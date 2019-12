SWR extra: Live aus dem rheinland-pfälzischen Landtag - Befragung der Ministerpräsidentin / Freitag, 13. Dezember 2019, ab 9:28 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz (ots) - Es ist eine Premiere im rheinland-pfälzischen Landtag: Erstmalswird sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einer direkten Befragung durchdie Abgeordneten des Parlaments stellen. Eine halbe Stunde ist am Freitag, 13.Dezember 2019, ab 9:28 Uhr im Landtag dafür eingeplant. Nach einem kurzenBericht der Ministerpräsidentin zur Regierungsarbeit sind die Abgeordneten ander Reihe: Jede Fraktion darf sich zuvor ein Thema aussuchen, zu dem gefragtwerden darf, maximal 18 Fragen dürfen insgesamt gestellt werden. DieMinisterpräsidentin muss zu allen Fragen Rede und Antwort stehen - allerdingshat sie für jede Antwort maximal eine Minute Zeit.Neues parlamentarisches Element erstmals in Rheinland-PfalzBundeskanzlerin Merkel hat sich bereits drei Mal einer Befragung durch denBundestag gestellt, in Länderparlamenten gab es etwas Vergleichbares bishernicht. Rheinland-Pfalz ist nun das erste Bundesland, dass diesesparlamentarische Instrument einführt. Befürworter erhoffen sich, dass mit derBefragung, die im nächsten Jahr übrigens zwei Mal stattfinden soll, einelebendige und kurzweilige Debatte entsteht.Das SWR Fernsehen überträgt live im Programm den Bericht der Ministerpräsidentinzur Regierungsarbeit und die anschließende etwa halbstündige Befragung durch dasParlament.Moderation: Selina MarxRedaktion: Sabine RappenPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4465753OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell