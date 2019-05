SWR / Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 09. Mai 2019 (Woche 19) bis Mittwoch, 19. Juni 2019 (Woche 25)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 09. Mai 2019 (Woche 19)/07.05.201918.15 RP: Die Rezeptsucherin in GöttschiedKann man aus Lauch, Speck, Mehl, Sahne und Kartoffeln ein richtigleckeres Gericht kochen? Das Göttschieder Brühche kommt mit nurwenigen Zutaten aus und ist ein guter Beweis dafür, dass einArme-Leute-Essen auch etwas für Feinschmecker sein kann.Rezeptsucherin Susanne Nett hat sich in Göttschied bei Idar-Obersteinauf die Suche begeben.Dienstag, 21. Mai 2019 (Woche 21)/07.05.201922.00 h: Geänderten Beitrag beachten!22.00 (VPS 21.59) SWR extra: Daimler-Boss dankt ab DieterZetsche im Gespräch mit SWR Chefredakteur Fritz FreyDr. Dieter Zetsche ist der vielleicht unkonventionellsteKonzernchef des Landes. Er ist Vorstandsvorsitzender der Daimler AGund damit Chef von weltweit etwa 300.000 Mitarbeitern. Sein markanterSchnauzbart, seine selbstironischen Weihnachtsbotschaften an dieBelegschaft, die von ihm selbst verkörperte Werbefigur "Dr. Z." undauch sein Auftritt als Gastredner auf einem Parteitag der Grünen -all das hat ihn zu einem unverwechselbaren Unternehmenslenkergemacht. Er, der sein ganzes Berufsleben, 43 Jahre, "beim Daimler"zugebracht hat, geht jetzt in den Ruhestand. "SWR Extra" spricht mitDieter Zetsche über die Höhen und Tiefen des Automobilkonzerns - überElchtests, über Szenen der Daimler-Chrysler-Automobil-Ehe, über dieZukunft der E-Mobilität und auch über seinen persönlichen Plan, inzwei Jahren den Aufsichtsratsvorsitz der Daimler AG zu übernehmen.01.25 h: Der WH-Vermerk wurde aus dem Titel gelöscht!01.25 Familie Heinz BeckerModenschau Erstsendung: 03.09.1995 in SWR/SRDienstag, 04. Juni 2019 (Woche 23)/07.05.2019SWR3-Comedy-Festival: Nachgelieferte Mitwirkende beachten!Tagestipp22.55 SWR3 Comedy Festival Bernhard Hoëcker, Katie Freudenschussund Fatih Çevikkollu Folge 1/403.35 SWR3 Comedy Festival (WH) Bernhard Hoëcker, KatieFreudenschuss und Fatih Çevikkollu Folge 1/405.20 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Bernhard Hoëcker, KatieFreudenschuss und Fatih Çevikkollu Folge 1/4Donnerstag, 13. Juni 2019 (Woche 24)/07.05.2019von 13.30 h bis 16.00 h: Geänderten Programmablauf beachten, daTennis nicht übertragen wird.13.30 (VPS 13.29) Wer weiß denn sowas? mit Kai PflaumeErstsendung: 24.10.2018 in Das Erste Folge 31914.15 Eisenbahn-RomantikMiniatur-Wunderland Erstsendung: 11.02.2015 in SWR/SR Folge 47514.45 Eisenbahn-RomantikBella Italia im Miniaturwunderland Erstsendung: 02.12.2017 inSWR/SR Folge 91815.15 Der Südwesten von oben - Das Rheinland Erstsendung:01.01.2015 in SWR/SR16.00 RP: SWR Aktuell Rheinland-PfalzFreitag, 14. Juni 2019 (Woche 24)/07.05.201922.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsendedatum beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Vermisst,verschollen, verschwunden Erstsendung: 02.03.2018 in SWR/SRMittwoch, 19. Juni 2019 (Woche 25)/07.05.201922.00 "mal ehrlich... wer fährt noch auf die Bahn ab?" Der SWRBürgertalk mit Birgitta WeberPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell