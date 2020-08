Baden-Baden (ots) - Die Geschichte einer Befreiung in der Regie von Adrian Goiginger / Kinostart in Österreich für Ende 2021 geplantIn Tirol haben die Dreharbeiten zur österreichisch-deutschen Koproduktion "Märzengrund" begonnen. Autor und Regisseur Adrian Goiginger erzählt darin die berührende und packende Geschichte eines Menschen, der sich radikal gegen eine Gesellschaft auflehnt, in der das Geld regiert und wo nur der etwas zu zählen scheint, der reich an Besitztümern ist. Der Film entsteht als Kinokoproduktion des SWR und basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Felix Mitterer, der auch Koautor des Drehbuchs ist. Es spielen Josef Mader, Johannes Krisch, Iris Unterberger, Carmen Gratl, Gerti Drassl, Harald Windisch und Verena Altenberger.Wer sind wir - und was brauchen wir wirklich? Die Erwartungen an Elias sind hoch. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Schüler, sondern auch der Sohn des reichsten Großbauern im Zillertal. Bald schon soll er den Hof übernehmen. Doch je verzweifelter er versucht, die für ihn vorgesehene Rolle zu erfüllen, desto stärker spürt er, dass er in Wahrheit ein ganz anderes Leben führen will. Und so trifft er eines Tages Ende der 1960er Jahre eine folgenschwere Entscheidung: er verzichtet auf sein Erbe. Gegen den Willen seiner Eltern und allen Widerständen zum Trotz geht er in die einsame Wildnis der Berge - zunächst auf die Hochalm "Märzengrund" und schließlich noch weiter hinauf, immer höher, bis weit über die Baumgrenze. Hier endlich findet Elias das, wonach er sich unten im Tal immer gesehnt hat: die bedingungslose Freiheit.Das Team"Märzengrund" der zweite Spielfilm von Adrian Goiginger, dessen Erstling "Die beste aller Welten" Debüt im Dritten des SWR koproduzierte. Der Film ist eine Produktion von Metafilm und WHee-Film in Koproduktion mit it-media, hergestellt mit Unterstützung des Österreichisches Filminstituts (ÖFI), des ORF Film/Fernsehabkommens, der FISA - Filmstandort Austria, des Filmfonds Wien (FFW), von SWR / Arte sowie der Cine Tirol. Kamera: Klemens Hufnagl und Paul Sprinz, Schnitt: Birgit Foerster, Tonmeister: André Zacher, Ausstattung: Maria Gruber, Kostümbild: Monika Buttinger, Producerin: Eva Hödlmoser (Metafilm), Produzent*innen: Michael Cencig (Metafilm), Isabelle Welter & Rupert Henning (WHee Film), Ko-Produzent: Philipp Schall (it-media). Die Redaktion im SWR liegt bei Brigitte Dithard (SWR) Gedreht wird im August/September sowie im Winter 2020 u. a. im Zillertal, Sellrain, Hintersteiner See. Den Kinostart in Österreich plant der Filmladen Filmverleih für Ende 2021.Weitere Informationen unter http://swr.li/maerzengrundDrehstartfoto über ARD-Foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/4676816 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell