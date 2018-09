SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 11.9. - 14.10.2018

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDienstag, 11. September 2018 (Woche 37)/10.09.201818.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenHeumilch von Kühen mit Hörnern, biologisch-dynamisch erzeugt - dashat sich eine Erzeugergemeinschaft von Demeterbetrieben ausBaden-Württemberg auf ihre Fahnen geschrieben. "natürlich!"-Moderator Axel Weiß erlebt bei einem Tag auf dem Hofgut von RolfHolzapfel bei Biberach in Oberschwaben mit, wie Heumilch hergestelltwird, warum es so wichtig ist, dass Kühe ihre Hörner behalten undwarum diese Produktionsweise gut für Mensch, Tier und Natur ist.Er ist ein Paradies für Kletterer und auch für Naturschützer: derRotenfels über dem Nahetal bei Bad Kreuznach - die höchsteKletterwand nördlich der Alpen. Axel Weiß erklimmt die Steilwandzusammen mit zwei erfahrenen Gipfelstürmern und geht dabei der Fragenach, wie sich hier Sport und Naturschutz vereinbaren lassen.Der Wiedehopf: Früher gab es ihn zahlreich, doch dann schrumpftedie Population bis auf wenige Paare zurück. An den Kaiserstuhl ist erjetzt dank Artenschutzprogrammen und engagierten Ornithologenzurückgekehrt.Smartphones sind zwar eine tolle Erfindung, haben aber eine fataleÖkobilanz, da ihre Herstellung klimaschädlich ist und viel sozialenSprengstoff birgt.Es gibt immer weniger Insekten, das belegen inzwischen auchwissenschaftliche Studien. Aber diese kleinen Tiere sind sehr wichtigfür die Natur und es muss viel mehr dafür getan werden, um sie zuschützen.20.15 MarktcheckToastbrot - ist das teure auch das bessere? Toastbrot, einFrühstücksklassiker: Vielleicht noch ein bisschen warm, mit Butterund Marmelade bestrichen, schmeckt das vielen. Nur welches soll mannehmen: den teuren Markentoast - oder das deutlich günstigereNo-Name-Produkt? "Marktcheck" hat verschiedene Buttertoasts inSupermärkten und Discountern eingekauft. Neben einer Geschmacksprobewerden die Toastbrote auch ins Labor gegeben und auf Keime undSchadstoffe untersucht. "Marktcheck" macht den Test.Weitere Themen der Sendung:Wespenplage - wenn Schädlingsbekämpfer abkassierenAutobrand - wenn das E-Auto plötztlich Feuer fängtToastbrot - muss es der teure Marken-Toast sein?Produktwarnung - wenn der Schaden nicht ersetzt wirdGefrierschrank - was sollte nicht zu lange liegen?Donnerstag, 13. September 2018 (Woche 37)/10.09.201820.15 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Send - und nachgeliefertenUntertitel beachten20.15 SR: SAAR3 extraMit dem Landrat unterwegs - Entdeckungen in saarländischenKreisen Folge 1/222.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:Enthusiasmus, Liebe und Hingabe - Teodor Currentzis - der ersteChefdirigent des SWR Symphonieorchesters.Die neue "Kunscht!"-Moderatorin Ariane Binder im Gespräch mitStardirigent Teodor Currentzis.Die Heidelberger Tanz-Kompanie "Dance Theatre Heidelberg" unterdem neuen künstlerischen Direktor Iván Pérez -"The Inhabitants" -eine Deutschlandpremiere.Nackte Künstler erobern die Stadt - Justyna Koeke will mit ihrenPerformances die Gesellschaft verändern.Was passiert, wenn wir in fremde computergenerierte Welteneintauchen und nicht mehr aus ihnen raus können? Die Schau "VirtualInsanity" - real und virtuell - in der Kunsthalle Mainz.Kultur-Tipps (Autor: Frank Rother)04.40 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Sende- und nachgeliefertenUntertitel beachten04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Mit dem Landrat unterwegs -Entdeckungen in saarländischen Kreisen Folge 1/2Freitag, 14. September 2018 (Woche 37)/10.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 (VPS 02.59)Kölner TreffErstsendung: 14.09.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 12.09.2018 inDas ErsteGeänderten Programmablauf beachten!04.30 SR: Northumbria - Küste der Pilger und Piraten Erstsendung:21.08.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller berichtGeänderten Programmablauf beachten05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestTettnang - Edelhopfen vom BodenseeSamstag, 15. September 2018 (Woche 38)/10.09.201818.05h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportagePopcornduft und Diesel Das Traktor-Kino von DudeldorfMontag, 17. September 2018 (Woche 38)/10.09.201818.15 Uhr Für RP geänderten Beitrag beachten18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Ansgars Entscheidung Einjunger Bauer sucht seinen Weg Erstsendung: 02.05.2016 in SWR RP22.45 Uhr Beitrag ist neuer TagestippTagestipp22.45 Die Montagsmaler Starke Stimmen - WasserrattenErstsendung: 13.09.2018 in SWR/SRModeration: Guido CantzFolge 4Schwimmerinnen und Schwimmer vom Verein SFC Nahetal ausRheinland-Pfalz können als Team "Wasserratten" zeigen, ob sie bessermalen und raten als ihre prominenten Herausforderer vom Team "StarkeStimmen". Moderator Guido Cantz begrüßt dazu die Sänger undModeratoren Stefan Mross, Anna-Carina Woitschak, Giovanni Zarrellaund Isabell Varell. In fünf spannenden und temporeichen Runden wirdnicht nur viel gelacht, die Kandidatinnen und Kandidaten können auchGeld gewinnen. Die Nahetaler unterstützen damit ihren Schwimmverein,die prominenten Gäste spielen für den Deutschen KinderschutzbundTrier e. V.Publikumsliebling Guido Cantz präsentiert nach 22 Jahren dieNeuauflage der SWR Unterhaltungsshow "Die Montagsmaler". Wieder drehtsich alles um die Frage: Wer malt und rät am besten? Vier Prominentetreten gegen acht Kandidatinnen und Kandidaten an, jeweils vierKinder und vier Erwachsene, die ein gemeinsames Hobby oder eineMitgliedschaft in einem Verein verbindet. In jeder Sendung trittdabei ein neues Promiteam gegen einen Verein aus dem Südwesten an.Die Teams versuchen, so viele gezeichnete Begriffe oder Redewendungenwie möglich zu erraten. In der Finalrunde, in der die Prominentengegen ein gemischtes Team aus Kindern und Erwachsenen antreten,werden die zuvor erworbenen Punkte in Geld für den Verein oder füreinen guten Zweck umgewandelt.Korrigiertes Erstsendedatum beachten!03.25 Dings vom DachDie Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung:16.09.2018 in HRModeration: Sven LorigRateteam: Lutz van der Horst, Sonya Kraus, Katie Freudenschuss,Bernd Stelter Folge 393Donnerstag, 20. September 2018 (Woche 38)/10.09.201820.15 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Sende- und nachgeliefertenUntertitel beachten20.15 SR: SAARTHEMAAlte Reben, neue Ideen Jungwinzer an Saar und Obermosel04.40 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Sende- und nachgeliefertenUntertitel beachten04.40 SR: SAARTHEMAAlte Reben, neue Ideen (WH) Jungwinzer an Saar und ObermoselFreitag, 21. September 2018 (Woche 38)/10.09.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wohnungverzweifelt gesuchtWer soll das noch bezahlen? Der Wohnungsmarkt ist völlig aus denFugen geraten. Wer derzeit eine Wohnung sucht, ist nicht zu beneiden.Vor allem in den Großstädten etwas zu finden, ist fast ein Ding derUnmöglichkeit, egal ob zur Miete oder zum Kauf. Höhere Nachfrage -höhere Preise. Und so wohnen sich Arm und Reich immer weiterauseinander. Alleinerziehende leben mit ihren Kindern wie in einerSchuhschachtel, hingegen ältere alleinstehende Menschen oft in vielzu großen Wohnungen, auf die Familien so dringend warten. Wer dasGlück hat, einen Vermieter zu haben, der nur selten die Miete erhöht,der bleibt in seiner Wohnung. Zwar boomt der Wohnungsbau, doch reichtdas längst nicht. Neben dem Drang vor allem jüngerer Leute in dieBallungszentren haben auch Zuwanderung und eine wachsende Bevölkerungzu einem höheren Bedarf geführt. Seit 1990 ist der Bestand anSozialwohnungen um 60 Prozent gesunken, insgesamt werden pro Jahr70.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Dafür steigen die Baukostenaufgrund staatlicher Auflagen. Besonders die Bauvorschriften für einebessere Energieeffizienz schlagen enorm zu Buche. Spekulanten treibenImmobilienpreise und Mieten ins Unermessliche, langjährige Mietersind mit den Nerven am Ende, weil sie nach einer Komplettsanierungihre Wohnung nicht mehr bezahlen können - doch wo sollen sie hin? DasProblem ist längst bekannt, verbessert hat sich jedoch bislang nurwenig. Wohnen wird immer mehr zur neuen sozialen und existenziellenFrage.Geänderten Programmablauf beachten03.00 (VPS 02.59)Kölner TreffErstsendung: 21.09.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 19.09.2018 inDas Erste04.30 SR: Yorkshire - Land der Geister und Legenden Erstsendung:28.08.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestUnterwegs im Kinzigtal Erstsendung: 17.05.2018 in SWRSamstag, 22. September 2018 (Woche 39)/10.09.201818.05h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageLottis großer Augenblick Kampf gegen den grünen StarFreitag, 28. September 2018 (Woche 39)/10.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 (VPS 02.59)Kölner TreffErstsendung: 28.09.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 26.09.2018 inDas Erste04.30 SR: Von Dichtern und Druiden - Englands NordwestenErstsendung: 04.09.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Der SchwarzwaldDie Touristen Erstsendung: 23.10.2013 in SWR/SRFreitag, 05. Oktober 2018 (Woche 40)/10.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 Kölner TreffErstsendung: 05.10.2018 in WDR04.30 Elstner-ClassicsMode spezial Erstsendung: 21.06.2014 in SWR/SR Folge 10005.00 BW+RP: Elstner-ClassicsAbenteuer Wetter Erstsendung: 26.07.2014 in SWR/SR Folge 10705.00 SR: HongkongGötter, Glitter, Geldpaläste Erstsendung: 17.02.2008 in Das Erste05.20 SR: aktueller bericht05.30 BW+RP: Nachtcafé Classics (WH) Tragödie FamilieErstsendung: 28.07.2017 in SWR/SRFreitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/10.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 Kölner TreffErstsendung: 12.10.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 10.10.2018 inDas Erste04.30 SR: Manchester und Leeds - Englands gut betuchte StädteErstsendung: 11.09.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Der SchwarzwaldDie Uhrmacher Erstsendung: 23.10.2013 in SWR/SRSonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/10.09.201822.30h: Nachgelieferten Untertitel beachten!22.30 Binger Comedy NightsBegge Peder auf Kreuzfahrt