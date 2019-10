SWR / Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Samstag, 26. Oktober 2019 (Woche 44) bis Freitag, 06. Dezember 2019 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 26. Oktober 2019 (Woche44)/25.10.201923.20 Talk am See mit Gaby HauptmannGäste diese Woche sind:Maite Kelly: Sie gehört zur ersten Riege der deutschenSchlager-Stars - während ihre Geschwister jetzt wieder gemeinsam aufJubiläumstour gehen, hat Maite Kelly äußerst erfolgreich den Soloweggewählt und singt exklusiv bei "Talk am See mit Gaby Hauptmann" ihrenneuesten Hit "Dass es uns noch gibt" - eine Hymne auf dieFreundschaft und die Liebe.Gerhard Hoffmann: Zehntausende wütende Bauern legten in dieserWoche mit ihren Traktoren viele deutsche Innenstädte lahm - ausProtest gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. "Diese Protestesind überfällig", sagt Obstbauer Gerhard Hoffmann, der mit seinemTraktor 800 Kilometer nach Berlin gefahren ist, umLandwirtschaftsministerin Julia Klöckner persönlich über die Nöte derLandwirte aufzuklären. Der Pfälzer will die Politik, aber auch dieVerbraucher wachrütteln.Fred Berry: Ohitika Wantbli, so heißt Fred Berry in derIndianersprache, zu Deutsch bedeutet das "Kühner Adler": Geborenwurde der 75-Jährige als Sohn einer Cheyenne in Wyoming, heute lebter in Deutschland in seinem eigenen Reservat und vermittelt in seinemIndian Culture Club indianische Kultur und Lebensweisheit.Christine Blume: Am Wochenende beginnt die Winterzeit - in derNacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um eine Stundezurückgestellt. Vielen Deutsche bringt dieses Zeitgeschenk nichts,denn jeder dritte Deutsche hat inzwischen massive Schlafprobleme.Schlafforscherin Dr. Christine Blume weiß, wie gravierend diegesundheitlichen Folgen von Schlafmangel sind und wie wirgegensteuern können.Philipp Rotermund: Beate Uhse hat ein Leben gegen alle Tabusgeführt - sie war Pilotin, erfolgreiche Unternehmerin und warDeutschlands Sexualaufklärerin Nummer ein. Einst wurde sie massivangefeindet, heute genießt Beate Uhse Kultstatus. Am 25.10.2019 wäresie 100 Jahre alt geworden. Beate Uhses Enkel Philipp Rotermunderinnert sich an seine Großmutter, die er nicht Oma nennen durfte.Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabendzum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johannin Konstanz.Besprochen wird, was den Südwesten diese Woche bewegt hat.Dienstag, 29. Oktober 2019 (Woche 44)/25.10.201923.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 573Mit Heiko und Roman Lochmann, bekanntgeworden als "Die Lochis" undMusik von WandaHeiko und Roman Lochmann sind als "Die Lochis" bekannt geworden.Nun schließen die bekannten Zwillinge das Kapitel. Mit dem Buch"Willkommen Realität" wollen die Youtube-Stars ihre Teenie Zeitbeenden und etwas Neues anfangen. In der "Pierre M. Krause Show"erzählen Sie über ihre ereignisreiche Zeit, über Freunde undFake-Freunde und das Familienleben. Im Spiel "Schachtel ohne Würfel"müssen Heiko und Roman Lochmann unter Beweis stellen, dass sie gutbluffen können.Außerdem ist die "Pierre M. Krause Show" rechtzeitig zu Halloweenden Geistern auf der Spur.Musik kommt von Wanda: Die Band, die sich nach einer berühmtenWiener Zuhälterin benannt hat, ist der erfolgreichste Pop-Export ausÖsterreich seit Falco. In der "Pierre M. Krause Show" präsentierenWanda ihre aktuelle Single "S.O.S." in einer speziellen unpluggedVersion.Freitag, 08. November 2019 (Woche 45)/25.10.2019Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn nichtsunmöglich istGeht nicht, gibt's nicht! Man kann sie naiv nennen oder verrückt -Menschen, die durch ihre unerschütterliche Überzeugung über jedenZweifel erhaben sind, sich nicht beirren lassen und über ihreneigenen Mut hinauswachsen. Sie sind fest davon überzeugt: Unmöglichist keine Tatsache, sondern nur ein Wort. So wie es das Gänseblümchendurch den Asphalt geschafft hat, sehen sie den sprichwörtlichen Berg,den sie versetzen wollen, als Herausforderung und nicht alsHindernis.Da ist die Mutter, die fest an die Heilung ihres Sohnes geglaubtund alles für ihn getan hat, obwohl die Ärzte längst keine Chancemehr sahen. Bis er aus dem Koma erwachte. Ebenso der Erfinder, denjeder für verrückt erklärt hat, dem der Erfolg am Ende aber Rechtgab. Oder die heimliche Geliebte, die Jahrzehnte ein Leben in derWarteschleife führte geprägt von Herzschmerz und Enttäuschung, dieaber trotzdem die Hoffnung nie aufgab. Bis er sich - zum Erstaunenihres kompletten Umfeldes - eines Tages doch von seiner Ehefrautrennte und zu ihr zog.Ist die Aussichtslosigkeit groß, resignieren die meisten und gebenauf. Doch dann gibt es diejenigen, die sich an den letzten StrohhalmHoffnung klammern und selbst aktiv werden. Anstatt zu jammern und zubedauern, leben sie kompromisslos, unnachgiebig und entschlossen ihreTräume, Visionen und Ziele. Solch eine sture Beharrlichkeit kann zwarförmlich Flügel verleihen, birgt aber auch die Gefahr, Risikenauszublenden. "Wenn nichts unmöglich ist" - am 8. November 2019 im"Nachtcafé".Freitag, 22. November 2019 (Woche 47)/25.10.2019Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn der Traumzum Albtraum wirdFreitag, 29. November 2019 (Woche 48)/25.10.2019Korrigierten Untertitel für BW und RP beachten!03.30 BW+RP: Demokratie-Forum Hambacher Schloss Wie vielGerechtigkeit braucht die Demokratie? Moderation: Michel FriedmannFreitag, 06. Dezember 2019 (Woche 49)/25.10.2019Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher So wie ich lebtkeiner!