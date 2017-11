SWR Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz wählt Vorsitz / Neue Vorsitzende des Gremiums ist Susanne Wingertszahn / neuer stellvertretender Vorsitzender ist Matthias Schmitt (FOTO)

Mainz (ots) -Susanne Wingertszahn ist die neue Vorsitzende desLandesrundfunkrats Rheinland-Pfalz des Südwestrundfunks (SWR). DieWahl des Gremiums fiel am Freitag, 17. November 2017, in Mainz aufdie 42-Jährige. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde MatthiasSchmitt (44) gewählt.Wahl des Vorsitzes turnusgemäß nach zweieinhalb Jahren Da dievergangene Amtszeit von 30 Monaten bzw. zweieinhalb Jahren abgelaufenwar, hat der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz seine beidenVorsitzenden gewählt. Dem Gremium gehören 27 Mitglieder an. DieAmtszeit von Susanne Wingertszahn und Matthias Schmitt beginnt mitder Wahl. Die Vorgänger Christine Gothe, die das Amt der Vorsitzendenseit 2001 innehatte, und Winfried Manns, der 2010 zum ersten Mal zumstellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden war, hatten auf eineweitere Kandidatur verzichtet.Informationen zu Susanne WingertszahnSusanne Wingertszahn wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)Rheinland-Pfalz/Saarland in den Rundfunkrat des Südwestrundfunksentsandt. Dem Gremium gehört sie seit 2008 an.Informationen zu Matthias SchmittMatthias Schmitt wird seit 2012 von der LandesvereinigungUnternehmerverbände Rheinland-Pfalz in den Rundfunkrat entsandt.Termine, Tagesordnungen und weitere Sitzungsunterlagen undInformationen zu öffentlichen Gremiensitzungen finden Sie unterSWR.de/unternehmen/gremien Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711/929-11030, wolfgang.utz@SWR.de, oder HeikeRossel, Tel. 06131 929 33272, heike.rossel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell