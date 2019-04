SWR / New York Festivals: SWR Kinokoproduktion mit Gold World Award ausgezeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "New Gold":

Stuttgart (ots) -Gold World Medal der International Television & Film Awards 2019für "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm"Die SWR Kinokoproduktion "Mackie Messer - BrechtsDreigroschenfilm" von Joachim A. Lang erhält bei den 62. New YorkFestivals International Television & Film Awards eine Gold Word Medalin der Kategorie "Spielfilme". Mehr als 50 Länder nahmen an demWettbewerb teil. Die Übergabe der Auszeichnung für den bestenSpielfilm fand am Dienstag, 9. April in Las Vegas statt.Eine lange Tradition der Literaturverfilmungen im SWR PeterBoudgoust, SWR-Intendant und arte-Präsident: "Mit 'Mackie Messer -Brechts Dreigroschenfilm' geht die Auszeichnung an einen mutigen undambitionierten Film mit einem großartigen Starensemble undbeeindruckenden Bildern. Er reiht sich ein in eine lange Traditionder Literaturverfilmungen im SWR. Gleichzeitig ist er hochaktuell inZeiten, in denen unsere Welt aus dem Gleichgewicht zu kommenscheint."Gerold Hug, SWR Programmdirektor Kultur: "Ich freue mich sehr überdiese Auszeichnung. Ganz besonders freut es mich, dass eine SWRKinokoproduktion mit deutschem Stoff durch diesen Preis auchinternational gewürdigt wird."Joachim A. Lang über die Entscheidung der Jury: "Dieser Film istein Herzensprojekt, ein Film, der mit Sehgewohnheiten bricht, einExperiment. Dass er international diese Anerkennung erfährt, ist eineFreude für das gesamte Team." Für den Regisseur und Drehbuchautor istes bereits die zweite Auszeichnung beim New York Festival. 2013erhielt er für die SWR Produktion "George", in der Götz George seinenVater Heinrich spielte, schon einmal die Gold World Medal.Hochkarätig besetzt"Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" ist hochkarätig besetztmit Lars Eidinger als Brecht, Tobias Moretti als Macheath, HannahHerzsprung als Carola Neher und Polly, Joachim Król als Peachum,Claudia Michelsen als Miss Peachum, Robert Stadlober als Kurt Weill,Peri Baumeister als Elisabeth Hauptmann, Britta Hammelstein als LotteLenja und Seeräuber-Jenny, Meike Droste als Helene Weigel, ChristianRedl als Tiger-Brown und Max Raabe als Moritatensänger.Einer der erfolgreichsten Arthouse-Filme des Jahres 2018 Für dieBildgestaltung zeichnet David Slama ("Unsere Mütter, unsere Väter")verantwortlich. Die Musik wurde eingespielt von Musikern des SWRSymphonieorchesters, der SWR Big Band und dem SWR Vokalensemble unterder Leitung des Dirigenten HK Gruber. Die Choreografien stammen vonEric Gauthier (Gauthier Dance Company). "Mackie Messer - BrechtsDreigroschenfilm" ist eine Kinokoproduktion von Zeitsprung Pictures(Michael Souvignier, Till Derenbach) mit dem SWR (Sandra MariaDujmovic) und der belgischen Produktionsfirma Velvet Films (SebastianSchelenz, André Sommerlatte) in Zusammenarbeit mit ARTE (Dr. AndreasSchreitmüller). Mit der freundlichen Unterstützung der MFGBaden-Württemberg und des DFFF.Mit mehr als 237.000 Kinobesuchern ist "Mackie Messer - BrechtsDreigroschenfilm" einer der erfolgreichsten deutschen Arthouse-Filmedes Jahres 2018.Fotos über www.ARD-Foto.deWeitere Informationen unter www.SWR.de/kommunikation.Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034,ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell