019, SWRFernsehen in Rheinland-Pfalz 17:45 - 18 Uhr, 18:10 - 18:45 Uhr, 20:15- 21:15 Uhr, 22:30 - 23:30 Uhr Mehrere Sondersendungen berichten überdie Zusammensetzung des Europaparlaments, der Kreistage, Gemeinde-und Stadträte sowie in manchen Städten über die Wahl derBürgermeister mit Live-Berichterstattungen, Experten im Studio,Politikern sowie Prognosen und Hochrechnungen. Korrespondentinnen undKorrespondenten berichten aus Brüssel, Berlin, Koblenz, Ludwigshafen,Mainz, Trier und Kaiserslautern sowie von den Wahlpartys derParteien. Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele analysiert denAusgang der Wahlen. Der SWR setzt den Schwerpunkt auf Regionalitätund stellt dar, vor welchen Herausforderungen die Regionen undKommunen stehen. Die wichtigsten Themen der Europawahl werden aus demBlickwinkel von Rheinland-Pfalz beleuchtet. Es moderieren BirgittaWeber und Sascha Becker.Fernsehnachrichten "SWR Aktuell" 26. Mai, 18 - 18:10 Uhr, 19:45 -20 Uhr, 21:45 - 22 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-PfalzSWR - Die Wahl am Tag danach27. Mai 2019, 18:15 - 18:45 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-PfalzWelche Präferenzen hatte Rheinland-Pfalz an den Wahlurnen? WelcheFolgen hat das Ergebnis der Kommunalwahl für die Städte und Gemeindenim Land? Wie verändert sich die politische Landschaft? Wer feiertsich am Tag nach der Wahl und wer muss Niederlagen verdauen? Reporterberichten über rheinland-pfälzische Spitzenpolitikerinnen und-politiker in den Berliner Parteizentralen und gehen interessantenErgebnissen in den Regionen von Rheinland-Pfalz nach. Wie haben sichdie Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament verändert?Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier analysiertdie Ereignisse und die politischen Folgen des Wahlabends. ModeratorinBritta Krane präsentiert Informationen über und für Rheinland-Pfalz.Die Wahlen im SWR HörfunkSWR1 Rheinland-Pfalz: Thementag Europawahl 9. Mai 2019, SWR1Rheinland-Pfalz Wo ist Europa im Alltag erlebbar und was sollte sichin der europäischen Politik verändern? Expertinnen und politischeBeobachter beantworten Fragen und Anliegen der Hörerinnen und Hörer.SWR1 Rheinland-Pfalz: SWR1 Leute26. Mai 2019, SWR1 Rheinland-Pfalz Der Europa-Kenner und ehemaligeBrüssel-Korrespondent Rolf-Dieter Krause analysiert das aktuelleGeschehen und berichtet über seine jahrzehntelangeKorrespondententätigkeit.SWR2 Leben, SWR2 Tandem: Schwerpunktwoche Europa 6. bis 10. Mai2019, SWR2 "SWR2 Leben" beleuchtet die Beziehung Jugendlicher zuEuropa und berichtet über deutsche Auswanderer im europäischenAusland. "SWR2 Tandem" lädt eine Dolmetscherin zum Thema "Macht derSprache" und die Leiterin eines europäischen Weltraumprogramm ein.SWR2 Wissen: Vor der Europawahl - Auf Tour mit denSpitzenkandidaten 17. Mai 2019, 8:30 UhrSWR2: Essay "Heimat Europa" 13. und 20. Mai 2019, 22:03 - 23 Uhr,SWR2 Kann ein ganzer Kontinent "Heimat" sein? Gespräche miteuropäischen Schriftstellern.SWR3 live aus europäischen Hauptstädten29. April bis 10. Mai 2019, 15 - 18 Uhr, SWR3 Zehn Live-Sendungenaus zehn europäischen Hauptstädten: Stockholm, Tallinn, Warschau,Wien, Athen, Rom, Madrid, Paris, Dublin und Brüssel. Die Reportagen,Interviews und Beiträge beschäftigen sich mit verschiedenen Themenrund um Europa: ob Brexit, Schuldenkrise oder gesellschaftlicheAspekte. Moderiert werden die Sendungen von Marcus Barsch und VolkerJanitz.SWR4 Rheinland-Pfalz26. Mai 2019, SWR4 Rheinland-Pfalz Moderatorin Anna Lena Dörr istin den Wochen vor der Wahl im Land unterwegs und berichtet über dieAnliegen der Menschen an die Kommunalpolitik vor Ort. Am Wahlabendanalysiert die landespolitische SWR Redaktion das aktuelleWahlgeschehen.Informationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://x.swr.de/s/wahlenrp. Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell