SWR Mediathek geht in ARD Mediathek auf (FOTO)

Stuttgart, Baden-Baden, Mainz (ots) -Die Inhalte der Mediathek des Südwestrundfunks (SWR) werden abMontag, 19. August 2019, ausschließlich unter dem Dach der ARDMediathek firmieren - in einem eigenen SWR-Channel. EigeneAusspielwege werden nicht mehr weitergeführt. Für den SWR alsfederführender Sender für die ARD Mediathek ist dies ein konsequenterSchritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit.SWR Intendant Peter Boudgoust: "Die ARD Mediathek ist das Herz fürsämtliche Spielfilme, Serien, Dokumentationen und alle anderen Videosder ARD. Der SWR ist davon überzeugt, dass dies die beste Plattformfür sämtliche Bewegtbildinhalte der Landesrundfunkanstalten ist. Inder Vergangenheit haben die Nutzerinnen und Nutzer mehrereMediatheken gebraucht, um das richtige Video zu finden. Wir halten esfür zukunftsweisend in der ARD gemeinsam aufzutreten und dafür diebesten Bedingungen zu liefern: Nun ist es ein kurzer Weg vom 'Tatort'hin zur 'SWR Landesschau' oder zu 'Verstehen Sie Spaß?'. Alszuständiger Sender für die ARD Mediathek und die ARD Audiothek ist esunser Anspruch, diese beiden Plattformen ständig weiter zuverbessern."