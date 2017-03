SWR Themenabend über Arbeit und Armut in Deutschland (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Wie arm ist das arbeitende Deutschland? Dieser Frage gehen im SWRFernsehen am Mittwoch, 12. April 2017, 20:15 Uhr die SWRDokumentation "betrifft: Harte Arbeit - schlechter Lohn. Wie Menschenabgehängt werden" und anschließend um 21 Uhr die SWR Reportage"Abgehängt - Diezemanns Reisen ins arme Deutschland" nach.Arm trotz Arbeit - eine gesellschaftspaltende EntwicklungMillionen Menschen leben von Niedrigeinkommen oder haben nur nocheinen befristeten Arbeitsvertrag - Zukunft ungewiss. Einige von ihnenbegleitet Hermann Abmayr in der Doku-Reihe "betrifft" beim täglichenVersuch, trotz prekärer Arbeitsverhältnisse über die Runden zukommen: etwa eine Leiharbeiterin, einen Niedriglöhner und eineSelbständige. Wie gelingt es der Wirtschaft, immer mehr auf solcheBeschäftigungsverhältnisse zu setzen? Welche Rolle spielt die Politikdabei? Im Anschluss kommt bei "Abgehängt - Diezemanns Reisen ins armeDeutschland" Reporter Kai Diezemann ins Gespräch mit Menschen wie demKoch Lothar G., der nach einem arbeitsreichen Leben alsGeringverdiener im Alter mit Armut konfrontiert ist. Im Film von KaiDiezemann und Christine Henningsen kommen zudem Experten wie derArmutsforscher und Generalsekretär der Caritas Georg Cremer sowie derChef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider zu Wort."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelleGesellschaftsthemen, zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt,liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner. Das"betrifft"-Markenzeichen ist eine Erzählhaltung, die den Zuschauer indie Entstehung des Films mit einbezieht, Recherchewege und dieAuswahl der Experten offenlegt.Diezemanns ReisenReporter Kai Diezemann beschäftigt sich mit gesellschaftlichenThemen. Seine einfühlsamen und sehr persönlichen Reportagen tauchentief ein in die deutsche Wirklichkeit.Sendetermine im SWR Fernsehen:12. April 2017: 20:15 Uhr "betrifft: Harte Arbeit - schlechterLohn. Wie Menschen abgehängt werden", 21 Uhr "Abgehängt - DiezemannsReisen ins arme Deutschland"Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell