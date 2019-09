SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 17.9.2019 (KW 38) bis 22.10.2019 (KW 43)

Baden-Baden (ots) - Programmhinweise/-änderungen für das SWRFernsehenDienstag, 17. September 2019 (Woche 38)/16.09.2019Für SR ab 8.40 Uhr geänderten Programmablauf beachten, ab 13 Uhrwie bisher geplant, gemeinsam mit BW+RP08.40 Eisenbahn-Romantik (WH von MO) Horber Schienentage 2001Erstsendung: 16.09.2019 in SWR/SR Folge 43709.10 Brisant (WH von MO) Boulevard Magazin09.40 In aller FreundschaftScherbengericht Fernsehserie Deutschland 2014 Erstsendung:24.06.2014 in Das Erste Autor: Martina MüllerRollen und Darsteller:Nadine Dressler____Angeline Anett Heilfort FlorianKöhler____Martin Ontrop Dunja Dressler____Emilia PieskeCelina____Ronja Rath Jonas Heilmann____Anthony Petrifke BastianMarquardt____Johann Lukas Sickert Dr. Roland Heilmann____ThomasRühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. MartinStein____Bernhard Bettermann Professor Dr. Gernot Simoni____DieterBellmann Oberschwester Ingrid Rischke____Jutta Kammann BarbaraGrigoleit____Uta Schorn Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt PiaHeilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter Link Dr.Philipp Brentano____Thomas Koch Schwester Arzu____Arzu BazmanCharlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf BeckerSchwester Julia____Sarah Tkotsch Hans-Peter Brenner____MichaelTrischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. RolfKaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent und OliverGunia Kamera: Marc Christian Weber und Christoph Poppke Folge 64810.25 Elefant, Tiger & Co.Geschichten aus dem Leipziger Zoo Erstsendung: 01.07.2015 in DasErste Folge 432/43611.15 Planet WissenSpermien - Ist die männliche Fruchtbarkeit gefährdet?12.15 Quizduell (WH von MO) mit Jörg Pilawa Erstsendung:01.03.2018 in Das Erste Folge 17013.00 Meister des AlltagsDas SWR Wissensquiz Erstsendung: 10.06.2019 in SWR/SRModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann,Christoph Sonntag Folge 183Donnerstag, 19. September 2019 (Woche 38)/16.09.201922.00 odysso - Wissen im SWRSchatzsuche in DeutschlandModeration: Dennis WilmsEtwa 10.000 Sondengänger suchen in Deutschland nach verborgenenSchätzen und träumen davon, reich zu werden. Aber die Suche endetschon mal vor Gericht, wie für zwei Raubgräber, die die 3.800 Jahrealte Himmelsscheibe von Nebra aufspürten und den wertvollen Fundunterschlugen. Ein Sondengänger in der Pfalz fand den sogenanntenBarbarenschatz von Rülzheim und rückte ihn erst unter dem Druckpolizeilicher Ermittlungen heraus. Bei seiner Buddelei hatte er ihnsogar beschädigt. Aber es geht auch anders.Schlachtfeld-Archäologinnen und Archäologen suchen im Westerwaldgemeinsam mit Sondengängern, einige sind sogar frisch dekoriertedeutsche Meister im Schatzsuchen. Vom Goldfieber infiziert sindMänner am Rheinstrand bei Speyer, auf der Suche nach dem berühmtenRheingold. Ganz in der Nähe bei Germersheim platzte dagegen derLebenstraum von Schatzsuchern, die dort im Rhein jahrzehntelang nachder ältesten deutschen Dampflok suchten und sich irrten. Aber jetztgibt es eine vielversprechende neue Spur ein paar Kilometerrheinaufwärts.Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/16.09.201920.15 Marktcheck"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckSonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/16.09.201918.45 BW: Treffpunkt25 Jahre FallersEinen launigen Spaziergang mit Wildkräuterkunde und einen Besucheiner Schwarzwälder Glashütte können Fans der SWR Serie "Die Fallers"Anfang Oktober in Baiersbronn erleben - zusammen mit Darstellern derSerie. Die Fallers werden 25 Jahre alt; das wird gefeiert."Treffpunkt" begleitet die "Fallers"-Fans und blickt außerdem hinterdie Kulissen. Die Sendung zeigt, wo die Dreharbeiten stattfinden undwie eine "Fallers"-Folge zustande kommt - und wie es mit den Fallersweitergeht.Dienstag, 08. Oktober 2019 (Woche 41)/16.09.201920.15 Marktcheck"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckDienstag, 15. Oktober 2019 (Woche 42)/16.09.201920.15 Marktcheck"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckDienstag, 22. Oktober 2019 (Woche 43)/16.09.201920.15 Marktcheck"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell