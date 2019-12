SWR / Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 09..1.2020 (KW 2) bis 7.2.2020 (KW 6)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2)/27.12.2019Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Ramstein-MiesenbachFür SR Erstsende-Datum wurde gestrichen (Sendung ist Erstsendung keine WH)Tagestipp20.15 BW+RP: Bauernwelten im Südwesten Leben mit Vieh und Feldern Erstsendung:01.11.2019 in SWR/SR20.15 SR: SAARTHEMAWie alles anfing - Die 20er Jahre an der Saar04.05 SR: SAARTHEMA (WH) Wie alles anfing - Die 20er Jahre an der SaarSonntag, 19. Januar 2020 (Woche 4)/27.12.2019Korrigierten Sendetitel beachten09.30 Das Wispern der VergangenheitChristian Boltanski in der Völklinger HütteDonnerstag, 23. Januar 2020 (Woche 4)/27.12.2019Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten18.15 RP: Die Rezeptsucherin in MaxdorfDonnerstag, 30. Januar 2020 (Woche 5)/27.12.2019Für BW+RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten18.15 BW+RP: Die Rezeptsucherin in OtterbachFreitag, 07. Februar 2020 (Woche 6)/27.12.2019Nachgeliefertes Thema beachten22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Vom Glauben an sich selbstPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4478481OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell