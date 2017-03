SWR Themenschwerpunkt - Terror der RAF

Baden-Baden (ots) -Im Ersten:"Stammheim - Die RAF vor Gericht" - Doku, 24. April um23:30 Uhr / Im SWR: "betrifft: Der Fall Buback", 5. April um 20:15Uhr / "Was ist Terrorismus?" - Podiumsdiskussion, 6. April um 23:45UhrVor vierzig Jahren gipfelte der linke Terror in der BundesrepublikDeutschland im "Deutschen Herbst". Attentate und Geiselnahmen hieltendie Öffentlichkeit in Atem. Der SWR widmet sich dem SchwerpunktTerror der RAF mit mehreren Produktionen. Im Ersten ausgestrahlt wirdam Montag, 24. April 2017 um 23:30 Uhr eine Produktion, die imAuftrag des SWR entstanden ist: die Dokumentation "Stammheim - DieRAF vor Gericht" von Thomas Schuhbauer und Sonja von Behrens. DenAuftakt im SWR Fernsehen macht die 45-minütige Dokumentation"betrifft: Der Fall Buback - Die offenen Wunden des RAF-Terrors" vonEgmont R. Koch und Holger Schmidt am Mittwoch, 5. April 2017, um20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Weiter geht es mit einer öffentlichenPodiumsdiskussion der Bundesanwaltschaft zum Thema "Was istTerrorismus?", die am Donnerstag, 6. April 2017, um 18:30 Uhr im ZKMKarlsruhe aufgezeichnet wird. Diese wird live als Video aufswraktuell.de gestreamt, live auf SWR Aktuell Radio zu hören sein undum 23:45 Uhr im SWR Fernsehen gesendet."Stammheim - Die RAF vor Gericht" im Ersten"Stammheim - Die RAF vor Gericht" zeigt am 24. April um 23:30 Uhrim Ersten, wie ein hochgesicherter Gerichtssaal zum Schauplatzerbitterter Kämpfe zwischen Angeklagten und Staatsanwälten, Richternund Verteidigern wurde. Im 45-minütigen Film von Sonja von Behrensund Thomas Schuhbauer (ECO media) kommen viele Beteiligte von damalszu Wort und ordnen die Ereignisse neu ein: Richter im StammheimerProzess wie Kurt Breucker und Theodor Prinzing, Verteidiger wieChristian Ströbele und Rupert von Plottnitz sowie Staatsanwälte,Journalisten, Sympathisanten, Anhänger und Angehörige ehemaligerRAF-Mitglieder.Der Fall Buback - Dokumentation der Reihe "betrifft" im SWRFernsehenDie tödlichen Schüsse auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback undseine beiden Begleiter Georg Wurster und Wolfgang Göbel am 7. April1977 markieren den Beginn eines bis dahin nie dagewesenenTerrorjahres für die Bundesrepublik Deutschland. 40 Jahre nach derTat greifen die Autoren Egmont R. Koch und Holger Schmidt in der SWRSendung "betrifft" den "Fall Buback" noch einmal auf - trotz mehrererVerurteilungen ist die Täterschaft bis heute strittig. Doch nicht nurdie Angehörigen von Buback, auch Angehörige des getötetenJustizwachtmeisters Georg Wurster kommen im Film zu Wort. Erstmalsäußern sich auch der frühere Stellvertretende GeneralbundesanwaltRainer Griesbaum, langjähriger Chefankläger in RAF-Prozessen, undHermann Wieland, Vorsitzender Richter im Verfahren gegen VerenaBecker, zu den offenen Fragen im "Fall Buback".Was ist Terrorismus? - Podiumsdiskussion im ZKM KarlsruheAnlässlich des 40. Jahrestages der Ermordung vonGeneralbundesanwalt Siegfried Buback und dessen Begleitern lädt dieBundesanwaltschaft in Karlsruhe zu einer Podiumsdiskussion zum Thema"Was ist Terrorismus?". Die öffentliche Veranstaltung wird amDonnerstag, 6. April 2017, um 18:30 Uhr im ZKM Karlsruheaufgezeichnet, Einlass ist um 17:30 Uhr. Ermittler und Expertenwidmen sich der Frage, was Terrorismus ist und wie er bekämpft werdenkann. Teilnehmer an der Diskussion sind der frühereTerrorismusermittler und Stellvertretende Generalbundesanwalt RainerGriesbaum, der frühere BKA-Chef Jörg Ziercke, dieBundestagsabgeordnete und Rechtsanwältin Renate Künast, derGerichtsgutachter und Psychiater Prof. Norbert Leygraf sowie derIslamwissenschaftler Guido Steinberg. Zudem ist alsInterviewpartnerin die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, HenrietteReker, zu Gast, die selbst Opfer eines Attentats wurde. Es moderiertARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Die Diskussion wird live aufswraktuell.de gestreamt und im Radio auf SWR Aktuell übertragen. DieAufzeichnung der Sendung wird am selben Tag um 23:45 Uhr im SWRFernsehen gesendet. Weitere Informationen unter:zkm.de/event/2017/04/was-ist-terrorismusSendungen:Im Ersten:Dokumentation "Stammheim - Die RAF vor Gericht" am 24. April 2017,23:30 UhrIm SWR:Dokumentation "betrifft: Der Fall Buback - Die offenen Wunden desRAF-Terrors" am 5. April 2017, 20:15 Uhr, im SWR FernsehenPodiumsdiskussion "Was ist Terrorismus?" am 6. April 2017, 23:45 Uhr,im SWR Fernsehen; Aufzeichnung im ZKM Karlsruhe am 6. April 2017,18:30 Uhr (Livestream im Video auf swraktuell.de sowie im Hörfunk beiSWR Aktuell)Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell