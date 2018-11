SWR Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz berät Haushalt 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz des Südwestrundfunks (SWR)hat in seiner heutigen Sitzung, 16. November 2018, in Mainz denHaushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 beraten. Im Fokus der Beratungstand der Haushalt des Landessenders Rheinland-Pfalz.Nettobudget des Landessenders liegt bei 35,4 Millionen Euro DieSWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz Simone Schelberg stellteden Gremienmitgliedern den Haushaltsentwurf ihrer Direktion vor. DasNettobudget des Landessenders für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 35,4Millionen Euro und liegt damit 594.000 Euro über dem Vorjahresetat(2018: 34,8 Millionen). Erhöht wurde der Ansatz im Wesentlichen durchdie 2,25-Prozent-Steigerung der Honorare (plus 634.000 Euro), die2-Prozent-Steigerung des Programmaufwands (plus 120.000 Euro) unddurch Mittel für den Ausbau der Barrierefreiheit (plus 58.000 Euro).Reduziert wird der Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 insbesonderedurch Einsparungen im Rahmen des SWR Strategieprozesses und der ARDStrukturprojekte um insgesamt 303.000 Euro.Simone Schelberg: Etat ist Garant für multimedialeBerichterstattung Simone Schelberg: "Mit diesem Etat können wir auchim kommenden Jahr unser Konzept der Nähe umsetzen. Gleichzeitigschaffen wir es, trotz unserer Einsparverpflichtungen, denLandessender weiter multimedial auszubauen. Deutlich wird das amkontinuierlichen multimedialen Umbau unserer Studios im Land sowie anunserer Berichterstattung im kommenden Jahr zur Europa- undKommunalwahl auf allen Ausspielwegen."Susanne Wingertszahn: Unverzichtbarer Beitrag für Meinungsbildungund Demokratie Susanne Wingertszahn, Vorsitzende desLandesrundfunkrats Rheinland-Pfalz: "Der SWR leistet einenunverzichtbaren Beitrag für den offenen Prozess der Meinungsbildungund die Demokratie. Der SWR setzt den Einspar- und Umbaukurskonsequent fort. Der Sender ist gut aufgestellt. Das merkt man demHaushaltsplan erneut an. Durch das Verschlanken der Strukturen kannsich der SWR wichtige Investitionen leisten und gleichzeitig seinenKernauftrag im Programm umsetzen."Nach der heutigen Beratung im Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalzlegt der Verwaltungsrat des SWR am 23. November den Haushaltsplanfest. Der SWR Rundfunkrat entscheidet am 7. Dezember abschließendüber die Genehmigung des Haushaltsplans 2019. Der LandesrundfunkratBaden-Württemberg hatte bereits am 9. November 2018 darüber beraten.Termine, Tagesordnungen und weitere Sitzungsunterlagen undInformationen zu öffentlichen Gremiensitzungen finden Sie unterSWR.de/unternehmen/gremienIm Rahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, antworten Sie bitte mitdem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" auf dieseE-Mail.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929-11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell