SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 20.9. - 2.11.2018

An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 20. September 2018 (Woche 38)/20.09.2018Tagestipp21.00 odysso - Wissen im SWR Fragwürdige ErnährungstrendsModeration: Dennis WilmsErnährungstrends boomen. Sie machen schöner, gesünder undschlanker, so die Versprechungen der Werbung. Allzu leicht fällt manauf Unternehmen und Szene-Gurus rein, die damit ihr Geld verdienen.Der neueste Hype: Low Carb, also viel Fleisch und Fett, aber kaumKohlenhydrate. Angeblich die ideale Formel zum Abnehmen. Doch stimmtdas wirklich? Ein weiteres Versprechen: Obst und Gemüse in den Mixer,fertig ist der "Smoothie", ein Zaubertrank, der die Zellen schützensoll. Ähnlich verlockend auch die Werbebotschaften zur "GoldenenMilch", einer Mixtur aus Kurkuma und Milch. Das Getränk soll sogarAlzheimer und Krebs vorbeugen. Und dann haben Experten, unterstütztvon der Industrie, auch noch einen besorgniserregendenVitamin-D-Mangel ausgemacht. "odysso" berichtet über fragwürdigeErnährungstrends, die auf Dauer sogar schädlich sein können. "odysso" berichtet über fragwürdigeErnährungstrends, die auf Dauer sogar schädlich sein können.Samstag, 22. September 2018 (Woche 39)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten "In aller Freundschaft: Herzversagenwird am Mo.24.9. um 8:05 h gesendet09.00 (VPS 08.59) WaPo Bodensee (WH von DO) Das GeisterschiffFernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 17.01.2017 in Das ErsteAutor: Axel Hildebrand, Luci van OrgRollen und Darsteller:Nele Fehrenbach____Floriane Daniel Andreas Rambach____Ole PuppeJulia Demmler____Wendy Güntensperger Pirmin Spitznagel____SimonWerdelis Mechthild Fehrenbach____Diana Körner NiklasFehrenbach____Noah Calvin Johanna Fehrenbach____Sofie EifertingerHauptmann Aubry____Martin Rapold Gina Kleber____Barbara MelzlAnja____Sabine Lorenz Manfred Görlinger____Thorsten Nindel FrankaSchultz____Teresa Klamert und andere Folge 1/8Montag, 24. September 2018 (Woche 39)/20.09.2018Sendung ist keine Wh von SA08.05 In aller FreundschaftHerzversagen Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung:18.09.2018 in Das Erste Autor: Daniel Drechsel-GrauRollen und Darsteller:Wanda Schäfer____Henriette Nagel Franz Heikle____Manou LubowskiLisa Schroth____Ella Zirzow Nils Winter____Paul Stiehler JakobHeilmann____Karsten Kühn Jonas Heilmann____Anthony Petrifke Dr.Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____AndreaKathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann SarahMarquardt____Alexa Maria Surholt Dr. Philipp Brentano____Thomas KochArzu Ritter____Arzu Bazman Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk Dr. LeaPeters____Anja Nejarri Charlotte Gauss____Ursula Karusseit OttoStein____Rolf Becker Miriam Schneider____Christina Petersen KrisHaas____Jascha Rust Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr.Maria Weber____Annett Renneberg Dr. Kai Hoffmann____Julian WeigendLinda Schneider____Isabel Varell und andere Musik: Thomas Berlinund Martin G. Meyer Kamera: Christoph Poppke und Markus RößlerFolge 825Samstag, 29. September 2018 (Woche 40)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten: "In aller Freundschaft: Last derEntscheidung, wird am Mo. 1.10 um 8:05h09.00 (VPS 08.59) WaPo Bodensee (WH von DO) Die letzte FahrtFernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 24.01.2017 in Das ErsteAutor: Axel Hildebrand, Luci van OrgRollen und Darsteller:Nele Fehrenbach____Floriane Daniel Andreas Rambach____Ole PuppeJulia Demmler____Wendy Güntensperger Pirmin Spitznagel____SimonWerdelis Mechthild Fehrenbach____Diana Körner NiklasFehrenbach____Noah Calvin Johanna Fehrenbach____Sofie EifertingerHauptmann Aubry____Martin Rapold Gina Kleber____Barbara MelzlAnja____Sabine Lorenz Manfred Görlinger____Thorsten Nindel FrankaSchultz____Teresa Klamert und andere Folge 2/8Montag, 01. Oktober 2018 (Woche 40)/20.09.2018Sendung ist keine WH von Samstag08.05 In aller Freundschaft Last der Entscheidung FernsehserieDeutschland 2018 Erstsendung: 25.09.2018 in Das Erste Autor:Andreas KnaupRollen und Darsteller:Emma Rücker____Anna Schimrigk Jens Rücker____AlexanderMartschewski Lisa Schroth____Ella Zirzow Nils Winter____PaulStiehler Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. KathrinGlobisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____BernhardBettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Dr. PhilippBrentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr. RolfKaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja Nejarri CharlotteGauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker MiriamSchneider____Christina Petersen Kris Haas____Jascha Rust Hans-PeterBrenner____Michael Trischan Dr. Maria Weber____Annett Renneberg Dr.Kai Hoffmann____Julian Weigend Linda Schneider____Isabel Varell undandere Musik: Oliver Kranz, Anselm Kreuzer und Carsten RockerKamera: Kai-Uwe Schulenburg und Michael Ferdinand Folge 826Geänderten Beitrag beachten "Gefragt - Gejagt" Folge 188 rückt aufDi 2.1012.15 (VPS 12.14) Sag die Wahrheit Die SWR RateshowErstsendung: 21.04.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Natalia Wörner Folge 1Dienstag, 02. Oktober 2018 (Woche 40)/20.09.2018Geänderte Folge-Nr. und geändertes ESD beachten (Sendung ist keineWH von Mo12.15 Gefragt - Gejagtmit Alexander Bommes Erstsendung: 12.06.2017 in Das Erste Folge188Samstag, 06. Oktober 2018 (Woche 41)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten: "In aller Freundschaft: StürmischeZeiten wird am Mo 8.10 um 8:05h gesendet09.00 (VPS 08.59) WaPo Bodensee (WH von DO) Das schwächste GliedFernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 31.01.2017 in Das ErsteAutor: Axel Hildebrand, Luci van OrgRollen und Darsteller:Nele Fehrenbach____Floriane Daniel Andreas Rambach____Ole PuppeJulia Demmler____Wendy Güntensperger Pirmin Spitznagel____SimonWerdelis Mechthild Fehrenbach____Diana Körner NiklasFehrenbach____Noah Calvin Johanna Fehrenbach____Sofie EifertingerHauptmann Aubry____Martin Rapold Gina Kleber____Barbara MelzlAnja____Sabine Lorenz Manfred Görlinger____Thorsten Nindel FrankaSchultz____Teresa Klamert und andere Folge 3/8Montag, 08. Oktober 2018 (Woche 41)/20.09.2018Sendung ist keine WH von Samstag08.05 In aller FreundschaftStürmische Zeiten Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung:02.10.2018 in Das Erste Autor: Klaus Jochmann Rollen undDarsteller: Sunny Köhler____Emilia Bernsdorf Bruno Sobotta____HaukePetersen Tina Gerling____Karyn von Ostholt Dr. RolandHeilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea KathrinLoewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann SarahMarquardt____Alexa Maria Surholt Dr. Philipp Brentano ____ThomasKoch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr. Rolf Kaminski____Udo SchenkDr. Lea Peters____Anja Nejarri Charlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf Becker Miriam Schneider____Christina PetersenKris Haas____Jascha Rust Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr.Maria Weber____Annett Renneberg Dr. Kai Hoffmann____Julian WeigendLinda Schneider____Isabel Varell und andere Musik: Oliver Kranz,Anselm Kreuzer und Carsten Rocker Kamera: Kai-Uwe Schulenburg undMichael Ferdinand Folge 827Geänderten Beitrag beachten "Gefragt - Gejagt" Folge 192 rückt aufDi 9.1012.15 (VPS 12.14) Sag die Wahrheit Die SWR RateshowErstsendung: 28.04.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Lisa Fitz Folge 2Dienstag, 09. Oktober 2018 (Woche 41)/20.09.2018Geänderte Folge-Nr. und geändertes ESD beachten (Sendung ist keineWH von Mo12.15 Gefragt - Gejagtmit Alexander Bommes Erstsendung: 16.06.2017 in Das Erste Folge192Samstag, 13. Oktober 2018 (Woche 42)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten: "In aller Freundschaft:Zukunftsklänge wird am Mo 15.10 um 8:05h gesendet09.00 (VPS 08.59) WaPo Bodensee (WH von DO) Der FremdeFernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 07.02.2017 in Das ErsteAutor: Axel Hildebrand, Luci van OrgRollen und Darsteller:Nele Fehrenbach____Floriane Daniel Andreas Rambach____Ole PuppeJulia Demmler____Wendy Güntensperger Pirmin Spitznagel____SimonWerdelis Mechthild Fehrenbach____Diana Körner NiklasFehrenbach____Noah Calvin Johanna Fehrenbach____Sofie EifertingerHauptmann Aubry____Martin Rapold Gina Kleber____Barbara MelzlAnja____Sabine Lorenz Manfred Görlinger____Thorsten Nindel FrankaSchultz____Teresa Klamert und andere Folge 4/8Montag, 15. Oktober 2018 (Woche 42)/20.09.2018Sendung ist keine WH von Samstag08.05 In aller FreundschaftZukunftsklänge Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung:09.10.2018 in Das Erste Autor: Thomas FrydetzkiRollen und Darsteller:Friederike Kamp____Sophie Rogall Nathan Friedrich____JoshuaGrothe Jimmy Dreyer____Paul Falk Jenne Derbeck____Patrick KalupaFritz Kamp____Lucano Resta Jonas Heilmann____Anthony PetrifkeBastian Marquardt____Johann Lukas Sickert AlexandraLundquist____Friedericke Linke Dr. Roland Heilmann____Thomas RühmannDr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. MartinStein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria SurholtDr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr.Rolf Kaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja NejarriCharlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf BeckerMiriam Schneider____Christina Petersen Kris Haas____Jascha RustHans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Maria Weber____AnnettRenneberg Dr. Kai Hoffmann____Julian Weigend LindaSchneider____Isabel Varell und andere Musik: Oliver Kranz, AnselmKreuzer und Carsten Rocker Kamera: Kai-Uwe Schulenburg und MichaelFerdinand Folge 828Geänderten Beitrag beachten "Gefragt - Gejagt" Folge 197 rückt aufDi 16.1012.15 (VPS 12.14) Sag die Wahrheit Die SWR RateshowErstsendung: 05.05.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Jan Hofer Folge 3Dienstag, 16. Oktober 2018 (Woche 42)/20.09.2018Geänderte Folge-Nr. und geändertes ESD beachten (Sendung ist keineWH von Mo12.15 Gefragt - Gejagtmit Alexander Bommes Erstsendung: 23.06.2017 in Das Erste Folge197Mittwoch, 17. Oktober 2018 (Woche 42)/20.09.2018Tagestipp20.15 Dorf sucht Doc Der lange Weg zur eigenen Praxis"Wir haben etliche Anzeigen geschaltet, und kein einziger Bewerberhat sich gemeldet": Erfahrungen eines Bürgermeisters bei der Suchenach einem Nachfolger für die Arztpraxis in seinem Dorf. Die Lage aufdem Land spitzt sich dramatisch zu. Zahlreiche Landärzte haben schonlängst das Rentenalter erreicht und suchen dringend einen Nachfolger.Bereits 72 Prozent der Hausärzte sind weit über 50 Jahre alt. Dennochgibt es junge Ärzte, die gerne aufs Land wollen. Und trotzdemscheitern Praxisübernahmen häufig. Wie kann das sein? Das Experiment"Dorf sucht Doc" will zwei junge Ärztinnen und Dörfer, die dringendeinen Nachfolgearzt suchen, zusammenbringen. Über mehrere Jahre hatdas Fernsehteam Anke Menikheim und Paulina Hauck bei der Suche nacheiner Praxis begleitet und ist dabei mit ihnen auf viele unerwarteteHindernisse gestoßen.Anke Menikheim ist Fachärztin für Anästhesie und hat bereits vieleJahre in einer Klinik gearbeitet. Um Beruf und Familie besser untereinen Hut zu bekommen, hat sie sich entschlossen, Hausärztin zuwerden. Sie lebt mit ihrer Familie bereits auf dem Land, inRudersberg, in der Nähe von Schorndorf. Einige Dörfer, die dringendeinen Arzt brauchen, hat der SWR ermittelt, drei davon inBaden-Württemberg. Anke Menikheim besucht Eschach, Bittenfeld undAdelberg. Mit großen Hoffnungen wird die junge Ärztin dort empfangen.Sie entscheidet sich zunächst für Bittenfeld, aber dann kommt allesganz anders als geplant. Auf dem langen Weg zur eigenen Praxis erlebtAnke Menikheim etliche Überraschungen und manche Enttäuschungen.Paulina Hauck ist gebürtige Polin. Mit ihrem Mann und zwei Kindernlebt sie im bayerischen Kronach, wo Thomas einen guten Job als IT-Spezialist ausübt. Das Fernsehteam begleitet sie insbaden-württembergische Lauchringen. Der dort ansässige Arzt istbereits 70 Jahre alt und sucht schon lange vergebens eine Nachfolge.Er steht kurz davor, sein Praxismobiliar zu verscherbeln und diePraxis zu schließen. Bei ihrem Besuch in Lauchringen werden Paulinaund Thomas Hauck deshalb auch von ihm sowie dem Bürgermeisterumworben. Was aber ist mit einem Job für Thomas Hauck? Als Hausmannsieht sich der bisherige Abteilungsleiter auf keinen Fall. Und wirddas finanzielle Risiko überschaubar bleiben und sich die Praxistragen? Nur dann käme für Paulina und Thomas Hauck ein Umzug inFrage."Dorf sucht Doc" ist eine Langzeitbeobachtung über dienervenaufreibende Suche nach einer eigenen Landarztpraxis. Team undZuschauer sind hautnah am Geschehen und erleben die emotionalen Höhenund Tiefen der beiden Ärztinnen mit auf dem langen Weg zur eigenenNiederlassung.22.00 "mal ehrlich ... sterben unsere Dörfer?" Der SWR Bürgertalkmit Florian WeberStädte in Deutschland boomen, Dörfer schrumpfen. Der Magnetismusder Metropolen verstärkt sich sogar, inzwischen leben 80 Prozent derDeutschen in großen Kommunen. Die Lebensbedingungen für dieLandbevölkerung hingegen verschlechtern sich: Geschäfte undGaststätten schließen, Ärzte ziehen weg oder finden keine Nachfolger,Krankenhäuser werden zusammengelegt und sind immer schwerererreichbar. Es fehlt oft an erreichbaren Kitas und Schulen. DasErgebnis: Die junge Bevölkerung zieht in die Stadt, die ältere bleibtzurück.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Thema jetzt zurpolitischen Chefsache gemacht. In der ARD sprach Steinmeier von"Schrumpfungsschmerzen" auf dem Land und "Wachstumsschmerzen" in denBallungsräumen.Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich...sterben unsere Dörfer?" wirdModerator Florian Weber dem Thema intensiv und anschaulich nachgehen.Mit zahlreichen Gästen aus dem gesamten SWR-Sendegebiet spricht er am17. Oktober in der Alten Feuerwache in Mannheim über derenpersönliche Erfahrungen mit dem Dorfleben. Dabei wird es nicht nur umnegative Entwicklungen gehen: Manche kleinen Kommunen wissen sichgegen den schier unumkehrbaren Trend der Landflucht mit originellenIdeen und Maßnahmen zu wehren.Donnerstag, 18. Oktober 2018 (Woche 42)/20.09.201823.45 Junger DokumentarfilmFerne Heimat - Die neuen Kinder von GolzowVielleicht sind Flüchtlinge ja auch eine Chance? Ein Lösungsansatzfür den demografischen Wandel in Deutschland? Das dachte sichzumindest Frank Schütz, ehrenamtlicher Bürgermeister des ostdeutschenDorfes Golzow. Denn sein Dorf, einst berühmt für dasDDR-Langzeitfilmprojekt "Die Kinder von Golzow", hat ein Problem: Ihmgehen die Kinder aus. Und als der Dorfschule deswegen die Schließungdroht, holt Schütz kurzerhand zwei syrische Familien mit kleinenKindern nach Golzow. Die Schule ist gerettet, und für das Dorfbeginnt ein spannendes Integrationsexperiment.Halima, Fadi und ihre Kinder bekommen eine kleine Wohnung undeinen eigenen Schrebergarten. Die Kinder Kamala und Bourhan werdenMitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Es scheint zu klappen, mitder Integration im Oderbruch. Aber wie sieht es unter der Oberflächeaus? Nicht alle Dorfbewohner sind mit der Willkommenspolitikeinverstanden. Und Fadi und Halima werden immer wieder von ihrerVergangenheit eingeholt, vermissen ihre Familien und ihr Leben inSyrien. Aber ihr neuer Lebensmittelpunkt heißt Golzow. Werden siehier wirklich heimisch werden?Ein leiser, unaufgeregter Film über Flüchtlinge und Einheimische,über das Ankommen, das gegenseitige Kennenlernen und die Suche nacheiner neuen Heimat.Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche 43)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten09.00 (VPS 08.59) WaPo Bodensee (WH von DO) Die AussteigerinFernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 14.02.2017 in Das ErsteAutor: Axel Hildebrand, Luci van OrgRollen und Darsteller:Nele Fehrenbach____Floriane Daniel Andreas Rambach____Ole PuppeJulia Demmler____Wendy Güntensperger Pirmin Spitznagel____SimonWerdelis Mechthild Fehrenbach____Diana Körner NiklasFehrenbach____Noah Calvin Johanna Fehrenbach____Sofie EifertingerHauptmann Aubry____Martin Rapold Gina Kleber____Barbara MelzlAnja____Sabine Lorenz Manfred Görlinger____Thorsten Nindel FrankaSchultz____Teresa Klamert und andere Folge 5/8Montag, 22. Oktober 2018 (Woche 43)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten "Gefragt - Gejagt" Folge 202 rückt aufDi 23.1012.15 (VPS 12.14) Sag die Wahrheit Die SWR RateshowErstsendung: 12.05.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause Smudo,Hannes Jaenecke Folge 4Dienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/20.09.2018Geänderte Folge-Nr. und geändertes ESD beachten (Sendung ist keineWH von Mo12.15 Gefragt - Gejagtmit Alexander Bommes Erstsendung: 30.06.2017 in Das Erste Folge202Montag, 29. Oktober 2018 (Woche 44)/20.09.2018Geänderten Beitrag beachten "Gefragt - Gejagt" Folge 207 rückt aufDi 30.1012.15 (VPS 12.14) Sag die Wahrheit Die SWR RateshowErstsendung: 19.05.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Kkrause, Smudo,Lisa Fitz Folge 5Dienstag, 30. Oktober 2018 (Woche 44)/20.09.2018Geänderte Folge-Nr. und geändertes ESD beachten (Sendung ist keineWH von Mo12.15 Gefragt - Gejagtmit Alexander Bommes Erstsendung: 07.07.2017 in Das Erste Folge207Tagestipp21.00 Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter WohllebenMit Sven Plöger und Barbara Wussow durch den UniversitätsforstSailershausenDer Wald - Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner sogut wie er: Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben versteht underklärt den Wald wie kein Zweiter. Sein Buch "Das geheime Leben derBäume" ist ein internationaler Bestseller, der sich millionenfachverkauft hat. In der neuen SWR Sendung "Der mit dem Wald spricht"nimmt Peter Wohlleben in jeder Folge zwei Prominente mit auf einefaszinierende Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Waldes. In derzweiten Folge begleiten ihn Wetterexperte Sven Plöger undSchauspielerin Barbara Wussow. Zu sehen sind die sechs Folgen ab dem23. Oktober 2018 immer dienstags um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein anderes Waldgebiet im Südwesten erkundet,von der Eifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zurSchwäbischen Alb, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - undmit vielen faszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur.Ganz nebenbei lernen Zuschauerinnen und Zuschauer so auch die Promisvon einer ganz neuen Seite kennen. Auf dem Plan steht neben derWanderung durchs Unterholz auch das Bauen eines Nachtlagers undFeuermachen. Mit dabei sind: Sven Plöger und Barbara Wussow, SarahWiener und Guildo Horn, Hannes Jaenicke und Pierre M. Krause, DenisScheck und Adele Neuhauser, Cordula Stratmann und Micky Beisenherzsowie Jana Pallaske und Marc Marshall. Sie alle erwartet einezweitägige Abenteuerreise zu den Geheimnissen des Waldes - mit PeterWohlleben als sympathischem Experten und Reiseleiter.Folge 2: Mit Sven Plöger und Barbara Wussow durch denUniversitätsforst SailershausenPeter Wohlleben begrüßt in der zweiten Folge SchauspielerinBarbara Wussow und den Wetterexperten Sven Plöger. Gemeinsam besuchenSie den Universitätswald bei Würzburg, der mit seiner ökologischenForstwirtschaft exemplarisch für das steht, was Peter Wohllebenvertritt: Nämlich Naturschutz und Wirtschaft miteinander zukombinieren. Zwei Tage wandern Peter Wohlleben und seine Gäste durchden Wald - inklusive einer Übernachtung unter Sternenhimmel, wasbesonders für Barbara Wussow eine Herausforderung darstellt. Nichtnur die Prominenten, auch die Zuschauer erfahren in dieser Folge vielüber die Zusammenhänge von Wald und Wetter, denn Diplom-MeteorologeSven Plöger weiß: Der Wald ist für das Wetter ganz entscheidend. Wiewirkt sich der Klimawandel auf den Wald aus? Wie effektiv istWindenergie? Bei einem gemeinsam zubereiteten Abendessen amLagerfeuer gehen die drei diesen und mehr Fragen auf den Grund.Donnerstag, 01. November 2018 (Woche 44)/20.09.2018Tagestipp20.15 Die Schlager-Hits des Jahres Die beliebtesten Songs aus demSüdwestenIsabel Varell präsentiert bei einer Reise durch den Südwesten diebeliebtesten Schlager aus dem SüdwestenDie Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Isabel Varell begibtsich auf eine Reise zu besonders schönen, originellen und malerischenSchauplätzen im Südwesten und präsentiert dabei die beliebtestenSchlagerhits des Jahres 2018. In Zusammenarbeit mit Media Controlwurde eine Liste der beliebtesten 25 Schlager im Südwestenerarbeitet: Das sind 25 deutschsprachige Hits, die man inRheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland im Jahr 2018besonders gern gehört hat und von den Schlagerwellen der Region oftgespielt wurden. 