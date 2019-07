SWR Sommerinterviews aus Rheinland-Pfalz starten / Spitzenpolitiker*innen ab 5. Juli 2019 im Gespräch / Ausstrahlung in Fernsehen, Hörfunk und auf SWR.de/rp (FOTO)

Mainz (ots) -Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wieder rheinland-pfälzischeSpitzenpolitiker und -politikerinnen zu den "SWR Sommerinterviews"ein. Diese finden ab dem 5. Juli in Mainz-Kastel direkt am Rheinstatt. Die Interviews werden im SWR über alle Kanäle ausgestrahlt: AmAbend laufen sie um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen, danach auch in SWRAktuell Radio. Auch online sind sie unter SWR.de/rp abrufbar.Die sechsteilige Reihe "SWR Sommerinterviews" beginnt am Freitag,5. Juli 2019, mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN, Jochen Bülow. Esfolgen der Landesvorsitzende der AfD, Uwe Junge (12. Juli), derLandesvorsitzende der Grünen, Josef Winkler (19. Juli), derStellvertretende Landesvorsitzende der CDU, Christian Baldauf (26.Juli), der Landesvorsitzende der FDP, Volker Wissing (2. August) undzum Abschluss die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin MaluDreyer (SPD), (9. August).Die "SWR Aktuell"-Moderatorinnen Daniela Schick und SandraHochhuth sowie Moderator Sascha Becker stellen Fragen, die dieMenschen im Land bewegen, und führen hintergründige, über dienachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche.Die "SWR Sommerinterviews" in Rheinland-Pfalz 5. Juli: JochenBülow (DIE LINKE), Moderation: Sascha Becker 12. Juli: Uwe Junge(AfD), Moderation: Sandra Hochhuth 19. Juli: Josef Winkler (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN), Moderation: Daniela Schick 26. Juli: ChristianBaldauf (CDU), Moderation: Sascha Becker 2. August: Volker Wissing(FDP), Moderation: Sascha Becker 9. August: Malu Dreyer (SPD),Moderation: Sascha BeckerWeitere Informationen finden Sie unterhttp://x.swr.de/s/sommerinterviewsPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell