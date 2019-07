Mainz (ots) -Seit Tagen hat die Hitze den Südwesten fest im Griff und es wirdimmer heißer. Am Donnerstag (25. Juli) könnte der 40-Grad-Rekordgeknackt werden. "SWR Wetter extra" ist an diesem heißen Tagunterwegs in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.Gezeigt werden die heißesten Orte und die kühlstenErfrischungsmöglichkeiten des Südwestens.Was bedeuten die hohen Temperaturen eigentlich für Arbeitnehmer?Brauchen wir eine Siesta nach dem Vorbild unserer südeuropäischenNachbarn, wie es der DGB fordert? Um diese Fragen geht es in derSondersendung. Sie ist zudem unterwegs in den Wäldern und auf Feldernim Südwesten: Was kann man gegen Hitzeschäden und Dürre tun? ImStudiogespräch: ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert.Programmtipp: "SWR Wetter extra: Hitzewelle im Südwesten" amDonnerstag, 25. Juli 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/swrwetterextraPressekontakt: Johanna Leinemann, Telefon 06131 929 33293,johanna.leinemann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell