Baden-Baden (ots) - Zunächst drei Folgen des Talks mit Michael Steinbrecher abMärz 2020 im Ersten / "TALK am Dienstag" vereint Talkformate des NDR, WDR, SWR,BR, rbb, u. Radio BremenDie SWR Sendung "Nachtcafé" mit Moderator Michael Steinbrecher wird ab März 2020Teil der Talkreihe "TALK am Dienstag", die wöchentlich dienstags ab 22:45 Uhr imErsten ausgestrahlt wird. In diesem Rahmen werden bis Juni 2020 zunächst dreineue Folgen der erfolgreichen Sendung gezeigt, die unverändert weiterhin auch amFreitagabend um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird. Das "Nachtcafé" wirdvoraussichtlich am 24. März zum ersten Mal im Ersten gezeigt.Moderator Michael Steinbrecher: "Ganz normalen Menschen eine Stimme geben" "Das'Nachtcafé' lebt vor allem von ganz normalen Menschen und ihren konkretenLebenserfahrungen. Ihnen wollen wir eine Stimme geben, denn sie haben esverdient, in dieser Gesellschaft gehört zu werden. Prominente sind ebenfallswillkommen und diskutieren mit den anderen Gästen auf Augenhöhe. Und noch etwasist uns wichtig: Wir nehmen uns ausreichend Zeit für ein Thema. Ich finde esgroßartig, dass das 'Nachtcafé' mit genau diesem Ansatz nun auch im Ersten zusehen sein wird", kommentiert Moderator Michael Steinbrecher."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das Nachtcafé ist jeweilsfreitagsabends, 22 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Ab März 2020 werdenausgewählte Folgen vorab in der Reihe "TALK am Dienstag" im Ersten ausgestrahlt.