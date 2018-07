Baden-Baden (ots) - Für funk, das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, drehtder SWR ab Montag, 16. Juli 2018, die Webserie "Grandmaster Franz" (AT). DieWebvideo-Serie von SWR / funk schildert den Aufstieg zweier Antihelden in einemvon kriminellen Clans beherrschten Hip-Hop-Kosmos. Die zunächst zehn Folgenumfassende Dramedy von Comedy-Head-Autor Christian Karch erzählt mit reichlichSituationskomik eine absurd-groteske Geschichte, in der das von Gewaltbeherrschte Umfeld der "Gangsta-Rap"-Subkultur auf den Spießer-Alltag desgutbürgerlichen Milieus trifft. Gedreht wird bis Ende August in Baden-Baden undUmgebung.Casting in authentischem UmfeldBereits beim Casting wurde auf ein möglichst authentisches Umfeld gesetzt: U. a.wurde die Rolle des zweiten Hauptdarstellers mit einem echten Rapper, HabenTesfai, besetzt. Die Titelrolle Franz wird von Stefan Mocker gespielt. Inweiteren Rollen sind u. a. Simon Gosejohann ("Elton vs. Simon"), KatyKarrenbauer ("Hinter Gittern") und Santiago Ziesmer (Stimme von "SpongebobSchwammkopf") zu sehen. Die Veröffentlichung der Serie bei funk ist für dasFrühjahr 2019 geplant.Ein Rapper und ein Manager mit gemeinsamen Sehnsüchten Die beiden HauptfigurenFranz und Amir könnten widersprüchlicher nicht sein: Amir ist ein aus einemsozialen Brennpunkt stammender, kiffender, mittelloser junger Rapper mitHip-Hop-Star-Vision, zudem wegen misslungener Drogengeschäfte bei derSchutzgeld-Mafia verschuldet. Der scheinbar tollpatschige Franz mitMidlife-Crisis hingegen, der ein gutbürgerliches Leben als Bänker führt, willvor allem eins: raus aus der Enge seines langweiligen Lebens. Durch Zufallkommen die beiden zusammen - und entdecken eine gemeinsame Sehnsucht: dasStreben nach Anerkennung und finanziellem Aufstieg. Zwischen Alltagsproblemenund Beziehungsstress geraten der Rapper und der Manager immer tiefer in dieAbgründe einer von Schutzgeld, Erpressung, Drogengeschäften und Prostitutionbeherrschten kriminellen Hip-Hop-Gangster-Subkultur. In der Serie überlagernsich die in der Gesellschaft "geduldeten Verbrechen" wie Steuerhinterziehung unddie sozial geächtete Kriminalität. Die Zutaten der Dramedy: ein Mix aus Humor,Liebe, Eifersucht, Musik, Selbstfindung, Schuld, Alltagsstress undAbenteuerlust.Pressekontakt:Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell