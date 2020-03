SWR Programmoffensive zu Corona (FOTO)

Stuttgart (ots) - SWR3 Morningshow Visual Radio mit eigener Corona-Redaktion ab 16.3. im SWR FernsehenDer Südwestrundfunk hat eine übergreifende redaktionelle "Corona-Taskforce" gebildet, die Mitarbeitende aus der Wissenschaftsredaktion (z.B. Dr. med. Patrick Hünerfeld), aus der Aktualität/Nachrichten sowie Fachredaktionen wie Recht und Justiz multimedial vernetzt. Die Corona-Berichterstattung hat in Hörfunk, Fernsehen, Online und im Web absolute Priorität.SWR Intendant Kai Gniffke:"Wir haben es mit einer absoluten Ausnahmesituation zu tun, die sich voraussichtlich noch zuspitzen wird. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt in diesen Zeiten eine besondere Verantwortung zu. In dieser Phase eines überragenden Informationsbedürfnisses sowie von Verunsicherung und Ängsten wollen wir den Menschen im Südwesten Orientierung, Heimat und Geborgenheit geben. Die Bevölkerung kann sich jetzt mehr denn je auf uns verlassen."SWR3 Morningshow Visual Radio täglich zu Corona SWR3 Morningshow Visual Radio startet im SWR Fernsehen am Montag (16.3) täglich von 6 bis 8 Uhr und geht in den nächsten Wochen verstärkt auf Corona ein. SWR3 hat dafür ein eigenes Corona-Redaktionsteam gebildet. Permanent werden aktuelle Nachrichten visuell eingeblendet und kommen Experten aus dem Sendegebiet zu Wort. Thema wird auch die aktuelle Schulsituation sein, wie Eltern und Kinder damit umgehen.Bildungsprogramm für Schülerinnen und Schüler Das SWR Fernsehen hat sein Sendeschema für Schülerinnen und Schüler weiter geändert. Für Kinder zeigt es ab Montag (16.3.) - im Anschluss an die SWR3 Morningshow Visual Radio - sein Tigerenten-Club Spezial von 8 bis 11.15 Uhr. Danach folgt bis 12.15 Uhr Planet Wissen. Auf der Startseite der ARD Mediathek, die vom SWR verantwortet wird, werden Themenspecials zusammengestellt. Nach dem Motto: "Schule geschlossen? Lernen geht trotzdem" bündelt der SWR auf seinem Channel in der ARD Mediathek Lerninhalte von Planet Schule zu Geschichte, Wissen und Technik, Kultur und Sprachen. In der ARD Audiothek stehen spezielle Podcasts.Sondersendungen, Apps und Podcasts für den Südwesten Außerdem nutzt der SWR seine Apps, Online- und Social-Media-Angebote, um über Corona zu informieren und aufzuklären, u.a. die "SWR Aktuell" App, die Facebook-Kanäle "SWR Aktuell" und "SWR Fernsehen" mit jeweils mehr als 100.000 Abonnent*innen und besonders der Themenkanal "SWR Wissen" aus der SWR Wissenschaftsredaktion. SWR Aktuell gibt ein SWR Aktuell Corona Update heraus.Die Hörfunkprogramme SWR1, SWR2, SWR3, SWR4 und DASDING sowie Fernsehen und Internet richten ihren Fokus im laufenden Programm auf die Coronakrise im Südwesten aus. Sondersendungen wie SWR Extra im SWR Fernsehen reagieren auf aktuelle Entwicklungen.Weitere Informationen finden Sie unter http://swr.li/coronavirus.Pressekontakt:Anja Görzel, Tel. 0711 929 11046, anja.goerzel@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4547382OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell