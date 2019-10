SWR / Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 22. Oktober 2019 (Woche 43) bis Montag, 25. November 2019 (Woche 48)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 22. Oktober 2019 (Woche43)/21.10.2019Für RP geänderten, getrennten Programmablauf beachten!13.30 (VPS 13.29) RP: Fahr mal hin Genuss mit Aussicht - derRheinterrassenweg von Mainz nach Worms Erstsendung: 27.11.2015 inSWR13.58 RP: SWR extra: Live aus dem Landtag Schutz vorRechtsextremismus - Erklärung der Ministerpräsidentin und AusspracheModeration: Ina-Gabriele Barich15.15 Expedition in die HeimatUnterwegs in der Moseleifel von Trier nach Wittlich Erstsendung:05.08.2016 in SWR/SRModeration: Anna Lena Dörr23.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 572Der Gute-Laune-Sänger Tim Bendzko hat sein Leben, wie er selbstsagt, entrümpelt und thematisiert das in seinem dritten Album"Filter". In der Show singt er live und unplugged seine aktuelleSingle "Hoch". Im zweiten Teil der Show spielen Pierre M. Krause undTim Bendzko das beliebte Spiel "The Voice - nur andersrum". Beidemüssen diegesanglichen Qualitäten der Kandidaten nur anhand des Bildeserkennen können.Wir zeigen eine neue Folge aus der Reihe "Stubenzocker". Wie sichFamilie Adolph schlägt, das erfährt der Zuschauer in der "Pierre M.Krause Show".Donnerstag, 24. Oktober 2019 (Woche 43)/21.10.2019Für SR Ergänzung "extra" und nachgelieferten Untertitel beachten20.15 SR: SAAR3 extraUnser Wald04.05 SR: SAAR3 extra (WH) Unser WaldDonnerstag, 07. November 2019 (Woche 45)/21.10.2019Beitrag kürzer als ursprünglich geplant, nachfolgendes Programmbeginnt 5 Minuten früher00.15 30 Jahre MauerfallOst/West - Relikte einer GrenzeGeänderter längerer Beitrag beachten03.50 SR: SR Memories - Peter MaffayErstsendung: 08.05.2018 in SR04.55 BW+RP: Essgeschichten (WH von MI) Der große Fang - Wie derFisch auf den Teller kommt Erstsendung: 06.11.2019 in SWR RPMontag, 25. November 2019 (Woche 48)/21.10.2019Für BW+RP geänderten Beitrag beachten18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Die Erbenermittlerin Wasvom Leben bleibt Erstsendung: 03.12.2018 in SWRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell