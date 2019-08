Mainz (ots) -Bei seinem diesjährigen Sommerfestival bietet der Südwestrundfunk(SWR) viel Programm und öffnet seine Türen in Mainz. Menschen mitNeugier und Interesse können ihn vom 15. bis 18. August besserkennenlernen.Einfach fernsehenAm Funkhaus startet das Sommerfestival am Freitag, 16. August, mitdem "Langen Fernsehabend" inklusive "Tatort"-Premiere. Auf derLeinwand vor dem Funkhaus und unter freiem Himmel ermitteln dieLudwigshafener "Tatort"-Kommissarinnen Lena Odenthal und JohannaStern in ihrem neuesten Fall "Maleficius" um einen ehrgeizigenHirnforscher. Hauptdarstellerin Lisa Bitter, Schauspieler GregorBloéb sowie Autor und Regisseur Tom Bohn präsentieren dieOpen-Air-Premiere den Krimi-Fans vor Ort. Die "LandesschauRheinland-Pfalz" lädt ihr Publikum direkt ins Studio ein und bei derComedy-Sendung "So lacht der Südwesten!" im Studio nebenan geht esmit Bodo Bach, Herrn Schröder, Christian Habekost, denSchnorreswacklern, Patrizia Moresco und dem Improvisationstheater"Springmaus" humorvoll ans Eingemachte.Einfach kommen"Türen auf!" heißt es am Sonntag, 18. August 2019, 11 bis 17 Uhr.Wer Zeit und Interesse hat, kann beim "Tag der offenen Tür" einfachvorbeischauen, sich ausprobieren und informieren. Wer will, darf sichselbst am Mikrofon versuchen und die Fernsehnachrichten moderieren.Auf die vielen Fragen antworten SWR Moderator*innen undProgrammmachende und lassen sich bei Sendungsaufzeichnungen wie"MarktFrisch" über die Schulter schauen. Beim Rundgang durch dasFunkhaus können Groß und Klein einen Blick hinter die Kulissen werfenund Studios erkunden. Auf zwei Bühnen gibt es abwechslungsreichesProgramm: SWR1 talkt mit dem Adelsexperten Rolf Seelmann-Eggebrecht.SWR4 lockt mit Live-Acts wie Vincent Gross und Julian David. SWR3 istmit unverwechselbarer Comedy dabei und ruft zum beliebten "Elchalarm"auf. Und wichtig für die Kleinen: der Tigerenten Club hat einpassgenaues Programm für sie im Gepäck.Einfach hören und durchs Leben reisen"Eine Reise durchs Leben" - so lautet der Titel der neuen "SWR1Hits und Story"-Show am Donnerstag, 15.8., im Kurfürstlichen Schloss.Dabei geht es um zentrale Fragen des Lebens - und um Musik. SWR1Musikexperte Werner Köhler erzählt von den Geschichten und Menschenhinter bewegenden Songs, begleitet von der Band "Pop History".Einfach tanzen und den Sommer genießenDASDING kommt im Rahmen des SWR Sommerfestivals am Samstag, 17.8.,an den Mainzstrand. "Partybash", das bedeutet Mixed Music, das Besteaus Charts, Black, House und Urban. An den Plattentellern steht DJDoubleA.Das Programm des "SWR Sommerfestivals" im Überblick:Donnerstag, 15. August:SWR1 "Hits und Storys", Kurfürstliches Schloss in Mainz,ausverkauftFreitag, 16. August:"Langer Fernsehabend", Funkhaus Mainz, ab 18 Uhr "LandesschauRheinland-Pfalz" und "So lacht Rheinland-Pfalz!" (die Karten werdenim Internet verlost); ab 20 Uhr "Tatort"-Premiere "Maleficius" openair; Eintritt freiSamstag, 17. August:DASDING Partybash Mainzstrand, 20 Uhr, Eintritt freiSonntag, 18. August:"Tag der offenen Tür", Funkhaus Mainz, 11-17 Uhr, Eintritt freiFotos über ARD-Foto.deWeitere und stets aktuelle Informationen zum SWR Sommerfestivalunter www.SWR.de/sommerfestival/mainzPressekontakt:Heike Rossel, Tel. 06131 929 33272, heike.rossel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell