Baden-Baden/Mainz (ots) -Der gemeinsam vom Südwestrundfunk (SWR) und dem LandRheinland-Pfalz gestiftete SWR Jazzpreis 2019 wird am Donnerstag, 7.November, im Rahmen des Internationalen Festivals "Enjoy Jazz" an dieKeyboarderin Liz Kosack verliehen.Wolfgang Gushurst, Hauptabteilungsleiter Kultur, Wissen, SWR2,übergibt den SWR Jazzpreis im Kulturzentrum "dasHaus" inLudwigshafen. Im Rahmen der Verleihung findet auch dasPreisträgerinnenkonzert statt. Dort tritt Liz Kosack solistisch undim Trio "VAX" (mit Devin Gray, Schlagzeug, und Patrick Breiner,Saxofon) auf. Karten für die Veranstaltung erhält man überwww.enjoyjazz.de sowie über "dasHaus". Am Dienstag, 26. November2019, ist das Konzert ab 21:03 Uhr in der Sendung "SWR2 Jazz Session"zu hören. Der mit 15.000 Euro dotierte SWR Jazzpreis wird je zurHälfte vom Land Rheinland-Pfalz und dem SWR gestiftet. Er ist derälteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2019 zum 39. Mal vergeben.Die Musikerin mit der Maske: vielfältig aktiv, weitläufig vernetztLiz Kosack spielt in einer Vielzahl von Ensembles, besonders derdynamischen Szene Berlins, wo sie seit 2013 lebt. Sie istMitbegründerin des Kollektivs für improvisierte und komponierte Musik(KIM), Mitglied des Trios "The Liz" mit Liz Allbee und Korhan Erel,im Quartett "Spoiler" mit Julia Reidy, Brad Henkel und Sam Hall undspielt im Duo "RRR" mit Dan Peter Sundland. Daneben pflegt Kosackenge Kontakte zur New Yorker Musikszene, unter anderem durch ihreArbeit mit Devin Gray und Patrick Breiner im Trio "VAX" und mit AnnaWebber und Nathaniel Morgan in "The Hero of Warchester". Außerdemwirkt sie in Pascal Niggenkempers Sextett "Le 7ème Continent" mit undverfolgt ihr Solo-Projekt. Zu den Markenzeichen der Musikerin gehörenindividuell gestaltete Masken, ohne die sie nie auf die Bühne geht.SWR JazzpreisPreisträgerinnenkonzert im Rahmen des Festivals "Enjoy Jazz"Donnerstag, 7. November 2019, 20 Uhr, Ludwigshafen, "dasHaus",Bahnhofstr. 30 Kartentelefon: 0621 / 5 04 28 88 (Ermäßigung mit derSWR2-Kulturkarte), dashaus-lu.de Sendung: "SWR2 Jazz Session",Dienstag, 26. November 2019, 21:03 UhrInfos und Porträt über Liz Kosack auf SWR2.de/musikFoto über ARD-Foto.de.Infos auch auf: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/Preistraegerinnenkonzert-SWR-Jazzpreis-2019-Konzert-mit-Keyboarderin-Liz-Kosack,swr-jazzpreis-2019-konzert-liz-kocack-100.htmlPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.de