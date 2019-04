SWR für Baden-Württemberg: multimediales Angebot zur Europa- und Kommunalwahl (FOTO)

Stuttgart (ots) -An die Redaktionen Landespolitik, Fernsehen, HörfunkBaden-WürttembergSWR - Die Wahlen Europa- und Kommunalwahlen 2019 im SWR Fernsehen,SWR Hörfunk, bei den SWR Onlineangeboten und im ErstenDer Südwestrundfunk (SWR) berichtet ab Ende April 2019 ausführlichüber die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai 2019: inSondersendungen, aktuellen Beiträgen, Reportagen, mitExperten-Interviews und Hintergrundinformationen sowie Analysen undKorrespondentenberichten.Zu den Programmschwerpunkten gehören:Die Wahlen online unter www.SWR.de/wahlAb Anfang Mai bietet der SWR ein umfangreiches Online-Angebotunter www.SWR.de/wahl: Wie funktionieren die Kommunal- und dieEuropawahl? Wer darf wählen und wer nicht? Was ist kumulieren undpanaschieren? Diese und weitere Fragen werden ausführlichbeantwortet.SWR-EuropawahlcheckDer SWR lädt alle in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zurEuropawahl zugelassenen Parteien zum SWR-Europawahlcheck ein. DieKandidatinnen und Kandidaten beantworten sieben wichtige Fragen zurEuropapolitik in jeweils einer Minute. Bürgerinnen und Bürger habendamit die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Positionen allerParteien zu verschaffen. Außerdem werden die für Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz relevanten Aspekte erklärt und eingeordnet.WahlergebnisportalAb dem Wahlabend am 26. Mai können Nutzerinnen und Nutzer in einemErgebnisportal unter www.SWR.de/wahl durch Eingabe ihrer Postleitzahldie Ergebnisse ihrer Gemeinde- bzw. Stadtratswahl abrufen. Auch dieErgebnisse der Europawahl sind hier bis auf Ortsebene zu finden. Einausführlicher Analyseblock für beide Wahlen ergänzt das Angebot.StädteporträtsWelche Themen sind für die 14 größten Städte Baden-Württembergsfür die Kommunalwahl entscheidend? Welches sind die größtenBaustellen, die die Städte in Zukunft beschäftigen werden? Allerelevanten Informationen und Zahlen zu den Städteporträts sind hiermultimedial zusammengefasst.Die Wahlen im SWR Fernsehen und im ErstenDas Europa-Drama: Hinter den Kulissen der Macht 1. Mai 2019, 22:45Uhr, Das Erste Was passiert, wenn sich die Türen hinter den MächtigenEuropas beim Gipfeltreffen schließen, wenn die Kameras draußenbleiben müssen, wenn Angela Merkel sich in der nächtlichen Pause mitdem französischen Präsidenten oder dem britischen Premierministerzurückzieht? Der Dokumentarfilm (SWR/RBB) der preisgekröntenRegisseurin Norma Percy enthüllt den erbitterten Machtpoker, diediplomatischen Abgründe, die Getriebenheit und die persönlichenKämpfe und Niederlagen, die hinter den großen Umbrüchen des heutigenEuropas stehen. Der Film blickt auf die dramatische Zeit der großenKrisenjahre. Er spannt den Bogen von der Euro- und derFlüchtlingskrise, dem Erstarken populistischer und nationalistischerBewegungen bis zum verhängnisvollen Brexit, der Europa noch langebeschäftigen wird.24 h Europe - The Next Generation4. Mai 2019, ab 6 Uhr, 24 Stunden lang, SWR Fernsehen Eine24-Stunden-Expedition durch den europäischen Kontinent, betrachtetdurch die Augen junger Europäer, in Echtzeit, 24 Stunden lang.Jugendliche und junge Erwachsene zeigen ihren Alltag, ihre Welt, ihreTräume und Realitäten. Heute sind sie in der Minderheit und sollendie Zukunft tragen, können aber von der Vergangenheit, den Alten, beijeder Entscheidung überstimmt werden. Ins Zentrum rückenZukunftsthemen und Megatrends wie Mobilität, Vernetzung, Gender Shiftoder Globalismus.SWR Aktuell Baden-WürttembergAb 10. Mai 2019, 19:30 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg Die"SWR Aktuell"-Moderatoren Stephanie Haiber und Georg Bruder besuchenStädte und Gemeinden im Land. Sie sprechen mit Bürgern undLokalpolitikern darüber, wie bei ihnen Themen wie Klimaschutz,Kita-Betreuung, Migration und Verkehr gelöst werden - oder auchnicht.Europa wählt: Feindbild Brüssel - Was wollen EuropasRechtspopulisten? 13. Mai 2019, 20:15 Uhr, Das Erste Bei den Wahlenzum Europaparlament werden Europas Rechtspopulisten wohl deutlichzulegen. Ihr gemeinsames Feindbild ist Brüssel. In Frankreich,Italien, Ungarn oder Deutschland sind sie damit im Wahlkampf aufStimmenfang. Ziel ist es, das Europaparlament und die EUaufzumischen. Wer wählt die EU-Gegner - und warum? Die SWR AutorenMarie-Kristin Boese und Simon Riesche treffen daneben auf vieleMenschen, die sich gegen die Rechtspopulisten und deren Politik zurWehr setzen.Europa und wir - Wie die EU unseren Alltag prägt 23. Mai 2019, 21Uhr, SWR Fernsehen Es geht um viel bei dieser Europawahl. Die Gegnerdes europäischen Gedankens machen mobil. Die Befürworter sehen Europaals Friedens- und Wohlstandsprojekt. Welche Rolle spielt Europatatsächlich im Alltag der Menschen im Südwesten? Welche Antworten hatdie Politik auf deren Fragen und Forderungen zu Europa? In dem45-minütigen Feature kommen Bürgerinnen und Bürger ausBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Wort und beschreiben, inwelchem Ausmaß die EU ihr tägliches Leben prägt.SWR - Die Wahl: Sondersendungen am Tag der Wahl 26. Mai 2019, SWRFernsehen in Baden-Württemberg 17:45 - 18 Uhr, 18:15 - 18:45 Uhr,20:15 - 21:15 Uhr, 22:30 - 23:30 Uhr Der SWR setzt den Schwerpunktauf Regionalität und stellt dar, vor welchen Herausforderungen dieRegionen und Kommunen stehen. Die wichtigsten Themen der Europawahlwerden aus dem Blickwinkel von Baden-Württemberg beleuchtet. Ab 18Uhr stehen Prognosen für Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim zurVerfügung, es wird live in die jeweiligen Rathäuser geschaltet. DieKorrespondentinnen Edda Markeli und Dagmar Seitzer berichten ausBrüssel und Berlin. Zu Gast im Studio sind alle Spitzenkandidatinnenund -kandidaten der Europawahl aus Baden-Württemberg sowie FrankBrettschneider, Politikwissenschaftler der Universität Hohenheim. Esmoderieren Stephanie Haiber und Clemens Bratzler.SWR Aktuell Baden-Württemberg am Tag der Wahl 26. Mai 2019, SWRFernsehen in Baden-Württemberg 18 - 18:15 Uhr, 21:45 - 22 UhrSWR - Die Wahl: Sondersendung nach der Wahl 28. Mai 2019, 18:15 -18:45 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg Michael Mattingpräsentiert und analysiert die Ergebnisse der Kommunalwahlen inBaden-Württemberg.Die Wahlen im SWR HörfunkSWR1 Baden-Württemberg und SWR4 Baden-Württemberg: Das kannGemeinde! Ab 13. Mai 2019, SWR1 Baden-Württemberg, SWR4Baden-Württemberg Außerdem unter www.SWR.de/wahl. Wie gelingt esStädten oder Gemeinden, drängende Probleme wie Flächennutzung,Wohnungsnot, Verkehrsbelastungen oder Bürgerbeteiligung zu lösen?Unter dem Schwerpunkt "Das kann Gemeinde!" stellen diebaden-württembergischen Hörfunkprogramme SWR1 und SWR4 zehn Kommunenvor, die solche Probleme erfolgreich gelöst haben. Diese"Best-Pratice-Beispiele" zeigen auch, was ein Gemeinderat gemeinsammit den Bürgern bewirken kann.SWR1 Baden-Württemberg: Städtepartnerschaften Ab 13. Mai 2019,SWR1 Baden-Württemberg Serie über baden-württembergische Kommunen,die Partnerschaften mit europäischen Ländern pflegen.SWR1 Baden-Württemberg: Sound of Europe24. Mai 2019, SWR1 Baden-Württemberg Welche Pop-Titel sind inEuropa am beliebtesten? Warum hören Finnen gerne Hardrock und welcheMusik hören Deutschlands Nachbarn im Osten am liebsten? "SWR1Baden-Württemberg" widmet sich einen Tag lang der Vielfalt dereuropäischen Pop- und Rockmusik.SWR1 Baden-Württemberg: Thema heute Europawahl 30. April 2019,SWR1 Baden-Württemberg Warum ist Europa für Baden-Württembergunverzichtbar? In Beiträgen und Gesprächen werden die Positionen derParteien zur Europawahl analysiert.SWR1 Baden-Württemberg: SWR1 Leute mit Rolf-Dieter Krause 27. Mai2019, 10 - 12 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg Rolf-Dieter Krause,langjähriger ARD-Europakorrespondent in Brüssel, analysiert dieEuropawahlen im Gespräch mit Wolfgang Heim.SWR2 Leben, SWR2 Tandem: Schwerpunktwoche Europa 6. bis 10. Mai2019, SWR2 "SWR2 Leben" beleuchtet die Beziehung Jugendlicher zuEuropa und berichtet über deutsche Auswanderer im europäischenAusland. "SWR2 Tandem" lädt eine Dolmetscherin zum Thema "Macht derSprache" und die Leiterin eines europäischen Weltraumprogramm ein.SWR2 Wissen: Vor der Europawahl - Auf Tour mit denSpitzenkandidaten 17. Mai 2019, 8:30 UhrSWR2: Essay "Heimat Europa" 13. und 20. Mai 2019, 22:03 - 23 Uhr,SWR2 Kann ein ganzer Kontinent "Heimat" sein? Gespräche miteuropäischen Schriftstellern.SWR3 live aus europäischen Hauptstädten29. April bis 10. Mai 2019, 15 - 18 Uhr, SWR3 Zehn Live-Sendungenaus zehn europäischen Hauptstädten: Stockholm, Tallinn, Warschau,Wien, Athen, Rom, Madrid, Paris, Dublin und Brüssel. Reportagen,Interviews und Beiträge beschäftigen sich mit verschiedenen Themenrund um Europa: ob Brexit, Schuldenkrise oder gesellschaftlicheAspekte. Moderiert werden die Sendungen von Marcus Barsch und VolkerJanitz.SWR4 Baden-Württemberg: Was denkt Europa über Europa? Ab 20. Mai2019, SWR4 Baden-Württemberg Die Serie berichtet über die Haltung derMenschen in den Nachbarländern Deutschlands zu Europa.