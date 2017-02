Baden-Baden (ots) -Der Schriftsteller Martin Walser hat die deutsche Literatur wiekaum ein anderer geprägt. Am 24. März 2017 wird er 90 Jahre alt.Anlässlich seines Geburtstags bekommen sein Werk, seine Biografie unddie Orte, die für ihn eine Rolle spielen, einen Platz im Programm desSWR. In der Dokumentation "Unterwegs mit Martin Walser - MeinDiesseits" am 18. März um 21:55 Uhr im SWR Fernsehen steigt derLiteraturkritiker Denis Scheck zu Walser in einen Oldtimer undunternimmt mit ihm eine Tour um den Bodensee. Vorher, ab 20:15 Uhr,wird die Verfilmung von Walsers Roman "Das Einhorn" im SWR Fernsehengezeigt. SWR2 überträgt am 21. März um 20 Uhr "Zu träumen genügt",ein literarisches Lesespiel mit Martin Walser, live aus demLiteraturhaus Stuttgart, und sendet zwei Hörspiele. Außerdem wird am22. März ab 17:05 Uhr in "SWR2 Forum" eine Diskussionsrunde unter demTitel "Das Schreibenkönnen ist mein schlimmster Mangel" gesendet."Das Einhorn" und das Walser-LandDas SWR Fernsehen lädt am Samstag, 18. März 2017, ein zu einerReise durch Martin Walsers Leben und Werk. Um 20:15 Uhr geht es losmit "Das Einhorn", der Verfilmung seines gleichnamigen Romans, fürdie Walser auch das Drehbuch schrieb. Im Anschluss, um 21:55 Uhr,folgt die 90-minütige Dokumentation "Unterwegs mit Martin Walser -Mein Diesseits". Denis Scheck reist dafür gemeinsam mit Walser zuOrten, die den Ausnahmeautor inspiriert haben. Das Walser-Land istder Bodensee. Es findet sich in Deutschland wohl kein zweiterDichter, der so sehr mit seiner Heimat verbunden ist. Nicht nur, dassWalser immer dort gelebt hat, viele seiner Romane verwandeln den Seein einen literarischen Kosmos. Denis Scheck und Martin Walserdurchqueren eine Landschaft, ein Werk und eine Biografie. Sie fahrenund reden darüber, was sie sehen, was ihnen in den Sinn kommt -vollziehen eine Lebensreise. Pressevertreter und Interessierte könnenden Film am 17. März um 19 Uhr bei einer Preview im k42 inFriedrichshafen und am Ausstrahlungstag, dem 18. März, um 19 Uhr inWasserburg im Bürgerbegegnungshaus sehen.Literarisches Lesespiel mit dem PublikumMartin Walser wünscht sich zum 90. Geburtstag ein literarischesFragespiel. Sein Wunsch wird ihm am Dienstag, 21. März 2017, um 20Uhr im Literaturhaus Stuttgart gewährt. Mit der neuen Werkausgabe alsGrundlage darf das Publikum Martin Walser Band und Seite zurufen.Walser liest, kommentiert, trägt vor, erzählt, singt, schmilzt dahin,ereifert sich, spricht und schweigt. SWR2 überträgt die Veranstaltunglive. Mit dabei ist Heribert Tenschert, Verleger der neuen27-bändigen Werkausgabe seines Freundes Martin Walser. Es moderiertDenis Scheck, Literaturkritiker und Moderator der SWR Kultursendungen"Kunscht!" und "lesenswert" und ausgewiesener Kenner von WalsersWerk. Außerdem wiederholt SWR2 das Walser-Hörspiel "Ohne einander"mit Hildegard Schmahl, Joachim Bißmeier, Theresia Walser, PeterRoggisch u. a. (19. März, 18:20 Uhr) sowie den Bodensee-Krimi "Zorneiner Göttin. Tassilo S. Grübels sechster Fall" (31. März, 22:03Uhr). Am 22. März wird ab 17:05 Uhr in "SWR2 Forum" dieDiskussionsrunde "Das Schreibenkönnen ist mein schlimmster Mangel"ausgestrahlt. Es diskutieren Iris Radisch, Literaturkritikerin undFeuilletonchefin der Wochenzeitung "Die Zeit"; Jörg Magenau,Literaturkritiker und Verfasser der maßgeblichen Walser-Biografie undFrank Hertweck, Literaturchef des SWR und Regisseur vieler Beiträgeund Dokumentationen über Martin Walser. Die Gesprächsleitung hatReinhard Hübsch.Frühe Verbindung zum ehemaligen Süddeutschen RundfunkDem ehemaligen Süddeutschen Rundfunk, einem der Vorgänger des SWR,war Martin Walser früh verbunden. Bereits während seines Studiumsarbeitete Walser als Reporter für den Süddeutschen Rundfunk. Ergehörte als Funkautor und Regisseur zum legendären "Genietrupp" desSDR in Stuttgart. An der Seite von Alfred Andersch, Arno Schmidt,Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger u. a. hat er in denersten Jahren des "Radio-Essay" bundesrepublikanischeKulturgeschichte geschrieben, bis er sich 1957 als freierSchriftsteller an den heimatlichen Bodensee zurückzog.Sendungen:"Das Einhorn", 18. März um 20:15 Uhr, SWR Fernsehen, Fernsehfilm"Unterwegs mit Martin Walser - Mein Diesseits" am 18. März um 21:55Uhr im SWR Fernsehen, Dokumentation von Frank Hertweck"Ohne einander", Hörspiel von Martin Walser, am 19. März um 18:20 Uhrin SWR2"Zu träumen genügt. Ein Literarisches Lesespiel zum 90. Geburtstagvon Martin Walser", am 21. März um 20 Uhr, Lesung mit Martin Walserim Literaturhaus Stuttgart, Live-Übertragung in SWR2 "DasSchreibenkönnen ist mein schlimmster Mangel - Zum 90. Geburtstagvon Martin Walser", am 22. März um 17:05 Uhr in "SWR2 Forum""Zorn einer Göttin. Tassilo S. Grübels sechster Fall", Bodensee-Krimivon Martin Walser, am 31. März um 22:03 Uhr in SWR2Kostenlose Pressefotos zum Download: www.ARD-foto.dePressekontakt Fernsehen:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.dePressekontakt SWR2:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, Oliver.Kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell