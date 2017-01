SWR erweitert sein Angebot und führt eine neue App ein

STUTTGART (dpa-AFX) - Der SWR erweitert sein Informationsangebot und bündelt die Berichterstattung im Hörfunk, Fernsehen und Internet künftig unter der Nachrichtenmarke "SWR aktuell".



Auch eine App gehe unter diesem Namen am 6. Februar an den Start, sagte der Chefredakteur Nachrichten, Arthur Landwehr, am Freitag in Stuttgart. Mit der App für mobile Geräte sollen sich Nutzer unterwegs informieren können. Dort gibt es neben kurzen Textnachrichten auch Videos, Wetter- und Verkehrsberichte sowie Hördateien. Außerdem wird die Hauptnachrichtensendung künftig samstags um 15 Minuten verlängert. Geplant seien dort mehr Berichte über Breitensport, aber auch über Kultur und ein Interview der Woche sowie ein Überblick über wichtige Themen in den sozialen Netzwerken./mau/DP/tos