SWR Jazzpreis 2019 für Liz Kosack (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Mainz/Baden-Baden. Liz Kosack erhält den mit 15.000 Euro dotiertenSWR Jazzpreis 2019 des Südwestrundfunks und des LandesRheinland-Pfalz. Die Keyboarderin aus Maine (USA) lebt seit 2013 inBerlin. Zu den Markenzeichen der Musikerin gehören individuellgestaltete Masken, ohne die sie nie auf die Bühne geht. DieAuszeichnung wird am 7. November bei einem Konzert im Rahmen desInternationalen Festivals "Enjoy Jazz" in Ludwigshafen übergeben.Ebenfalls nominiert für den SWR Jazzpreis waren der Pianist SimonNabatov und die Cellistin Elisabeth Coudoux."Expressiv und klangvirtuos" Die Begründung der Jury: "Liz Kosackist eine bemerkenswerte Künstlerin, die eigene Akzente in derJazzszene Deutschlands setzt. Expressiv und klangvirtuos gestaltetsie musikalische Welten, regt neue und oft überraschendeHörerfahrungen an. Dabei überschreitet die Keyboarderin nicht nurstilistische Kategorien, sondern auch Genregrenzen [...].Außergewöhnlich sind Kosacks Auftritte auch durch ihre kunstvollen,selbst gefertigten Masken. Mit ihnen gibt sie ihrer Arbeit einezusätzliche ästhetische Dimension; spielt mit verschiedenenIdentitäten und hinterfragt spielerisch auch ihre Rolle alsMusikerin."Liz Kosack: vielfältig aktiv, weitläufig vernetzt Liz Kosackspielt in einer Vielzahl von Ensembles, besonders der dynamischenBerliner Szene: Sie ist Mitbegründerin des Kollektivs fürimprovisierte und komponierte Musik (KIM), Mitglied des Trios The Lizmit Liz Allbee und Korhan Erel, im Quartett Spoiler mit Julia Reidy,Brad Henkel und Sam Hall und spielt im Duo RRR mit Dan PeterSundland. Daneben pflegt Kosack enge Kontakte zur New YorkerMusikszene, unter anderem durch ihre Arbeit mit Devin Gray undPatrick Breiner im Trio Vax und mit Anna Webber und Nathaniel Morganin The Hero of Warchester. Außerdem wirkt sie in Pascal NiggenkempersSextett Le 7ème Continent mit und verfolgt ihr Solo-Projekt.Der SWR JazzpreisDer SWR Jazzpreis ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird2019 zum 39. Mal vergeben. Die Jury besteht aus je zweiVertreterinnen bzw. Vertretern des SWR (Julia Neupert/Juryvorsitz undGünther Huesmann) und des Landes Rheinland-Pfalz (Georg-Rudolf May,Anja Buchmann), einem Mitglied einer Jazzorganisation (MatthiasSchubert, Union Deutscher Jazzmusiker) und zwei unabhängigenMusikkritikerinnen (Franziska Buhre, Nina Polaschegg). Der Preis wirdje zur Hälfte vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunkgestiftet.Liz Kosack in SWR2 und im KonzertIn folgenden Sendungen geht es am Donnerstag, 9. Mai 2019, um dieneue SWR Jazzpreisträgerin: "SWR2 Treffpunkt Klassik", 10:05 bis11:57 Uhr: Liz Kosack im Porträt "Jazz vor Sechs", 17:50 bis 18:00Uhr: Musik mit Liz KosackPreisverleihung und Konzert mit der Preisträgerin: 7.11.2019,Festival Enjoy Jazz, Kulturzentrum dasHaus, LudwigshafenInfos und Porträt über Liz Kosack auf www.SWR2.de/musikInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/swrjazzpreis2019Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell