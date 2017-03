SWR-Marktcheck: Versandapotheke ist Beratungssieger

Berlin (ots) - Der aktuelle SWR-Marktcheck von Versand- undniedergelassenen Apotheken hat ein klares Ergebnis: EineVersandapotheke wird Beratungssieger. "Was für alle klar gewesen seindürfte ist, dass bei OTC-Produkten alle getesteten Versandapothekengünstiger waren, als die niedergelassenen Apotheken. Für mich auchnicht überraschend ist, dass bei der Beratung die Versandapothekenbesser abgeschnitten haben", sagt Christian Buse, Apotheker undVorstand des BVDVA. Er ergänzt: "Hier zeigt sich deutlich dasWettbewerb wirkt, gute Preise und gute Beratung sind keinWiderspruch. Statt des von großen Teilen der CDU/CSU geplantenVerbotsgesetzes, sollte man auch Wettbewerb zu Gunsten derVerbraucher bei verschreibungspflichtigen Arzneien ermöglichen."Bei den getesteten Versandapotheken lassen sich die Beipackzettelder Medikamente online abrufen oder stellen sogar Beratungsvideos zuden Arzneimitteln zur Verfügung. Die Online-Beratung überbereitgestellte Informationen ist bei den Versandapotheken sehrumfangreich. Auch per Telefon sieht es mit der Erreichbarkeit gutaus: Die Hotlines der Versandapotheken sind mindestens zu denüblichen Öffnungszeiten erreichbar, manchmal auch bis 22 Uhr.Beim Test der aktiven Beratungsleistung zu Johanniskraut-Produktenschnitten vier von fünf Versandapotheken gut ab, aber nur zwei vonfünf niedergelassenen Apotheken machten auf die Wechselwirkungen mitanderen Arzneimitteln aufmerksam. Als die SWR-Tester zweiMedikamente, die sich negativ beeinflussen, gemeinsam gekauft haben,wiesen drei von fünf Versandapotheken online oder per Info-Blatt imPaket auf das Risiko hin. Bei den niedergelassenen Apotheken habenwieder nur zwei von fünf Apotheken auf die negative Wechselwirkungaufmerksam gemacht. Die Versandapotheken bieten passiv und aktiv einPlus an Beratung.Dazu hat der SWR festgestellt: Die Online-Bestellung ist bei allenVersandapotheken komfortabel und die Lieferversprechen werdeneingehalten.Pressekontakt:Rückfragen: presse(at)bvdva.de - Udo Sonnenberg |http://www.bvdva.de/aktuelles/pressePressematerial (Logos, Fotos, Grafiken):http://www.bvdva.de/veroeffentlichungen/fotodatenbankBVDVA Bundesverband Deutscher VersandapothekenGeschäftsstelleSchiffbauerdamm 810117 BerlinTelefon: +49 30 84712268-55 | Fax: +49 30 84712268-18berlin@bvdva.dewww.bvdva.deOriginal-Content von: BVDVA Bundesverband Deutscher Versandapotheken, übermittelt durch news aktuell