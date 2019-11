Baden-Baden (ots) - Europa ist vor Australien der zweitkleinste Kontinent derErde - und zeigt sich immer noch vielfältig und wild. Die Bandbreite derNaturlandschaften von den Azoren bis zur Tundra reicht von subtropisch bissubpolar. Auf einer spannenden Expedition zeigt die 5-teilige Dokureihe "Europaungezähmt" den Kontinent von seiner wilden Seite: mit tiefen Seen, schwerzugänglichen Hochgebirgsregionen, dichten Wäldern und eisigen Wüsten. AbSonntag, 1. Dezember 2019 um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Teil 1 - Europas Gewässer kennen keine GrenzenIn der ersten Folge am 1. Dezember um 21 Uhr dreht sich alles um "Meere, Seenund Flüsse". Die Expedition beginnt im Frühjahr, wenn der Wasserreichtum Europasden Kontinent wieder grün und fruchtbar macht. Das größte grenzüberschreitendeSchutzgebiet ist das Donaudelta mit mehr als 30 verschiedenen Ökosystemen,Lebensraum auch für Tiere wie den Goldschakal oder Wildpferde. Vor Portugalliegen die Azoren, neun Vulkaninseln. Beobachtet werden kleine Krebse, aber auchDelfine und Wale, die auf ihren Wanderungen an der Inselgruppe vorbeischwimmen.Teil 2 - Die Alpen: Gletscher, Lawinen und strenge WinterAm 8. Dezember um 20:15 Uhr stehen "Die Alpen" im Mittelpunkt. Mit über 82Viertausendern sind die Alpen der mächtigste Gebirgszug mitten in Europa. Ertrennt die Laubwälder Zentraleuropas von den immergrünen Wäldern desMittelmeerraums. Trotz der zunehmenden Erschließung zählen die alpinenHochgebirgsregionen zu den letzten unberührten Gebieten des Kontinents.Gletscher, Lawinen und strenge Winter haben die Landschaften über Jahrtausendehinweg geprägt und eine perfekt angepasste Flora und Fauna mit Murmeltieren,Steinböcken und -adlern hervorgebracht.Teil 3 - Leben im berüchtigten "trockenen Süden"Die Natur im Mittelmeerraum scheint zunächst karg, doch wartet "Der trockeneSüden" am 8. Dezember um 21 Uhr mit einigen Überraschungen auf. HoheTemperaturen und geringer Niederschlag machen die südlichsten Breiten Europas zueiner der trockensten Regionen des Kontinents. Mancherorts fällt nur halb soviel Regen wie in Deutschland, dann wieder gibt es plötzlich Regengüsse, dieWinter sind kalt-feucht. In diesem speziellen Klima sind viele Vögel, Reptilienund Pflanzen heimisch, die nur hier zu finden sind, zum Beispiel der IberischeLuchs.Teil 4 - Der Norden: Härtetest im WinterAm 15. Dezember um 20:15 Uhr besucht die Dokureihe unter dem Titel "EisigeWelten" den hohen Norden Europas mit seinen extremen Wetterlagen. Während imGroßteil Europas ein mildes Klima herrscht, überleben in Regionen wie denschottischen Highlands, der finnischen Taiga oder in Spitzbergen nur dieStärksten. Die Temperaturen sinken hier bis minus 40 Grad Celsius. Dankperfekter Anpassung überstehen Bewohner wie Rothirsche, Polarfüchse undSchneehasen die kalten Winter. Woher beziehen Pflanzen und Tiere in derlichtarmen Jahreszeit und in kahlen Landschaften ihre Energie?Teil 5 - Schutzraum und Nahrungsquelle: der WaldÜber den europäischen Kontinent erstrecken sich zwei sehr verschiedene Wälder.Die Taiga im Norden Europas und die Karpaten in Zentraleuropa. Beide sind fürTiere und Pflanzen essenziell als Schutz- und Nahrungsquelle. Seit Jahrtausendenstreifen unter den immergrünen Baumkronen der Taiga Braunbären und Wölfe durchden Wald. Die Hänge der Karpaten in Zentraleuropa sind dagegen Heimat einesuralten Waldes, der sich mit den Jahreszeiten verändert. Hier kämpfen Rothirschegegeneinander, während Eichhörnchen den Wettlauf für den Winter angetretenhaben.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen"Die Reihe "Geschichte und Entdeckungen" bietet dem Publikum am Sonntagabend um20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendig produzierte Dokus zu unterschiedlichstenWissensgebieten, Darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auchThemen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.Sendetermine im SWR FernsehenSonntag, 1.12., 21:00 Uhr: "Europa ungezähmt - Meere, Seen undFlüsse"Sonntag, 8.12., 20:15 Uhr: "Europa ungezähmt - Die Alpen"Sonntag, 8.12., 21:00 Uhr: "Europa ungezähmt - Der trockene Süden"Sonntag, 15.12., 20:15 Uhr: "Europa ungezähmt - Eisige Welten"Sonntag, 15.12., 21:00 Uhr: "Europa ungezähmt - "Die großen Wälder"Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:Fotos über www.ARD-foto.de. Akkreditierte Journalisten können sich die Filme imSWR Vorführraum anschauen unter www.swr.de/pressePressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4452445OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell