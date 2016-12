SWR-Recherchen: Sparkassen in Rheinland-Pfalz verlangen zunehmend Gebühren von Geschäftskunden auch für ungenutzte Dispo-Kredite / Handwerkskammer kritisiert

Mainz (ots) - Eine Umfrage des SWR hat ergeben, dass die Hälfteder Sparkassen im Land Gebühren für nicht genutzte Dispo-Krediteschon jetzt erhebt oder in Kürze einführen will. Betroffen sindzehntausende Handwerker, Winzer oder Landwirte. Der Sprecher derHandwerkskammer der Pfalz, Bernd Bauerfeld, kritisierte die Praxis,Geld für eine nicht erbrachte Leistung zu verlangen. Bauerfeld sagtedem SWR wörtlich: "Wenn die Banken jetzt beginnen, Gebühren für etwaszu fordern, bei dem der Handwerker nicht eine unmittelbareGegenleistung wahrnimmt, dann wird das schwer zu vermitteln sein."Ein Handwerksbetrieb, der seinen Kreditrahmen von 150.000 Euromehrere Monate nicht voll ausnutzt, zahlt nach SWR-Recherchen mehrals 1.000 Euro pro Jahr. Die Sparkassen argumentieren, dass auch einungenutzter Kredit sie Geld koste und man die Kunden jetzt an diesenKosten beteilige. Bisher haben viele Banken darauf verzichtet, weilsie anderweitig genügend verdient haben - zum Beispiel indem sie dieSpareinlagen der Kunden angelegt haben. Aber wegen derNiedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank werfen diese Anlagenimmer weniger ab. Von Privatkunden verlangen die Landes-Sparkassenbis jetzt noch keine Gebühr für ungenutzte Dispo-Kredite.Rückfragen bitte an die SWR-Redaktion Trimediale Nachrichten,Thomas Nettelmann, Tel.: 06131 / 929-34102, thomas.nettelmann@swr.de.Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell