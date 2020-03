"SWR extra" zum aktuellen Stand der Corona-Infektionen im Südwesten (FOTO)

Stuttgart (ots) - 20-minütige Sondersendung am Montag, 9. März 2020 um 20.15 Uhrim SWR FernsehenDie Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus steigtweiter an. Das SWR Fernsehen ändert am Montag, 9. März sein Programm und sendetvon 20.15 Uhr bis 20.35 Uhr ein "SWR extra" zum Thema. Es moderiert MichaelMatting.Aktuelle ZahlenDie Sendung informiert über den aktuellen Stand im Südwesten. Wie viele Krankesind akut betroffen? Wie ist der Gesundheitszustand der Infizierten? Wie ist dieSituation der Menschen, die in Quarantäne leben? Und: Was ist der beste Schutzvor einer Ansteckung?Die Situation vor OrtTagesaktuelle Berichte geben ein Bild der Situation in Krankenhäusern,Arztpraxen und Schulen im Südwesten. Ist die Sorge, dass Lebens- undDesinfektionsmittel knapp werden könnten, berechtigt oder weit übertrieben? Isteine Zuspitzung der Lage zu erwarten? Hausärzt*innen schildern die Situation inihren Praxen und berichten, womit sie im Alltag zu kämpfen haben, und ob dieVorbereitung ihrer Einschätzung nach ausreicht.ExperteneinschätzungenDie Sondersendung erklärt, mit welchen Maßnahmen Länder wie Südkorea oder dieSchweiz auf die Krankheit reagieren und fragt nach, warum Regierungen weltweitunterschiedlich vorgehen. Was lässt sich aus vergangenen Epidemien lernen?Außerdem: Was bedeutet die Ausbreitung des Virus für geplante Reisen?Zu Gast im Studio ist Dr. Patrick Hünerfeld, SWR WissenschaftsredakteurModeration: Michael MattingFotos über ARD-Foto.deNach Ausstrahlung ist die Sendung auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen. WeitereInformationen unter http://swr.li/CoronavirusPressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4539931OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell