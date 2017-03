Mainz (ots) - SPD im Land legt deutlich zu / Malu Dreyer verliertstark bei Politikerzufriedenheit / Angela Merkel bei Kanzlerpräferenzvor Martin SchulzWenn die Rheinland-Pfälzer den Bundeskanzler direkt wählenkönnten, würden sich aktuell 44 Prozent für die amtierende KanzlerinAngela Merkel entscheiden und 39 Prozent für SPD-HerausfordererMartin Schulz.Bundespolitische Stimmung in Rheinland-Pfalz: SPD legt stark zu /CDU bleibt stärkste Kraft Wenn bereits am kommenden SonntagBundestagswahl wäre, bliebe die CDU mit 40 Prozent stärkste Kraft.Sie läge damit rund drei Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis von2013 im Land. Die SPD könnte dagegen mit einem Plus von knapp 10Punkten gegenüber 2013 rechnen und mit 37 Prozent fast zur CDUaufschließen. Die FDP käme auf 6 Prozent. Auch die AfD, die 2013 inRheinland-Pfalz und bundesweit an der Mandatsschwelle gescheitertwar, könnte mit 6 Prozent rechnen. Grüne und Linke würden mit derzeit4 Prozent unterhalb der 5-Prozent-Hürde bleiben.Landespolitische Stimmung: SPD legt deutlich zu / CDU fällt aufPlatz zwei Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD auf 40Prozent und erhielte damit acht Prozentpunkte mehr als beimvergangenen Politrend vom Dezember 2016. Die CDU verlöre einen Punktauf aktuell 35 Prozent und fiele auf den zweiten Platz zurück. DieGrünen verlören drei Punkte gegenüber Dezember 2016 und kämen auf 6Prozent. Sie lägen damit gleichauf mit dem Koalitionspartner FDP, dermit einem Prozentpunkt mehr ebenfalls auf 6 Prozent käme. Die AfDverlöre 3 Prozentpunkte und könnte sich nur noch knapp alsdrittstärkste Kraft behaupten. Mit 7 Prozent läge sie so niedrig wiezuletzt im Dezember 2015.Dreyer verliert bei ZufriedenheitswertDie Regierungschefin hat bei der Bewertung der Zufriedenheit imVergleich zu ihrer Rekordbewertung unmittelbar vor der Landtagswahl2016 deutlich verloren. Ihr Wert sinkt um 10 Prozentpunkte und liegtaktuell bei 63 Prozent. Im bundesweiten Vergleich derMinisterpräsidenten rangiert sie mit diesem Wert im oberenMittelfeld. Sie liegt damit deutlich vor der CDU-Vorsitzenden JuliaKlöckner, die auf 48 Prozent kommt. Ein starkes Plus beimZufriedenheitswert gibt es für Verkehrsminister Volker Wissing vonder FDP. Sein Wert steigt um 10 Prozentpunkte auf 28 Prozent. Bei derMessung im März 2016 gehörte er noch nicht zur Regierung. DieZufriedenheit mit Uwe Junge von der AfD ist um zwei Prozentpunkte auf8 Prozent gestiegen. Die Integrationsministerin Anne Spiegel von denGrünen kommt erstmals auf 10 Prozent.Malu Dreyer bei Direktwahl weiter vor Julia Klöckner Könnten dieRheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ihre Ministerpräsidentindirekt wählen, würde sich weiterhin eine klare Mehrheit für MaluDreyer entscheiden. Für Dreyer votierten 52 Prozent, das sind 2Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage im Dezember 2016. Sieliegt damit deutlich vor ihrer Herausforderin Julia Klöckner, dieweiterhin 34 Prozent der Stimmen bekäme.Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage desWahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.001wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern(Erhebungszeitraum: 2. bis 6. März 2017). Die ausführlichenErgebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" amDonnerstag, 9. März 2017, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitat nur mit Quellenangabe "SWR Politikmagazin 'Zur SacheRheinland-Pfalz!" frei.Sperrfrist: Donnerstag, 9. März 2017, 6:00 UhrRückfragen der Presse bitte an: Dr. Ina-Gabriele Barich, Tel.06131 929-33227 oder 0172 7004826, Redaktion "Zur SacheRheinland-Pfalz!".Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell