Grandiose Bergkulissen, vor denen der Steinbock auftritt. Bunte Bergwiesen undverzauberte Winterwälder. Bilder, die viele mit der Schweiz verbinden. Doch daskleine Land hat mehr zu bieten. Hier entspringen vier von Europas größtenFlüssen, liegen über 1.400 Seen und erstreckt sich der größte und längsteGletscher der Alpen. "Wasserschloss Europas" wird die Schweiz deshalb auch gerngenannt.Aufgrund der großen Höhenunterschiede auf kleinstem Raum durchfließen mancheFlüsse wie die Verzasca auf nur wenigen Kilometern fast alle Klimazonen - vonalpin bis mediterran. Hinzu kommt, dass sich die feuchten Luftmassen auf ihremWeg vom Atlantik ins Landesinnere an den Nordwesthängen der Alpen abregnen unddort für reichlich Niederschlag sorgen. Hingegen herrscht im Südosten trockenesmediterranes Klima, weil die Wolken die hohen Gipfel nicht überwinden können.Deshalb hat die Schweiz so viele Lebensräume auf engstem Raum zu bieten, indenen die unterschiedlichsten Tiere, vom Gletscherfloh bis zum Wiedehopf, eineHeimat finden.Steinbock und Gämse halten sich als typische Gebirgstiere eher oberhalb derBaumgrenze auf. Dank ihrer trittsicheren Hufe finden sie selbst beiVerfolgungsjagden während der Brunft immer festen Halt. Für den Wolf, der seit1995 aus Italien in die Schweiz zurückkehrt, sind die Wildziegen keine leichteBeute. Der Rothirsch, der noch Mitte des 19. Jahrhunderts in der ganzen Schweizausgerottet war, bevorzugt dagegen eher die niedrigeren Lagen. DemAlpenschneehuhn, das sich im Winter in schlichtes Weiß kleidet, macht derKlimawandel zu schaffen. Denn die Schneegrenze steigt stetig an, und die Vögelmüssen ihr immer höher hinauf folgen, um ihre Tarnung nicht zu verlieren.Der Film gibt einen Eindruck von den vielfältigen Lebensräumen der Schweiz: vonden eisigen Höhen der insgesamt 48 Viertausendern bis zum Luganer See mit seinemmediterranen Flair. Sigurd Tesche und sein Team zeigen auch die Unterwasserweltdes kleinen Landes, etwa an der Mündung der Flüsse Ticino und Verzasca. Dorterstreckt sich eine der letzten Flussdeltas der Schweiz. Zwischen umgestürztenBäumen und Wasserpflanzen haben viele Fische ihre Kinderstuben, und so findenselbst große Raubfische wie Welse ein Auskommen.Wegen der hohen Bergbarriere fällt nirgendwo in Europa so viel Niederschlag wiein der Schweiz. So kommt es, dass das kleine Land vier von Europas größtenFlüssen speist, einer davon ist der Rhein. Auch hier geht die Kamera unterWasser und zeigt den seltenen Huchen und dessen Beute, die geselligen Barben.Die Schweiz kann auch den größten Zirbelkieferwald Europas aufweisen. Ohne denTannenhäher aber könnte der Wald kaum gedeihen. Der mit dem Eichelhäherverwandte Vogel füllt seinen ganzen Kropf mit Kiefersamen und legt im Herbstunzählige Nahrungsdepots an. Er merkt sich hunderte - aber nicht alle. Aus denvergessenen Samen wachsen neue Bäume. Tannenhäher und Wasser, beide lassen dieZirbelkiefern gedeihen. Deren bizarre Formen zeugen von Wind und Wetter, jenengewaltigen Kräften, die das kleine Alpenland zu etwas besonderem machen: demWasserschloss Europas.