SWR Landesrundfunkrat Baden-Württemberg berät Haushalt 2018 (FOTO)

Stuttgart (ots) -Stuttgart. Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg desSüdwestrundfunks (SWR) hat in seiner heutigen Sitzung, 10. November2017, in Stuttgart den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018beraten. Im Fokus der Beratung stand der Haushalt des LandessendersBaden-Württemberg.Nettobudget des Landessenders liegt bei 38,36 Millionen Euro SWRLandessenderdirektorin Baden-Württemberg Stefanie Schneider stellteden Gremienmitgliedern den Haushaltsentwurf ihrer Direktion vor. DasNettobudget des Landessenders für das Haushaltsjahr 2018 ist mit38,36 Millionen Euro angesetzt und liegt damit rund eine Million Euroüber dem Vorjahresetat (2017: 37,3 Millionen). Grund für die Erhöhungsind - wie schon im vergangenen Jahr - vor allem senderinterneVerlagerungen von Etatmitteln. Durch Einsparungen im strategischenUmbauprozess des gesamten SWR werden der Direktion 597.000 Euro für"SWR aktuell" überstellt. Diese Mittel sind für die verlängerteHauptausgabe der Landesnachrichten um 19:30 Uhr am Samstag im SWRFernsehen eingeplant sowie zur Programmverstärkung für diewerktägliche Ausgabe. Eine weitere Position der Etaterhöhung ergibtsich aus der Verlagerung von "SWR1 Der Abend" und "SWR1 Die Nacht".Im Zuge des multimedialen Umbaus ist seit Mitte des Jahres 2017 dieZuständigkeit dafür von der Programmdirektion Information in diebeiden Landessenderdirektionen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzübergegangen. So können sich diese Sendestrecken mit ihren Themennoch deutlicher auf die Interessen der Hörerinnen und Hörer in denbeiden Bundesländern ausrichten. Ab 2018 werden hierfür 449.000 Euroin die Landessenderdirektion dauerhaft überstellt.Stefanie Schneider: Ökonomisch sinnvoll für die Zukunftaufgestellt Stefanie Schneider: "An den Eckdaten desLandessenderetats werden besonders die Veränderungsprozesse im SWRdeutlich. Auch mit der jüngst erfolgten Umstrukturierung derHauptabteilungen innerhalb der LandessenderdirektionBaden-Württemberg haben wir uns nicht nur inhaltlich, sondern auchökonomisch sinnvoll für die Zukunft aufgestellt."Volker Stich: Konstruktiver, kreativer, kostenbewusster UmbauVolker Stich, der Vorsitzende des LandesrundfunkratsBaden-Württemberg: "Der Landessender Baden-Württemberg ist inBewegung. Dies spürt man in nahezu allen Bereichen. Man könntemeinen, solche Veränderungen sind mit einem erhöhten Finanzbedarfverbunden, doch der Haushaltsentwurf 2018 zeigt, dass dies nicht derFall ist. Ganz im Gegenteil. Es beeindruckt mich einmal mehr, wiekonstruktiv, kreativ und kostenbewusst der Umbau vonstattengeht."Nach der heutigen Beratung im Landesrundfunkrat Baden-Württembergberät der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz am 17. November denHaushaltsplan, anschließend legt der Verwaltungsrat des SWR am 24.November den Haushaltsplan fest. Der SWR Rundfunkrat entscheidet am8. Dezember abschließend über die Genehmigung des Haushaltsplans2018.Termine, Tagesordnungen und weitere Sitzungsunterlagen undInformationen zu öffentlichen Gremiensitzungen finden Sie unterSWR.de/unternehmen/gremien