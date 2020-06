SWR / Tübinger Gottesdienst live im SWR Fernsehen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Liveübertragung aus St. Michael in Tübingen am Sonntag, 7. Juni 2020 von 10.15 Uhr bis 11 Uhr im SWR Fernsehen"Liebe allein rettet" - unter diesem Motto steht der katholische Gottesdienst aus der Kirche St. Michael in Tübingen, den das SWR Fernsehen am Sonntag, 7. Juni ab 10.15 Uhr live überträgt. Zwar muss die Heilige Messe aufgrund der geltenden Beschränkungen noch ohne Gemeinde stattfinden, aber als Service für die Zuschauer*innen werden Liedtexte zum Mitsingen eingeblendet. Zelebrant ist SWR Hörfunkpfarrer Thomas Steiger, Lektorin ist Betina Panek. Die musikalische Gestaltung hat Kantorin Birgit Gentner-Kuderer zusammen mit Theresa Kuderer an der Harfe und Ulrich Wolf am Piano. Nach der Live-Übertragung am 2. Mai 2020 um 10.15 Uhr ist der Gottesdienst auch in der ARD Mediathek unter ardmediathek.de/swr/search/gottesdienst zu sehen.St. Michael in TübingenDie katholische Kirche St. Michael liegt in der Tübinger Südstadt und wurde 1949 geweiht. Der Stuttgarter Architekt Ernst Barth entwarf die Kirche zwischen 1935 und 1937, doch zum Bau kam es wegen des Bauverbots der Nationalsozialisten und des Krieges vorerst nicht. 1947 nahm man das Vorhaben wieder auf, und die Kirche wurde mit 350 Sitzplätzen nach den bestehenden Plänen gebaut. 2017/18 entstand ein neues Gemeindezentrum direkt nördlich der Kirche. Es ist so angeordnet, dass es mit der Kirche einen kleinen Innenhof bildet.Hörfunkpfarrer Thomas SteigerPfarrer Thomas Steiger ist seit 2013 als katholischer Hörfunkpfarrer im SWR tätig. Er ist für die kirchlichen Beiträge auf SWR1 und SWR4 verantwortlich, die er teilweise auch selbst moderiert.ARD Mediathek: Der Gottesdienst ist nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek (ARDmediathek.de) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/gottesdienst-live-aus-tuebingenPressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4612601 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell