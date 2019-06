"SWR extra: Vergewaltigung in Freiburg - Der Prozess", SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Sondersendung "SWR extra" am Mittwoch, 26. Juni 2019, 18:15 bis18:30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-WürttembergAm Mittwoch, 26. Juni 2019, beginnt vor dem Freiburger Landgerichtder Prozess gegen elf Männer, die im Oktober 2018 eine junge Frau voreinem Freiburger Club auf dem Hans-Bunte-Areal nacheinandervergewaltigt haben sollen. Der Fall erregte bundesweit Aufsehen, dazehn der elf mutmaßlichen Täter Flüchtlinge sind. Die Sondersendung"SWR extra: Vergewaltigung in Freiburg - Der Prozess" im SWRFernsehen beleuchtet zum Prozessbeginn die schwierigeErmittlungsarbeit der Freiburger Kriminalpolizei und dieHerausforderungen des anstehenden Gerichtverfahrens. Der Prozess wirdmindestens ein halbes Jahr dauern, die Anklage hat bislang 47 Zeugenund fünf Sachverständige benannt.Wie stark hat sich das Sicherheitsgefühl der Freiburgerinnen nachden Sexualverbrechen der vergangenen Jahre verändert? 2016 waren zweiFrauen in und um Freiburg Opfer von Sexualmorden geworden. Stadt undLand versuchen mit mehr Polizist*innen, mehr Kontrollen und mehrSozialarbeiter*innen gegenzusteuern. Seitdem soll dieGewaltkriminalität in der viertgrößten Stadt im Land spürbarzurückgegangen sein.Sendung:"SWR extra: Vergewaltigung in Freiburg - Der Prozess"Mittwoch, 26. Juni 2019, 18:15 bis 18:30 Uhr im SWR Fernsehen inBaden-WürttembergÜber den Verlauf des Prozesses berichtet der SWR auf seinerNachrichtenseite für Baden-Württemberg unter www.SWR.de/bwDie Sendung ist nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek zusehen.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell