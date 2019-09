SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 1.10.2019 (KW 40) bis 1.11.2019 (KW 44)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 01. Oktober 2019 (Woche40)/27.09.201923.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 569Mit Olli Dittrich und Musik von XaviEr schrieb mit "RTL Samstag Nacht", der Musikgruppe "Die Doofen"mit Wigald Boning und liebevoll-detailversessenen Formaten wie dem"TV-Zyklus" Humor-Geschichte: Olli Dittrich ist zu Gast in der"Pierre M. Krause Show"! Eine seiner ersten Figuren ist derbademanteltragende Schnacker "Dittsche": Mittlerweile gibt es 28Staffeln dieser Kultfigur, live gesendet aus dem "Eppendorfer Grill"mit Wirt Ingo und dem "Schildkrötensohn". Vor dem Fernseherfolg warDittsche eine reine Bühnenfigur - jetzt kehrt Olli Dittrich sozusagenzu den Wurzeln zurück und geht mit "Dittsche" auf Tour: "Live &Solo", einfach nur Dittsche, sein Bademantel und natürlich dieaberwitzigsten Geschichten im Gepäck. Ab Oktober geht es durch ganzDeutschland, von den Anfängen und vielen anderen Anekdoten erzähltOlli Dittrich in der "Pierre M. Krause Show".Außerdem gibt es das wohl exklusivste "Warm-up" der TV-Geschichtezu sehen: Thomas Gottschalk löst nach seinem Besuch in der vorigenWoche seine Wettschuld ein und stimmt das Publikum auf die Sendungein: Und wie!Musik kommt von Xavi: Der Newcomer aus Steinhausen in Oberschwabenlernte bereits mit sechs Jahren Klavierspielen, später kam dieGitarre dazu. Schon mit 16 Jahren stand sein Wunsch fest, Musiker zuwerden. Er zog 2012 nach Berlin und ist jetzt auf "AnalogeLiebe"-Tour. In der "Pierre M. Krause Show" präsentiert er dengleichnamigen Song live zusammen mit der Showband SMAF."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhrim SWR Fernsehen.Freitag, 04. Oktober 2019 (Woche 40)/27.09.201923.30 Die Mathias Richling ShowUli Hoeneß verabschiedet sich mit einem letzten Wutausbruch vonder großen Bühne, Ralf Stegner und Gesine Schwan proben für denSPD-Vorsitz und Winfried Kretschmann wird sein eigener Nachfolger alsMinisterpräsident. Das alles gibt es nur in der Mathias RichlingShow.Wie immer gilt: Mathias Richling kann alle parodieren, niemand istvor ihm sicher. In seiner Show lädt der SWR Titan des deutschenKabaretts Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zu sich ein.Doch es kommt niemand. Also spielt Richling seine Gäste kurzerhandselbst. Daraus entstehen Selbstgespräche, die zu den geistreichstendes Kabaretts zählen.Achtmal im Jahr nimmt sich Mathias Richling die aktuellenProminenten aus Politik und Unterhaltung vor und seziert mit Witz,Tempo und Tiefgang die gesellschaftliche Gegenwart.Donnerstag, 31. Oktober 2019 (Woche 44)/27.09.2019Geänderten Beitag beachten11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Die goldenen Zwanziger - DerTanz auf dem Vulkan Erstsendung: 13.03.2019 in SWR/SRFreitag, 01. November 2019 (Woche 44)/27.09.201921.00 Adel im Südwesten - Die nächste Generation Familie vonBodman, BodenseeJohannes von und zu Bodman ist das älteste Kind von Wilderich Grafvon und zu Bodman und seinerFrau Maria-Claudia. Mit Ende 30 hat er die Geschäfte vom Vaterübernommen, er wechselte damals vom Geschäftsführerposten einerÖko-Bauerngenossenschaft in Köln an den Bodensee. Johannes hätte dasnicht tun müssen, wie er sagt, aber es nicht zu tun, kam ihm nichternsthaft in den Sinn. Zu verlockend schien dem studierten Ökonomendie herausfordernde Aufgabe, aus Gut Bodman einen ökologischnachhaltigen Bio-Betrieb zu machen und die langsam verfallenden altenHäuser im Ortskern wieder in neuem Glanz entstehen zu lassen. Dasalles ist ihm erfolgreich gelungen. Johannes von und zu Bodman hatsich der ökologischen Landwirtschaft und dem nachhaltigenWirtschaften verschrieben. Doch er selbst sieht sich vor allem alsIdeengeber, Verwalter, Manager, Investor, Motivator. Die konkreteUmsetzung seiner Pläne überlässt er lieber Experten, mit denen erseit vielen Jahren eng zusammenarbeitet und die inzwischengewissermaßen zur Familie gehören. Johannes von und zu Bodman ist einbescheidener und umtriebiger Visionär. Die Möglichkeiten, die erdurch seinen Adelstitel und den damit verbundenen Besitz hat, nutzter umfassend und setzt sie auch erfolgreich und zukunftsweisend um.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell