SWR Verwaltungsrat: Reform der ARD-Altersversorgung zeigt Wirkung (FOTO)

Der Verwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR) hat sich in seinerheutigen Sitzung (8. Juni 2018) in Mainz eingehend mit demJahresabschluss 2017 auseinandergesetzt. In der Jahresabrechnungwerden erstmals die Auswirkungen der grundlegenden Reform derAltersversorgung von ARD und Deutschlandradio spürbar. Aus derTarifeinigung vom vergangenen Jahr mit einer dauerhaft wirksamenBegrenzung der Rentensteigerung ergibt sich für den SWR eineEntlastung seines Eigenkapitals in Höhe von rund 180 Mio. Euro. DieARD hatte unter Federführung des SWR mehr als vier Jahre lang übereine Reform der Altersversorgung mit den Gewerkschaften ver.di, DJVund DOV verhandelt.Verwaltungsratsvorsitzender Stechl: Alle ARD-Sender werdennachhaltig entlastet Der Vorsitzende des SWR Verwaltungsrats,Hans-Albert Stechl: "Der freie und unabhängige öffentlich-rechtlicheRundfunk ist durchaus in der Lage, tiefgreifende Reformen aus eigenerKraft umzusetzen. Das beweist der Tarifabschluss vom vergangenen Jahreindrücklich. Gewerkschaften und Rundfunkanstalten haben hier inschwierigsten Verhandlungen eine Lösung gefunden, die alle ARD-Sendernachhaltig entlastet und zugleich den Beschäftigten auch in Zukunfteine betriebliche Altersversorgung garantiert. Das ist ein Sieg derTarifautonomie."Finanzieller Aufwand für die Versorgungssysteme wird spürbarverringert Auch in den kommenden Jahren wird die Reform derAltersversorgung zu weiteren Einsparungen führen. Der Tarifabschlusssorgt dafür, dass der finanzielle Aufwand für die Versorgungssystemespürbar verringert wird. Insgesamt werden dieARD-Landesrundfunkanstalten, die Deutsche Welle und dasDeutschlandradio bis 2024 vor allem bei den Rückstellungen derAltersversorgungen um knapp eine Milliarde Euro entlastet. Zum 22.KEF-Bericht wird die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs derRundfunkanstalten (KEF) entscheiden, ob und inwiefern diese Effekteganz oder teilweise den Finanzbedarf der ARD reduzieren können.Der Jahresabschluss 2017 des SWR wird am 15. Juni 2018 imRundfunkrat beraten.