SWR Recherchen: Autoverkehr belastet Bürger deutlich stärker als bisher bekannt (FOTO)

Umweltbundesamt widerspricht Aussagen der Automobilindustrie /Multimediales SWR Sonderprojekt "Abgasalarm" am 29. NovemberDie Stickstoffdioxid-Belastung in Innenstädten geht überwiegendauf den Autoverkehr zurück, so das Umweltbundesamt (UBA). Damitwiderspricht die Behörde Aussagen der Automobilindustrie. MatthiasWissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) hattein einem SWR Interview behauptet, dass der Verkehr "einen Anteil vonmaximal 40 Prozent an den Stickoxiden hat".Dagegen bestätigte das Umweltbundesamt aktuelle Recherchen der SWRRedaktion "betrifft". Filmautor Claus Hanischdörfer hatte für seinenFilm "Gefährliche Abgase - der Kampf um saubere Luft" (29.11., 20:15Uhr im SWR Fernsehen) Wissenschaftler der Universität Innsbruckinterviewt, die dazu Studien durchgeführt haben. Nach ihren Analysenist der Autoverkehr für durchschnittlich 60 Prozent derStickoxid-Belastung in Innenstädten verantwortlich - anvielbefahrenen Kreuzungen sogar für bis zu 80 Prozent.Belastung nimmt kaum abDas Umweltbundesamt hat diese Zahlen jetzt gegenüber dem SWRbestätigt. Weiter erklärte das UBA: "Wenn man sich - was wichtigerist - einmal anschaut, wie sich die Belastung der Menschen entwickelthat (also das, was in Ihrer und meiner Lunge ankommt), dann haben wirkaum eine Besserung der Belastung." In diesem Zusammenhang betontedas UBA gegenüber dem SWR, dass selbst im Jahr 2016 an gut 57 Prozentder verkehrsnahen Messstationen der Grenzwert von 40 Mikrogramm proKubikmeter (µg/m³) im Jahresmittel überschritten wurde. Zudem gehedie Belastung in den letzten Jahren kaum zurück.SWR Messungen: Zusammenhang zwischen Verkehr undSchadstoffkonzentration Der SWR hatte im Rahmen des multimedialenProjektes "Abgasalarm" eigene Stickoxid-Messungen im gesamtenSüdwesten durchgeführt. Dabei zeigte sich ein deutlicher Zusammenhangzwischen der Verkehrsbelastung und der Schadstoffkonzentration. Sogarkleine Städte und Gemeinden liegen zum Teil deutlich über dengültigen Grenzwerten, wenn es dort viel Durchgangsverkehr gibt. DieErgebnisse der Messaktion gibt es online unter www.swr.de/abgasalarmund in "betrifft" am 29.11. um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Multimediales Sonderprojekt "Abgasalarm" unterwww.swr.de/abgasalarm Das SWR Fernsehen ("betrifft"), SWR.Online undder SWR Hörfunk (Datenjournalismus und Recherche) haben gemeinsam dasmultimediale Sonderprojekt "Abgasalarm" entwickelt. In einer dergrößten Messaktionen im Südwesten haben SWR Zuschauer, Hörer undNutzer dafür die Luftqualität vor ihrer Haustür geprüft. Das SWRFernsehen widmet dem Feld einen Thementag am 29. November mitSendungen aus den Bereichen Service, Dokumentation und Bürgertalk.Auch im Hörfunk gibt es einen Thementag bei SWR1 und SWR4 am 29.November. SWR online hat ein Web-Special mit umfänglichen Fakten zumgesamten Themenkomplex Verkehr und Luftbelastung erstellt. "Kaffeeoder Tee?" wird am Mittwoch, 29. November, ab 16:05 Uhr die Fragenach der "Mobilität der Zukunft" stellen. Die Dokumentationen"betrifft: Gefährliche Abgase - der Kampf um saubere Luft" von ClausHanischdörfer und "Nie wieder ausgebremst - Wege aus dem Pendlerstau"von Susanne Brand sind am Mittwoch, 29. November 2017, um 20:15 Uhrund 21 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Am 7. Dezember um 22 Uhr wirdsich das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" mit dem Thema "Auto -Wende oder Ende" befassen, im Januar wird "Planet Wissen" das Themamit Beiträgen zu "Dieselgate" weiterführen. Das Web-Special istabrufbar unter www.swr.de/abgasalarmErgebnisse:Die gesamte Studie mit grafischen Darstellungen finden Sie unter:www.swr.de/abgasalarm