SWR / Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen Donnerstag, 06. September 2018 (Woche 36) bis Mittwoch, 03. Oktober 2018 (Woche 40)

Donnerstag, 06. September 2018 (Woche36)/05.09.201810.57 Uhr Zusätzlichen Beitrag beachten10.57 BW: Pressekonferenz zum Staufener Missbrauchsfall - Justizund Behörden arbeiten aufFSDDer Missbrauchsfall von Staufen hat bundesweit Schlagzeilengemacht. Eine Mutter verkaufte gemeinsam mit ihrem einschlägigvorbestraften Lebensgefährten ihren eigenen Sohn im Internet - anMänner, die ihn vergewaltigten und dabei filmten. Das Kind war damalssieben Jahre, als das mehrjährige Martyrium begann. Und: Das Paarmissbrauchte das Kind selbst über Jahre.Hätten Gerichte und Behörden den Missbrauch des Jungen frühererkennen können und müssen? Sechs Monate vor der Verhaftung desPaares hatte das Jugendamt das Kind bereits vorübergehend der Mutterentzogen, nachdem es von der Beziehung der Mutter zu demvorbestraften Sexualtäter Christian L. erfahren hatte. Gerichteentschieden dann aber: Er darf unter Auflagen zurück. Wurden bei denEntscheidungen Fehler gemacht? Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern desOberlandesgerichts Karlsruhe, des Amtsgerichts Freiburg und desLandratsamts Breisgau-Hochschwarzwald ist diesen Fragen nachgegangen.Was hätte beim Informationsaustausch zwischen den beteiligtenBehörden besser laufen müssen? Was ist bei der Überwachung dergerichtlichen Auflagen schief gegangen?In einer Pressekonferenz stellt die Arbeitsgruppe ihreErkenntnisse vor und will Verbesserungsvorschläge machen, damit sichein solcher Fall so nicht wiederholen kann. Nach den strafrechtlichenUrteilen im Staufener Missbrauchsfall sind die Ergebnisse ein ersterSchritt der Aufarbeitung der Hintergründe des Falls. Vor Ort wird SWRRechtsexperte Dr. Frank Bräutigam (ARD Rechtsredaktion) dieErkenntnisse der Pressekonferenz einordnen.