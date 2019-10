SWR Retro startet / Der Südwestrundfunk stellt historisches Material in der ARD Mediathek online

Stuttgart (ots) -Der Südwestrundfunk (SWR) macht als erster öffentlich-rechtlicherSender historisches Bildmaterial aus seinem Fernseharchiv derÖffentlichkeit zugänglich. Ab 27. Oktober 2019, dem UNESCO-Welttagdes audiovisuellen Kulturerbes, stellt der SWR Fernsehbeiträge ausder Frühphase des Fernsehens unter dem Label SWR Retro in der ARDMediathek online. Nach und nach soll dadurch ein audiovisuellesArchiv entstehen.SWR Intendant Gniffke: SWR Retro öffnet Tür zu bislangverschlossenem BereichSWR Intendant Kai Gniffke: "Beim Blick in unsere Archive fangenmeine Augen an zu leuchten. Das ist wie eine Schatzsuche, nur dassman nicht suchen muss, sondern an jeder Stelle auf echte Highlightsaus der Geschichte stößt. Mit SWR Retro öffnen wir nun die Tür zueinem bislang verschlossenen Bereich und vor allem zu einer riesigenMenge an Inhalten des SWR, die zeitgeschichtlich, kulturell undgesellschaftlich von großem Interesse sind. Wir machen dieseDokumente nun dauerhaft verfügbar und wollen das Stück für Stückerweitern."Inhalte bis zum Jahr 1966 stehen zur VerfügungDamit der SWR historische Fernsehbeiträge und -filme für SWR Retrozugänglich machen konnte, musste vorher geklärt werden, ob dasrechtlich möglich ist. Je nach Entstehungszeitpunkt der Produktionist das unterschiedlich zu beurteilen. Aus rundfunkrechtlichen undurheberrechtlichen Gründen werden daher in einem ersten Schritt nurInhalte aus Sendereihen ausgewählt, die vor 1966 produziert wurden.Von Abendschau bis Zirkus DahlJetzt startet der SWR mit Produktionen aus den 1950er Jahren bis1966. Enthalten ist darin ein großer Bestand an regionalenNachrichtenbeiträgen ("Abendschau", "Von Rhein, Main und Neckar") undRegionale Sport-Berichterstattung (z.B. "Sport im Südwesten", "Sportam Wochenende"), aber auch Dokumentationen ("Zeichen der Zeit"),Unterhaltungs- und Bildungsformate ("Die sechs Siebeng'scheiten","Gefährlich leben", "Zirkus Dahl"). Einen besonderen Schwerpunktbilden derzeit "Abendschau"-Berichte über die DonaueschingerMusiktage der 1960er Jahre.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/swr-retro-startetPressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell