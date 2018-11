SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 24. November 2018 (Woche 48) bis Sonntag, 23. Dezember 2018 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 24. November 2018 (Woche48)/19.11.2018Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageDie Mucki-Königin Eine Bodybuilderin kämpft um den MeistertitelSonntag, 25. November 2018 (Woche 48)/19.11.2018WH-Vermerk wurde aus Titel gelöscht.06.00 Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Barmherzigkeit undMission Das Hospicio in Guadalajara und die Jesuitenstation inCordoba, Mexiko Erstsendung: 15.12.2009 in SWR/SRSamstag, 08. Dezember 2018 (Woche 50)/19.11.201818.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenWeihnachten ist ein Fest vor allem für die Kinder. Ihre Geschenke,die sie erhalten, sollen daran erinnern, dass auch das Jesuskind vonden Heiligen Drei Königen beschenkt wurde. In der Sendung dreht sichdeshalb alles um die lieben Kleinen. In Sulzburg im Markgräflerlandund in Eisenberg in der Nordpfalz gibt es jeweils ein SOS Kinderdorf,das zu den ersten in Deutschland zählt. Das SOS Kinderdorf inSulzburg feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen, in Eisenbergim nächsten Jahr. "Stadt - Land - Quiz" will wissen, wer am bestenüber den Nachwuchs Bescheid weiß. Wer kennt bekannte Kinderbücher,Kinderstars oder Dinge, mit denen die Kinder spielen? Sulzburg gegenEisenberg: Insgesamt 1.000 Punkte kann jeder Ort erspielen.Sonntag, 09. Dezember 2018 (Woche 50)/19.11.201818.45 BW: TreffpunktKrampuslauf Salzburg"Treffpunkt" packt am zweiten Advent die Rute aus. Denn was beivielen Knecht Ruprecht ist, ist im Alpenraum der Krampus, einSchrecken verbreitender Begleiter des guten Sankt Nikolaus. 900dieser wilden Gestalten treffen sich in Salzburg und treiben einenAbend lang ihr Unwesen. Auch der freundliche Nikolaus ist mit dabei.Nur die bösen Buben und Mädchen machen Bekanntschaft mit der Rute.Samstag, 15. Dezember 2018 (Woche 51)/19.11.2018Geänderten Programmablauf beachten für BW und RP! Ab 17.00 Uhrweiter wie geplant.12.00 (VPS 13.30) BW+RP: Das singende, klingende BäumchenMärchenfilm Deutschland 2016 Erstsendung: 25.12.2016 in Das ErsteRollen und Darsteller:Prinzessin____Jytte-Merle Böhrnsen Prinz____Lucas PrisorWaldgeist____Oli Bigalke König____Heinz Hoenig Knecht____DenisSchmidt Zofe____Gro Swantje Kohlhof Amme____Steffi KühnertKräuterfrau____Christel Bodenstein und andere Musik: Marian LuxKamera: Cornelius Plache13.00 (VPS 14.30) BW+RP: Der Froschkönig Märchenfilm Deutschland2008 Erstsendung: 21.12.2008 in Das ErsteRollen und Darsteller:Prinzessin____Sidonie von Krosigk König____Friedrich von ThunHeinrich____Richy Müller Prinz Floris____Alexander Merbeth PrinzFriedrich____Moritz Schulze Anna____Marie Luise StahlHelene____Susanne Weckerle Mera____Janina Stopper und andere14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga liveHallescher FC - Karlsruher SC16.00 BW+RP: Lecker Weihnachten - mit Björn Freitag und HannesWeber Erstsendung: 19.12.2015 in SWR/SR17.00 Weiter wie geplant.Sonntag, 23. Dezember 2018 (Woche 52)/19.11.2018Geänderten Programmablauf beachten! Ab 4.50 Uhr weiter wiegeplant.00.05 (VPS 03.50) Karl-Heinz & Hiltrud live - "Morsche Kinderwird's was gewwe" (WH von DI) Erstsendung: 17.12.2015 in HR01.05 (VPS 00.05) D'r Baum fängt am Nadeln WeihnachtlicheHausmannskost mit Jürgen Beckers Erstsendung: 22.12.2013 in WDR02.35 (VPS 01.35) Ladies Night Kabarettistischer Abend mitreiner Frauenbesetzung aus dem Gloria Theater in Köln Erstsendung:13.12.2018 in Das ErsteModeration: Gerburg Jahnke03.20 (VPS 02.20) Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH von FR)Florian Schroeder mit Gästen Erstsendung: 21.12.2018 in SWR/SRFolge 9504.05 (VPS 03.05) Die Comedy-Gala Erstsendung: 04.11.2017 inNDR04.50 Weiter wie geplant.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell