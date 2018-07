Baden-Baden / Aleppo (ots) -// "Weißhelme" kämpfen in Syrien für MenschlichkeitDie SWR Kinokoproduktion "Die letzten Männer von Aleppo" ("LastMen In Aleppo") des syrischen Regisseurs Feras Fayyad und seinesdänischen Koregisseurs und Cutters Steen Johannessen ist für dieDocumentary Emmy Awards in der Kategorie "Outstanding Current AffairsDocumentary" nominiert. Die Verleihung findet am 1. Oktober 2018statt. Der Film begleitet die sogenannten "Weißhelme". Diefreiwilligen Helfer gehören zu denjenigen, die nach Bombenangriffenoder Anschlägen als Erste zur Unglücksstelle eilen, um Menschenlebenzu retten - aber viel zu oft nur noch Tote bergen können. DieWeißhelme waren vor wenigen Tagen wieder in den Schlagzeilen, alsIsrael in einer Rettungsaktion hunderte der Helfer aus dem syrischenKampfgebiet herausgeholt hat. Der Film ist eine SWR Koproduktion inZusammenarbeit mit ARTE und wurde im August 2017 im Ersten sowie imNovember 2017 im SWR Fernsehen ausgestrahlt.SWR Intendant Peter Boudgoust: "Ein Stück Hoffnung in dem großenLeid" SWR Intendant Peter Boudgoust zur Nominierung: "DerDokumentarfilm 'Die letzten Männer von Aleppo' ist ein eindrücklicherBeweis des Schreckens des Krieges und gleichzeitig ein Stück Hoffnungin dem großen Leid, das Syrien seit vielen Jahren erlebt. Dieser Filmist so wichtig, weil er offenlegt, was in den Nachrichten nur kurzerwähnt werden kann. Die "letzten Männer" sind Helden, die retten,ohne dass sie dafür den Dank bekommen, den sie verdienen. Den Macherndes Films ist es gelungen, die selbstlose Aufopferung der Weißhelmein den Mittelpunkt zu stellen. Die Nominierung der Koproduktion vonSWR und ARTE für den Emmy ist dafür die beste Bestätigung. Wirdrücken die Daumen."Weißhelme bergen ÜberlebendeDer Dokumentarfilm handelt von der Freiwilligen-Organisation"Weißhelme" in Aleppo, einer zivilen Hilfs- und Einsatztruppe, die2013 gegründet wurde. Sie sind bis zum Ende der Kampfhandlungen inAleppo Anfang 2017 die ersten, die in der belagerten Stadt zur Hilfeeilen, wenn die Bomben Assads und seiner Verbündeten fallen. "Diesist meine Stadt, sie ist alles, was ich habe. Ich kann sie nichtverlassen ...": Khaled ist bei den Weißhelmen, seit sie gegründetwurden. Wenn im Durchschnitt 50 Bomben pro Tag in den StadtviertelnAleppos einschlagen, ist die Suche der Weißhelme nach Überlebendenoft genug ein Kampf gegen Windmühlen: Khaled und Mahmoud, dieProtagonisten des Kino-Dokumentarfilms, gehören zu den "WhiteHelmets", die bislang über 70.000 Menschen aus den Trümmern rettenkonnten. Mit jedem Opfer, das die Weißhelme lebend bergen, kommenErinnerungen an viele Tote mehr auf, die sie aus den Trümmern derStadt ziehen.Bleiben als Akt der MenschlichkeitDie Freiwilligen-Organisation "Weißhelme", eine zivile Hilfs- undEinsatztruppe, wurde im Jahr 2013 gegründet. Rund 2.700 Helferengagierten sich während des Kampfes um Aleppo in dieser Organisation- oft unter Einsatz des eigenen Lebens. Bis zum Ende der Dreharbeitenim August 2016 sind bei den gefährlichen Einsätzen mehr als 100Mitglieder ums Leben gekommen. Was als kurzfristige Aktion undAd-Hoc-Organisation begonnen hatte, etablierte sich. Sehr vieleMenschen konnten die "Weißhelme" in dieser Zeit retten. In dieserHilfsorganisation arbeiten Bäcker, Bauherren, Rechtsanwälte,Ingenieure Taxifahrer, Studenten, Lehrer mit, also Menschen aus allenBerufsgruppen. Da die meisten internationalen Organisationen nichtmehr in Syrien tätig waren, waren die "Weißhelme" oft die einzigeHilfe für Zivilisten, wenn wieder Bomben fielen. Sie alle hatten dieWahl: zur Waffe zu greifen, sich zurückzuziehen oder gar zu fliehen.Aber sie entschieden sich, zu bleiben und für ein StückMenschlichkeit zu sorgen: die letzten Helfer von Aleppo.Eine Ode an Mut und BarmherzigkeitMit den ehrenamtlichen Helfern der "Weißhelme" erlebt das Filmteamüber einen Zeitraum von fast zwei Jahren den harten Alltag, dieAngst, den Tod und die tägliche Bedrohung in den Straßen Aleppos. Siekämpfen um ein Stück Menschlichkeit dort, wo der Krieg zur Normalitätwurde. Mit einem strikten Cinema-Verité-Ansatz weben der syrischeFilmemacher Feras Fayyad (Buch und Regie) und sein dänischerKoregisseur und Cutter Steen Johannessen ein Patchwork auseindrucksvollen Momenten, das sich wie eine klassische Tragödieentfaltet. Ein Porträt von Helden wider Willen, eine Ode an Mut undBarmherzigkeit.Preise und Auszeichnungen für den FilmDer Film ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Aleppo MediaCenter (AMC), deren Mitglieder die Zerstörung der Stadt mit Handysund kleinen Kameras festgehalten und ins Internet gestellt haben, umdie Welt darauf aufmerksam zu machen, was in Aleppo geschieht. "Dieletzten Männer von Aleppo" (Originaltitel: "Last Men in Aleppo") istvielfach preisgekrönt. Der Film war 2018 für den Oscar nominiert. Erhat u. a. im Januar 2017 den Preis für den besten Dokumentarfilm imWettbewerb "World Cinema Documentary" beim renommierteninternationalen Sundance Film Festival gewonnen. DieFreiwilligenorganisation "White Helmets" wurde 2016 für denFriedensnobelpreis nominiert und mit dem alternativenFriedensnobelpreis ausgezeichnet.ProduktionDer Film ist eine Koproduktion von SWR und ARTE mit der Kloos &Co. Medien, Larm Film, Kopenhagen nu und Aleppo Media Center mit DRTV, NKR&YLE. Mit Unterstützung des Danish Film Institute, DANIDA,Nordisk Film & TV Fond, AFAC, Cinereach, Idfa Bertha Foundation,Sundance Institute, Open Society Foundations, JustFilms, IMS. Buchund Regie: Feras Fayyad, Schnitt: Steen Johannessen, RedaktionSWR/ARTE: Gudrun Hanke-El Ghomri, Bernd Seidl. Länge: 104 Minuten(Festivalfassung), 90 Minuten (TV-Fassung). Sendetermine waren am 2.August 2017um 23 Uhr im Ersten und am 9. November 2017 um 23.45 Uhrim SWR Fernsehen.