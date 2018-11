Baden-Baden (ots) -Am Samstag, 24.11, beginnt die SWR Nachwuchsreihe Debüt im DrittenMit der deutschen Erstausstrahlung von Adrian Goigingersgefeiertem Erstlingsfilm "Die beste aller Welten" startet amkommenden Samstag um 20:15 Uhr die diesjährige Staffel der SWRNachwuchsreihe für fiktionalen Film. Direkt im Anschluss folgt derzweite Film der diesjährigen Reihe, "Die Reste meines Lebens" vonJens Wischnewski."Die beste aller Welten" im Salzburger Drogenmilieu Bewegend,wahrhaftig und voller Wärme: Seinen Debütfilm "Die beste allerWelten" hat der junge Filmemacher Adrian Goiginger im SalzburgerDrogenmilieu angesiedelt, wo der kleine Adrian inmitten durchauswidriger Lebensumstände aufwächst, die er aber wegen der umsorgendenLiebe seiner drogenabhängigen Mutter gar nicht als solche erlebt.Verena Altenberger spielt diese Helga, die den Kraftakt vollbringt,ihren Sohn trotz ihrer Sucht beschützt aufwachsen zu lassen. Sowohlsie als auch Adrian Goiginer wurden für "Die beste aller Welten"vielfach ausgezeichnet. Produziert wurde der Film von Ritzlfilm undLailaps Pictures in Koproduktion mit SWR und ORF. Ausstrahlung:Samstag, 24.11.2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Glauben an die Güte des Schicksals: "Die Reste meines Lebens" DieSWR Nachwuchsreihe Debüt im Dritten will dem Nachwuchs dieGelegenheit geben, die eigene Handschrift auszubilden undweiterzuentwickeln. Jedes Jahr Herbst lädt das SWR Fernsehen dasPublikum ein, mit den Filmern auf die Reise in ihre Welt zu gehen.Auf "Die beste aller Welten" folgt in diesem Jahr in direktemAnschluss der melancholisch-heitere Film "Die Reste meines Lebens",der erste abendfüllende Film von Jens Wischnewski, wie AdrianGoiginer ein Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg. ChristophLetkowski spielt darin den jungen Schimon, der seine schwangere Frauverliert und trotzdem an dem Glauben an die Güte des Schicksalsfesthalten will. Der Film ist eine Koproduktion von kurhausproduction mit SWR und ARTE. Ausstrahlung: Samstag, 24.11.2018, 21:55Uhr.Weitere Filme:"Schneeblind" von Arto Sebastian, geschrieben gemeinsam mit SilkeMorgenroth. Ausstrahlung Sonntag, 25.11., 23:35 Uhr."Volt" von Tarek Ehlail. Ausstrahlung Mittwoch, 28.11., 23:30 Uhr imSWR Fernsehen."Schwester Weiß" von Dennis Todorovic. Ausstrahlung: Donnerstag,29.11.2018, 22:00 Uhr im SWR Fernsehen.Kurzfilme. Ausstrahlung: Mittwoch, 5.12.2018, ab 23:30 Uhr im SWRFernsehen.Weitere Informationen unterhttp://swr.li/debuet-im-dritten-startet-2018Fotos über www.ARD-foto.de. Akkreditierte Journalisten können dieFilme sichten unter www.presseportal.swr.de.Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 4016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell