SWR-Intendantenwahl: Gleichstellungsbeauftragte von ARD, ZDF, DLR, DW und ORF fordern weibliche Amtsnachfolgerin

Leipzig (ots) - Die Frauen-, Gleichstellungsbeauftragten undBeauftragten für Chancengleichheit von ARD, ZDF, DLR, DW und ORFsetzen sich bei der bevorstehenden Wahl beim SWR für eine Intendantinein. Auf einen entsprechenden Appell an die Gremien des SWR hattensie sich in ihrer Frühjahrskonferenz Mitte März beim MDR in Leipzigverständigt.Mit einem Plädoyer an die Vorbildfunktion desöffentlich-rechtlichen Rundfunks haben sich dieKonferenzteilnehmerinnen an die Gremien des SWR gewandt und dazuaufgefordert, die gesellschaftliche Verantwortung des Senders inBezug auf die tatsächliche Gleichstellung wahrzunehmen. Die Wahleiner Intendantin im SWR sei das richtige Signal, so die Frauen-,Gleichstellungs- bzw. Chancengleichheitsbeauftragten in ihremSchreiben an die Vorsitzenden von Rundfunk- und Verwaltungsrat. Am22. März 2019 werden beide Gremien des SWR zusammenkommen, um überdas weitere Wahlverfahren zu entscheiden.Ein zweites Anliegen der Frühjahrskonferenz war die Stärkung derThemis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e. V.,deren Gründung auf die gemeinsame Initiative von 17 Einrichtungen derFilm,- Fernseh- und Theaterbranche zurückgeht. Gemeinsam mit derThemis-Justiziarin Maren Lansink zogen die Teilnehmerinnen eine ersteBilanz seit dem Start von Themis im Oktober 2018. Für dieGleichstellungskonferenz wurde deutlich, dass diese Aufgabe nur mitviel Engagement und einem langem Atem umzusetzen sei. Die großenErwartungen, die in diese überbetriebliche neutrale Beschwerdestellegesetzt würden, dürften nicht enttäuscht werden. Deshalb fordern dieTeilnehmerinnen der Gleichstellungskonferenz mit einem Schreiben andie Intendantinnen und Intendanten von ARD und ZDF eine Verbesserungder derzeitigen finanziellen und personellen Rahmenbedingungen derVertrauensstelle.Die nächste Gleichstellungskonferenz von ARD, ZDF, DLR, DW und ORFfindet im September beim DLR in Köln statt.Pressekontakt:Susanne Odenthal, Abteilungsleiterin Presse und Information MDR,Tel.: (0341) 3 00 64 55 bzw. presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell