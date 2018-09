SWR Stellungnahme zu grenzüberschreitenden Äußerungen gegenüber funk-Produzent Schlecky Silberstein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Baden-Baden (ots) - Das Video des Online-Netzwerks funk mit dem Titel "Volksfestin Chemnitz" hat offensichtlich die augenblickliche Zerrissenheit unsererGesellschaft offengelegt. Nicht anders lassen sich aus Sicht desSüdwestrundfunks (SWR) die völlig überzogenen, von Hass gekennzeichnetenReaktionen auf das Video, insbesondere gegenüber dem Produzenten des "BohemianBrowser Ballett", Schlecky Silberstein, erklären. Gerold Hug, SWRProgrammdirektor Kultur: "Man kann immer darüber streiten, ob man eine Satiregelungen findet oder nicht. Aber wenn Drohungen und Einschüchterungsversuchegegen Künstler, Produzenten oder andere Medienschaffende erfolgen, zeigen sichgesellschaftliche Zustände, die Anlass zu Besorgnis geben. Die Freiheit derKunst, der Presse und der Meinungsäußerung sind für den SWR nicht verhandelbarehohe Güter."SWR nimmt nicht hin, dass seine Produzenten bedroht werden Der SWR wird dieDrohungen gegenüber dem Produzenten im Zusammenhang mit der Herstellung undVerbreitung des Satire-Videos "Volksfest in Sachsen" sorgfältig und sachlichprüfen und, wo erforderlich, die notwendigen Maßnahmen einleiten. Er wird nichthinnehmen, dass die in seinem Auftrag handelnden Produzenten diskreditiertund/oder bedroht werden.funk-Format "Bohemian Browser Ballett" Zum Hintergrund: Private Videoaufnahmender Dreharbeiten für das satirische funk-Format "Bohemian Browser Ballett"wurden öffentlichkeitswirksam genutzt, um dem SWR fälschlicherweise vorzuwerfen,er habe einen politisch motivierten Videodreh in Berlin in Auftrag gegeben. InWahrheit handelt es sich um Dreharbeiten der zuständigen Produktionsfirma fürdas funk-Format "Bohemian Browser Ballett". Dieses Format greift auf satirischeWeise aktuelle Themen auf. Dass es sich um entsprechende Dreharbeiten handelt,wurde vor Ort deutlich kommuniziert.Das fertige Satire-Video wurde zwischenzeitlich veröffentlicht:https://www.funk.net/channel/bohemian-browser-ballett/volksfest-in-sachsenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/stellungnahmegrenzueberschreitendeaeusserungenschleckysilbersteinPressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell