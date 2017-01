SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Sonntag, 05.02.17 (Woche 6) bis Mittwoch, 22.02.17 (Woche 8)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 05. Februar 2017 (Woche 6)/31.01.2017Korrigierten Titel und nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!10.15 Kino zeigt Kante - Max Ophüls-Festival 2017 Erstsendung:01.02.2017 in 3satMontag, 06. Februar 2017 (Woche 6)/31.01.2017Beitrag ist Hörfilm!20.15 Der Rhein von obenDer romantische Rhein Erstsendung: 13.03.2013 in arteSonntag, 12. Februar 2017 (Woche 7)/31.01.2017Geänderten Beitrag beachten. Folgen-Nummerierung bitte streichen!01.30 Cop & Co.Der fliegende Spion Fernsehserie Deutschland 1989 Erstsendung:04.05.1990 in Das Erste Autor: Georg Feil Rollen und Darsteller:Kaschowitz____Hans Peter Korff Pöppelmann____Toni BergerAnna____Ulli Philipp Markus____Michael Wolf EdeSchuster____Frithjof Vierock Walter____Günter Meisner KalleKaufmann____Herbert Fux u.a. Kamera: James Jacobs Musik: NorbertJürgen SchneiderMontag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/31.01.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!Tagestipp20.15 Wildes Deutschland: Der Bodensee Erstsendung: 15.05.2015in arteDonnerstag, 16. Februar 2017 (Woche 7)/31.01.2017Korrigiertes Erstsendedatum beachten!07.35 Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Tongariro,Neuseeland Der heilige Berg Erstsendung: 07.11.2004 in 3satMittwoch, 22. Februar 2017 (Woche 8)/31.01.2017Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!00.55 Närrische Wochen im SüdwestenDie Stämme von Köln Erstsendung: 09.02.2012 in WDRPressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell