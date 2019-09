SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 12.9.2019 (KW 37) bis 20.9.2019 (KW 38)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. September 2019 (Woche37)/11.09.2019Beitrag kürzer (Ausstieg aus laufender Sendung)10.25 Elefant, Tiger & Co.Geschichten aus dem Leipziger Zoo Erstsendung: 26.06.2015 in DasErste Folge 429/436Zusätzlichen Beitrag beachten10.58 SWR extra: Kretschmanns EntscheidungModeration: Tanjana GeßlerGeänderten (kürzeren Beitrag beachten) "Planet Wissen" entfällt11.30 Der Südwesten von oben - Das Schwabenland Erstsendung:26.05.2016 in SWR/SR22.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder64 Jahre alt, kein Führerschein, aber auf dem Motorrad um diehalbe Welt - der Film "Über Grenzen".Unterwegs mit den Hütern eines einzigartigen Lebensraums - derneue Bildband "Helden der Meere" des investigativen Fotografen YorkHovest.Skulpturen statt Bagger - Kunst im Steinbruch in Blaubeuren.Sprungbrett für Nachwuchsstars - ein Rückblick auf 25 Jahre SWR3New Pop Festival in Baden-Baden.Von Akrobaten und Schwimmerinnen - "Kulturtipps".Vom harten süßen Leben eines Bestsellerautors - Besuch beimKrimiautor Arno Strobel in Trier.100 Sekunden Kunst: "Löwenmensch"Freitag, 20. September 2019 (Woche 38)/11.09.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Einmachglasbis Flugverzicht - wie retten wir unsere Zukunft?Hitzewellen und Dürreperioden, Regenfluten und Gewitterstürme -wie sehr das Konsumverhalten den Klimawandel beeinflusst, wird hitzigund sehr emotional diskutiert. Die Forderungen nach einem radikalenWandel der Lebensgewohnheiten werden immer lauter, der moralischeDruck auf den Einzelnen wächst.Darf man noch mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen? Darf manguten Gewissens Fleisch essen oder mit dem Auto fahren? Die neuenE-Roller gelten als umweltfreundlich und sollen den Autoverkehr inder Stadt eindämmen. Aber wie sieht die Ökobilanz der kleinenabgasfreien Flitzer tatsächlich aus?Wieviel Nachhaltigkeit lässt sich wirklich in unseren Alltagintegrieren? Die einen wollen ihren Lebensstil nicht einschränken undempfinden die Forderungen als Öko-Diktatur, andere verlangen eingrundsätzliches Umdenken. Sie sind davon überzeugt, dass gerade diekleinen Veränderungen im Alltag eines jeden Einzelnen ökologisch einegroße Wirkung erzielen. Und so wird Altes neu entdeckt - gerade beiJungen steht Großmutters Wissen wieder hoch im Kurs. Das Einkochenvon heimischem Obst und der eigene Gemüsegarten liegen im Trend.Ebenso das Tauschen von getragener Kleidung oder selten genutzterElektrogeräte. Mütter wickeln ihre Babys mit Stoffwindeln, um dieUmwelt zu schonen, der defekte Staubsauger wird im Reparaturcaféwieder zum Laufen gebracht.Rohstoffe schonen, Müllberge vermeiden, dafür ökologischkonsumieren - ist das die richtige Antwort oder hilft am Endeschlichtweg nur der reine und konsequente Verzicht?Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell