SWR / Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50) bis Donnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50)/12.12.201920.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürs Land mitStefanie GermannModeration: Stefanie GermannAngriffe auf offener Straße: Wie groß ist die Sicherheit im öffentlichen Raum?Die tödlichen Angriffe auf Passanten am vergangenen Wochenende entfachen erneuteine Debatte um die öffentliche Sicherheit. In Augsburg starb ein 49-jährigerFamilienvater und in Stuttgart eine 77-jährige Frau, nachdem sie auf offenerStraße attackiert wurden. Laut Polizei ist die öffentliche Sicherheit jedochgrößer denn je. Die Kriminalitätsrate sei insgesamt so niedrig wie vor knappdrei Jahrzehnten. Die Angst in der Bevölkerung, Opfer eines Verbrechens zuwerden, sei in den vergangenen Jahren jedoch deutlich gestiegen, obwohl diePolizei in der Öffentlichkeit sehr präsent sei. Kriminalitätsschwerpunkte würdenüberwacht und sogenannte Sicherheitspartnerschaften zwischen Land und Kommunengebildet. Warum fühlen sich viele Menschen auf den Straßen im Land dennochunsicherer? Wie groß ist die Bedrohung tatsächlich? Diese Fragen stellt "ZurSache Baden-Württemberg" dem Soziologen Stefan Kaufmann von der UniversitätFreiburg. Er ist zu Gast in der Sendung am 12. Dezember 2019, 20:15 bis 21 Uhrim SWR Fernsehen. Vor Ort bei verunsicherten Bürgerinnen und Bürgern: ReporterinAlix Koch fragt auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und am HauptbahnhofPassantinnen und Passanten nach ihrem Sicherheitsgefühl. Vertreter von Stadt undPolizei erklären, was getan wird, um das Gefühl zu verbessern.Weitere geplante Themen:Dauerbeleuchtung: die Schattenseite des Lichts. Während sich viele Menschen überweihnachtlich strahlende Fassaden, beleuchtete Hausnummern oder taghelleJoggingstrecken im nächtlichen Wald freuen, schlagen Forscher und NaturschützerAlarm. Die sogenannte Lichtverschmutzung nehme seit Jahren kontinuierlich zu -mit dramatischen Folgen für Tiere und Menschen.Pelzbekleidung: verpönt und doch im Trend. Die Queen trägt ihn nicht mehr, immermehr Modehäuser nehmen ihn aus dem Sortiment und in Kalifornien ist er ganzverboten: Echtpelz ist verpönt. Oft wird jedoch echter Pelz verarbeitet und alsKunstpelz gekennzeichnet. "Zur Sache Baden-Württemberg" macht den Test in derMannheimer Fußgängerzone: Wie viele Menschen tragen unbeabsichtigt echten Pelzan Kapuze und Bommelmütze?Fahrradstraße: Autos unerwünscht. Als erste autofreie Straße des Landes dürfenin der Stuttgarter Eberhardstraße seit kurzem nur noch Fahrräder fahren.Trotzdem rollen Autos immer noch im Minutentakt über die 350 Meter langeStrecke. Das ärgert Radfahrerinnen und Radfahrer. Aber auch Autofahrerinnen undAutofahrer reagieren irritiert, verärgert oder kennen das "Fahrradstraße"-Schildnicht. Strafzettel haben nur mäßigen Erfolg. Kann die Mobilitätswende sogelingen?Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politischeThemen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politischeZusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutierenjeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Dasletzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Samstag, 14. Dezember 2019 (Woche 51)/12.12.201915.30 h: Programmänderung im SR!15.30 (VPS 15.29) SR: Kein schöner Land Capri Lieder, Landschaften,Musikanten Vorgestellt von Günter Wewel Erstsendung: 28.05.2007 in Das Erste18.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenSchenken und beschenkt werden - Prüm und Marbach am Neckar treten im SWR Quizgegeneinander an. SWR Moderator Jens Hübschen stellt knifflige Fragen,beispielsweise welcher Spitzen-Politiker eine Motorsäge als Staatsgeschenkbekam.Dienstag, 17. Dezember 2019 (Woche 51)/12.12.201920.15 MarktcheckModeration Hendrike BrenninkmeyerPersipan - wie Backzutaten Produkte günstiger machen: Marzipan ist bei vielenbeliebt, als Süßigkeit oder in Backwaren. Doch Persipan, eine dem Marzipanähnliche Süßware, wird oft als günstigere Alternative verwendet. Worin liegendie Unterschiede von Original zum Ersatz? Woran kann man echtes Marzipanerkennen? Ein Bäcker aus Herrenberg lüftet gemeinsam mit "Marktcheck" einigeGeheimnisse der Backindustrie. Denn Persipan ist nicht die einzige Zutat, dieProdukte günstiger macht.Handwerkerstichprobe - wenn der Kanal einfach voll ist: Kanalprüfer untersuchenmit beweglichen Kameras die Abwasserleitungen und prüfen sie auf Schäden. Da dieAbwasserleitung bis zur Grundstücksgrenze zum Haus gehört, solltenHausbesitzer*innen auch wegen der Haftung die Leitungen regelmäßig kontrollierenlassen. Wie seriös arbeiten die Handwerker*innen? "Marktcheck" checktKanalprüfer mit versteckter Kamera.Sekt-Test - wie sich die Herstellung auf den Preis auswirkt: In Deutschlandleben die Weltmeister*innen im Sektrinken - vor allem in den letzten Wochen desJahres. Muss es immer der teure Tropfen sein oder reicht auch ein günstigererSekt? Mannheimer Theaterbesucher*innen testen verschiedene Marken und aufSchloss Vaux im Rheingau blickt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin hinterdie Kulissen der Sektproduktion. Worauf kommt es bei der Herstellung an?Bahn-Ärger - wenn der Zug auf offener Strecke stehen bleibt: Zugverspätungenkommen häufig vor. Eine schlimmere Erfahrung machte eine "Marktcheck"Zuschauerin aus Hildrizhausen. Der Zug blieb über Stunden auf freier Streckestehen, das Licht fiel aus und die Toiletten waren nicht mehr benutzbar. WelcheAnsprüche hat sie gegenüber der Bahn? Außerdem klärt "Marktcheck" RechtsexperteKarl-Dieter Möller, ob ein Bahnkunde automatisch zum Schwarzfahrer wird, wenn erkein Ticket dabeihat.Geschenke - alternative Verpackungen zum Selbermachen: Besucher*innen einesStuttgarter Einkaufszentrums testen Internettipps zum Einpacken von Geschenkenmit Alltagsdingen."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert dieSendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck .Sonntag, 22. Dezember 2019 (Woche 52)/12.12.201918:45 h: SR: Sendung ist nun doch eine normale "sportarena"18.45 SR: sportarenaGymmotionFreitag, 27. Dezember 2019 (Woche 52)/12.12.201918.15 h: Textänderung!18.15 BW: Weihnachtliche Restlesküche - nix übrig lassaWer kennt das nicht? Für die Weihnachtstage wurde wieder viel zu viel eingekauftund am Ende bleiben von vielen Gerichten Reste übrig. Die "WeihnachtlicheRestlesküche" zeigt klassische und innovative Möglichkeiten, wie man aus demWeihnachtsessen der vergangenen Tage mit wenigen Zutaten tolle neue Gerichtezaubert. Nichts wird übrigbleiben. Die Taiwanesin Buh-yu Großmann aus Herrenbergstellt aus übriggebliebenem Lachs, Räucherfisch und Schinken das beliebte Sushiher. In der Weinstube "Zum Bäckerhaus" in Roßwälden werden aus Lebkuchen undGutsle neue Gerichte gekocht und gebacken. Metzger Stephan Schlecht vom Rößle inDettingen an der Erms ergänzt Kartoffelsalat und Würstchen zu neuen Gerichten.Der Bauernhof der Familie Vöhringer im Lautertal verkauft nur ganze Gänse undsetzt von Anfang an auf ganzheitliche Verwertung. Der Sizilianer EmanueleFalcone aus Betzingen zeigt, wie man Orangen und Zitrusfrüchte richtig lagertund welche Bedeutung die Früchte früher hatten. Helmut Rauscher von derHohensteiner Hofkäserei hat zahlreiche Tipps, wo man Raclettekäse einsetzenkann.Donnerstag, 02. Januar 2020 (Woche 1)/12.12.201918.15 BW: Rekordverdächtig - Höchstleistungen in Baden-WürttembergDer Südwesten der Bundesrepublik ist eine Hochburg für Denker und Tüftler. Zudemgibt es hier jede Menge kurioser Rekorde. Höher, größer, schneller, schwereroder verrückter - nahezu jede Höchstleistung wird hierzulande erreicht. Dergrößte Baum, das schiefste Haus, die engste Gasse, der größte Schuh, derschnellste Rückwärtsläufer und viele andere verrückte Rekorde sind in einemvirtuellen Museum vereint. Eine unterhaltsame Möglichkeit, zu staunen und sichzu amüsieren.Mittwoch, 08. Januar 2020 (Woche 2)/12.12.201922.00 h: Tatort ist ein Hörfilm!22.00 Tatort: ErfrorenFernsehfilm Deutschland 2005 Erstsendung: 21.08.2005 in Das Erste Autor:Patrick Gurris und Stephan BrüggenthiesRollen und Darsteller:Max Ballauf____Klaus J. Behrendt Freddy Schenk____Dietmar Bär MelanieSchenk____Karoline Schuch Sonja Müller____Eva Kryll Peter Müller____FlorianJahr Martin Müller____Peter Davor Ilona Hinze____Gabriela Maria SchmeideJeanette Hinze____Merle Wasmuth Lily Wandhoven____Zoe Weiland MonikaWandhoven____Heike Trinker Heismeister Mahlzahn____Heinrich Pachl Trainer IlyaKnjashinskij____Jevgenij Sitochin und andere Musik: Ennis Rotthoff Kamera:Wojczech SzepelDonnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2)/12.12.201905.40 Planet Schuletotal phänomenal Gen-EthikDie Gentechnik erlebt eine Revolution. Neue Genscheren wie Crispr machen dieGenmanipulation so einfach und schnell wie nie zuvor. In der Tier- undPflanzenzucht beschleunigt der direkte Eingriff ins Erbgut nicht nur dasErschaffen neuer Merkmale - es geht auch präziser als jemals zuvor.Die Methoden funktionieren auch beim Menschen. In der Medizin sind dieHoffnungen riesig, mit Hilfe der Gentechnik große Fortschritte im Kampf gegenErbleiden, Krebs, HIV und viele andere Krankheiten machen zu können. Doch kennenwir alle Nebenwirkungen?Aber es geht nicht allein um die Abwägung von Chancen und Risiken. Es geht auchum ethische Fragen: Darf der Mensch längst ausgestorbene Arten wieder zum Lebenerwecken? Wird auch der Mensch zum Objekt der Manipulation? Wird er sich inZukunft selbst nach Wunsch designen? 