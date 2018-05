Mainz (ots) -Passend zum Namen des SWR Sommerfestivals 2018 zeigte sich derWettergott in Mainz von seiner besten Seite und schenkte rund 17.000Besucherinnen und Besuchern am Wochenende, 25. bis 27. Mai 2018,strahlenden Sonnenschein. Höhepunkte des SWR Sommerfestivals waren amSonntag der "Tag der offenen Tür" mit Rundgang durch das Funkhaus undseine Studios sowie die "Tatort"-Premiere open air am Freitagabend.Ganz im Zeichen der Musik begeisterten am Samstag dieAbendveranstaltungen "SWR1 Hits und Storys", "SWR4 Live" mit EllaEndlich und das "DASDING Partybash" ihr Publikum.Der "Tag der offenen Tür" am Sonntag, der die Besucherinnen undBesucher hinter die Kulissen des Senders blicken ließ, war einHighlight des Sommerfestivals. Auf dem Rundgang durch das Funkhausmit den Studios und Werkstätten erlebten sie den SWR so nah wieselten. Die Medienmacher hörten zu, was die Besucher dem SWRzurückmelden, denn das Sommerfestival bietet jedes Jahr dieMöglichkeit, sich intensiv auszutauschen. Mitarbeitende zeigten, wieSendungen entstehen, Redaktionen und Programme stellten sich vor underläuterten den Besuchern die Vielfalt des Hörfunk-, Fernseh- undInternetangebots. Wer selbst aktiv werden wollte, konnte beizahlreichen Aktionen an den Ständen auf dem Gelände tätig werden,seine Lieblingsmoderatoren treffen, die Fachexpertinnen und -expertendes SWR befragen oder sich selbst als Nachrichtensprecher oder alsModerator ausprobieren. Für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgtenauf zwei Bühnen prominente Gäste: Der Schauspieler Jan Josef Lieferstalkte bei "SWR1 Leute kompakt" - im Anschluss stand er mit der Band"Radio Doria" auf der Bühne. SWR3 zeigte Comedy, so wie es eben nurSWR3 kann. SWR4 präsentierte die Boygroup-Band "Feuerherz", die mitihrem Schlager-Pop die Herzen zum Swingen brachte. Um kulinarischeBelange kümmerte sich der aus "Kaffee oder Tee" bekannte FernsehkochMarkus Buchholz. Und wer seine Medienkompetenz testen wollte, konntesich am SWR Fakefinder versuchen. Für die kleineren Besucher stelltesich das SWR Kindernetz vor und zugunsten der Kinderhilfsaktion"Herzenssache" verkaufte der Begge Peder rheinland-pfälzischen Trödelaus seinem Bus.Langer Fernsehabend und "Tatort"-Premiere mit Lena Odenthal undJohanna Stern Für Freitag, 25.5., hatte der SWR zum langenFernsehabend geladen: Das Publikum konnte live bei der Produktion der"Landesschau Rheinland-Pfalz" dabei sein und amüsierte sich bei derComedy-Sendung "So lacht der Südwesten" mit Markus Maria Profitlich,Michael Steinke u. a. Krimifans warteten unterdessen vor dem Funkhausauf die Open-Air-Premiere eines neuen "Tatorts". Bei der Vorführungvon "Vom Himmel hoch" waren die Darstellerinnen des"Tatort"-Ermittlungsteams Ulrike Folkerts und Lisa Bittner persönlichvor Ort. In ihrem neuen Fall klären Lena Odenthal und Johanna Sternden Mord an einem Psychologen auf, der auf Kriegstraumataspezialisiert ist. "Vom Himmel hoch" wird im Winter 2018/19 im Erstenausgestrahlt, der genaue Sendetermin steht noch nicht fest.Ein musikalischer Abend an drei Locations der Innenstadt DerSamstagabend stand ganz im Zeichen der Musik: Die deutsche Pop- undSchlagersängerin Ella Endlich präsentierte für "SWR4 Live" einexklusives Konzert auf der Kupferbergterrasse in intimer Atmosphäre.Endlich, die sich auch als Musicaldarstellerin einen Namen machte,verzauberte die Fans mit ihren beliebten Songs. Im Frankfurter Hofging Musikexperte Werner Köhler bei "SWR1 Hits und Storys"elementaren Fragen der Popmusik auf den Grund. In der multimedialenShow mit den Juke Box Heroes erzählt er Geschichten von großen undgroßartigen Musikern, von unvergesslichen Songs, von Melodien undTexten. Im Club "50 Grad" fand zur späten Stunde bis in den frühenMorgen hinein der "DASDING Partybash" statt. Der aus Amsterdamstammende Künstler und DASDING-DJ FeBo elektrisierte das tanzlustigePublikum durch seine mitreißende Mischung aus Hip Hop, R&B, Trap,House und Dance.Wer sich weitere Eindrücke des SWR Sommerfestivals in Mainzansehen möchte, findet diese unter www.SWR.de/sommerfestival.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, antworten Sie bitte mitdem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" auf dieseE-Mail.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell